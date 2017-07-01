ЧП произошло на Красном озере 30 июня.

Видео с кадрами инцидента опубликовано в кемеровских группах во «ВКонтакте». На нём видно, как сначала загорелось лицо у одного из артистов фаер-шоу. Молодой человек быстро справился с огнём и покинул место выступления.

Через какое-то время та же участь постигла другого артиста. У молодого человека вспыхнуло лицо. Огонь потушили подбежавшие зрители.

Со слов очевидцев, парня госпитализировали на машине реанимации «скорой помощи».