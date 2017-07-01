В Новокузнецке артисты развлекали зрителей в лужах
Сегодня 13:28
361
В центре Новокузнецке во время празднования Дня города днём грянул ливень.
Несмотря на сильный дождь, артисты продолжили выступление в Арт-сквере.
Не спешили расходиться по домам и зрители.
Многие горожане укрылись под крышей в Арт-сквере.
Ранее ВашГород.ру рассказывал об открытии торжественных мероприятий, посвящённых 399-летию Новокузнецка. Они проходят сегодня, 1 июля. Что ещё ждёт горожан в этот день, можно узнать здесь.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.