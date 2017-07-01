Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Что ждёт новокузнечан на День города

В Таштаголе поселили деревянную «Кайдок»

Сегодня 11:00
231
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemoblast.ru

Новая скульптура высотой 1,7 метра посвящена быту коренного народа Горной Шории.

«Кайдок» переводится с шорского языка как «бабушка».

Скульптуру установили в парке Героя Советского Союза Якова Баляева. Она представляет собой фигуру пожилой женщины, изготавливающей на ручной мельнице толкан — один из основных пищевых продуктов шорцев. Его изготавливали из ячменя путём перетирания между двух камней. Полученный толкан употребляли в пищу, добавляя молоко, кипяток, варенье или сахар, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Над скульптурой установлен навес из дощечек, напоминающих черепицу. Это стилизованное напоминание о том, что в древности крыши домов делали из дощечек, отколотых от чурок.

Автор скульптуры — самобытный художник Сергей Челбогашев. Как ранее писал ВашГород.ру, в парке Героя Советского Союза Якова Баляева установлены ещё шесть изделий этого автора. Одна из последних скульптур — «Охотник и рысь» — появилась в начале июня этого года.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
z
0 1
А чего так стремно воткнули дерево в землю ... хоть бы песочек подсыпали с щебнем, чтобы не отсыревало.
А амдинистрации области давно пора сообщить совершенно другое.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ