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Что ждёт новокузнечан на День города

В Новокузнецке установили новую трогательную скульптуру

Сегодня 16:03
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Она появилась в качестве подарка к 399-летию города.

Скульптура в виде взрослого льва и львёнка под общим названием «Первый урок» получила прописку в центре города, рядом с цирком.

Территорию вокруг неё облагородили — положили новый асфальт и установили несколько парковых диванов, отмечает novokuznetsk.su.

Напомним, 1 июля в Новокузнецке проходят торжества, посвящённые Дню рождения города.

Комментарии 3
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Люблю животных.И в скульптуре тоже.
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