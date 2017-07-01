В России заработает единая база справочной службы по аналогу единого телефона «Безопасный город».

Сейчас россиянин из любого региона может позвонить по телефону 112 и обратиться за экстренной помощью. Минкомсвязи подготовило приказ о выделении похожего короткого номера справочной службе - 122, сообщает novokuznetsk.su.

По этому телефону будет доступна региональная информационно-справочная служба. Пока в таком режиме работают несколько номеров — 112 (экстренные оперативные службы), 101 (пожарная служба), 102 (полиция), 103 (скорая медицинская помощь) и 104 (аварийная газовая служба).

Сроки введения нового единого телефона не уточняются.