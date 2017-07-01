В субботу, 1 июля, Новокузнецк отмечает 399-ый день рождения.

Торжественные мероприятия стартовали с массового шествия «Юбилейный актив».

Колоны новокузнечан прошли от магазина «Орбита» в сторону площади у здания городской администрации. Они представили Новокузнецк «прогрессивный», «студенческий», «спортивный», «цветущий», «культурный», «семейный», «деловой», «многонациональный», «одарённый», «здоровый», «позитивный».

Вот так мы решили нетрадиционно начать праздник. И показать, какой город разный. Новокузнецк — это ветераны, молодёжь, дети, это люди, которые готовы творить, созидать на благо города. Каждый год важен. Мы сами наполняем пространство времени. И сегодня новый формат празднования, — поприветствовал горожан глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Он поздравил новокузнечан с праздников, пожелав добра, счастья, успехов и долголетия.

Праздничные мероприятия будут идти в городе до полуночи. Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.