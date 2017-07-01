В центре Новокузнецке во время празднования Дня города днём грянул ливень.

Несмотря на сильный дождь, артисты продолжили выступление в Арт-сквере.

Не спешили расходиться по домам и зрители.

Многие горожане укрылись под крышей в Арт-сквере.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об открытии торжественных мероприятий, посвящённых 399-летию Новокузнецка. Они проходят сегодня, 1 июля. Что ещё ждёт горожан в этот день, можно узнать здесь.