В России заработает единая база справочной службы по аналогу единого телефона «Безопасный город».
Сейчас россиянин из любого региона может позвонить по телефону 112 и обратиться за экстренной помощью. Минкомсвязи подготовило приказ о выделении похожего короткого номера справочной службе - 122, сообщает novokuznetsk.su.
По этому телефону будет доступна региональная информационно-справочная служба. Пока в таком режиме работают несколько номеров — 112 (экстренные оперативные службы), 101 (пожарная служба), 102 (полиция), 103 (скорая медицинская помощь) и 104 (аварийная газовая служба).
Сроки введения нового единого телефона не уточняются.
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Ну явно же где то что то прорвало. Раз десять по аварийному телефону звонил. Занято, занято, занято... Как раньше говорили, кто-то на трубе повесился. Ну и плюнул. На весь полумиллионный город всего несколько телефонов, попробуй дозвонись. Сами не ездят, не проверяют - и дозвониться не возможно!
На них бы стоимость ремонтов повесить, и звонки за их счет!
Все эти бюджетные службы ни за что не отвечают.
Ну явно же где то что то прорвало. Раз десять по аварийному телефону звонил. Занято, занято, занято... Как раньше говорили, кто-то на трубе повесился. Ну и плюнул. На весь полумиллионный город всего несколько телефонов, попробуй дозвонись. Сами не ездят, не проверяют - и дозвониться не возможно!
На них бы стоимость ремонтов повесить, и звонки за их счет!
Все эти бюджетные службы ни за что не отвечают.