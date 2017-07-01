В Кемерове во время огненного шоу загорелись два человека
Сегодня 09:20
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ЧП произошло на Красном озере 30 июня.
Видео с кадрами инцидента опубликовано в кемеровских группах во «ВКонтакте». На нём видно, как сначала загорелось лицо у одного из артистов фаер-шоу. Молодой человек быстро справился с огнём и покинул место выступления.
Через какое-то время та же участь постигла другого артиста. У молодого человека вспыхнуло лицо. Огонь потушили подбежавшие зрители.
Со слов очевидцев, парня госпитализировали на машине реанимации «скорой помощи».
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