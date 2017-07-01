А после него горожане смогут добраться до дома на дополнительном общественном транспорте.

День города в Новокузнецке завершится фейерверком. Его запустят после концерта на площади общественных мероприятий. Как уже писал ВашГород.ру, новокузнечан поздравят столичные музыканты Владимир Маркин и Сергей Скачков (группа «Земляне»).

Залпы салюта прогремят в 24:00.

По окончании фейерверка с 00:15 часов горожан будут ожидать социальные и частные автобусы, трамваи и троллейбусы.

Социальный транспорт:

в районе остановки «Универбыт"(в сторону Левого берега);

автобусы следующих маршрутов: № 61а — 2 единицы ( время отправления 00:20; 00:40), № 5- 2 единицы ( время отправления 00:20; 00:40);

время отправления 00:20; 00:40), № 5- 2 единицы время отправления 00:20; 00:40); остановка «Универбыт» ( в сторону Вокзала) по 1 единице автобусов маршрутов №№ 57, 64б;

в сторону Вокзала) по 1 единице автобусов маршрутов №№ 57, 64б; остановка «пр. Кузнецкстроевский» ( в сторону «Лидера») по 1 единице автобусов следующих маршрутов: №№ 71, 81, 86;

в сторону «Лидера») по 1 единице автобусов следующих маршрутов: №№ 71, 81, 86; остановка «Универбыт» ( в сторону «пр. Кузнецкстроевский) — один вагон трамвайного маршрута № 5а ( время отправления 00:30);

в сторону «пр. Кузнецкстроевский) — один вагон трамвайного маршрута № 5а время отправления 00:30); остановка «пр. Кузнецкстроевский» ( в сторону «Комсомольской пл.») — два вагона трамвайного маршрута № 2 ( время отправления 00:20; 00:30); один вагон маршрута № 9 ( время отправления 00:25); один вагон маршрута № 5 ( время отправления в 00:20);

в сторону «Комсомольской пл.») — два вагона трамвайного маршрута № 2 время отправления 00:20; 00:30); один вагон маршрута № 9 время отправления 00:25); один вагон маршрута № 5 время отправления в 00:20); остановка «Спортсмен» ( в сторону Вокзала) — 2 троллейбуса маршрута № 1 ( время отправления 00:20; 00:30);

в сторону Вокзала) — 2 троллейбуса маршрута № 1 время отправления 00:20; 00:30); остановка «Левый берег» — 1 троллейбус № 3 ( время отправления 00:20).

Автобусы индивидуальных предпринимателей (с 00:15):