Новая скульптура высотой 1,7 метра посвящена быту коренного народа Горной Шории.

«Кайдок» переводится с шорского языка как «бабушка».

Скульптуру установили в парке Героя Советского Союза Якова Баляева. Она представляет собой фигуру пожилой женщины, изготавливающей на ручной мельнице толкан — один из основных пищевых продуктов шорцев. Его изготавливали из ячменя путём перетирания между двух камней. Полученный толкан употребляли в пищу, добавляя молоко, кипяток, варенье или сахар, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Над скульптурой установлен навес из дощечек, напоминающих черепицу. Это стилизованное напоминание о том, что в древности крыши домов делали из дощечек, отколотых от чурок.

Автор скульптуры — самобытный художник Сергей Челбогашев. Как ранее писал ВашГород.ру, в парке Героя Советского Союза Якова Баляева установлены ещё шесть изделий этого автора. Одна из последних скульптур — «Охотник и рысь» — появилась в начале июня этого года.