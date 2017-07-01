Теперь россияне не смогут купить пиво в большой таре.

С 1 июля под запрет попала продажа пенного и других алкогольных напитков в пластиковой упаковке (ПЭТ) более 1,5 литра. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нарушителям грозят штрафы. Для юрлиц они составляют от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.