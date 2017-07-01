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В России появится единый телефон справочной службы

Сегодня 16:00
233
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pbs.twimg.com

В России заработает единая база справочной службы по аналогу единого телефона «Безопасный город».

Сейчас россиянин из любого региона может позвонить по телефону 112 и обратиться за экстренной помощью. Минкомсвязи подготовило приказ о выделении похожего короткого номера справочной службе - 122, сообщает novokuznetsk.su.

По этому телефону будет доступна региональная информационно-справочная служба. Пока в таком режиме работают несколько номеров — 112 (экстренные оперативные службы), 101 (пожарная служба), 102 (полиция), 103 (скорая медицинская помощь) и 104 (аварийная газовая служба).

Сроки введения нового единого телефона не уточняются.

Комментарии 2
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Пенсионер
4 0
Достали уже эти телефоны. Сегодня утром еду по Дружбе мимо 2-й горбольницы, а из колодцев ливневых, что на дороге, пар густыми клубами валит.
Ну явно же где то что то прорвало. Раз десять по аварийному телефону звонил. Занято, занято, занято... Как раньше говорили, кто-то на трубе повесился. Ну и плюнул. На весь полумиллионный город всего несколько телефонов, попробуй дозвонись. Сами не ездят, не проверяют - и дозвониться не возможно!
На них бы стоимость ремонтов повесить, и звонки за их счет!
Все эти бюджетные службы ни за что не отвечают.
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z
0 0
Достали уже эти телефоны. Сегодня утром еду по Дружбе мимо 2-й горбольницы, а из колодцев ливневых, что на дороге, пар густыми клубами валит.
Ну явно же где то что то прорвало. Раз десять по аварийному телефону звонил. Занято, занято, занято... Как раньше говорили, кто-то на трубе повесился. Ну и плюнул. На весь полумиллионный город всего несколько телефонов, попробуй дозвонись. Сами не ездят, не проверяют - и дозвониться не возможно!
На них бы стоимость ремонтов повесить, и звонки за их счет!
Все эти бюджетные службы ни за что не отвечают.
Только дошло?
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Добавить комментарий
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