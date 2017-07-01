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В России ограничили продажу пива

Сегодня 14:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
carbofood.ru

Теперь россияне не смогут купить пиво в большой таре.

С 1 июля под запрет попала продажа пенного и других алкогольных напитков в пластиковой упаковке (ПЭТ) более 1,5 литра. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нарушителям грозят штрафы. Для юрлиц они составляют от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

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