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Что ждёт новокузнечан на День города

В Новокузнецке артисты развлекали зрителей в лужах

Сегодня 13:28
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В центре Новокузнецке во время празднования Дня города днём грянул ливень.

Несмотря на сильный дождь, артисты продолжили выступление в Арт-сквере.

Не спешили расходиться по домам и зрители.

Многие горожане укрылись под крышей в Арт-сквере.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об открытии торжественных мероприятий, посвящённых 399-летию Новокузнецка. Они проходят сегодня, 1 июля. Что ещё ждёт горожан в этот день, можно узнать здесь.

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