В России ограничили продажу пива
Сегодня 14:30
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Теперь россияне не смогут купить пиво в большой таре.
С 1 июля под запрет попала продажа пенного и других алкогольных напитков в пластиковой упаковке (ПЭТ) более 1,5 литра. Об этом сообщает «Интерфакс».
Нарушителям грозят штрафы. Для юрлиц они составляют от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
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