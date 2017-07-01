В Новокузнецке установили новую трогательную скульптуру
Сегодня 16:03
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Она появилась в качестве подарка к 399-летию города.
Скульптура в виде взрослого льва и львёнка под общим названием «Первый урок» получила прописку в центре города, рядом с цирком.
Территорию вокруг неё облагородили — положили новый асфальт и установили несколько парковых диванов, отмечает novokuznetsk.su.
Напомним, 1 июля в Новокузнецке проходят торжества, посвящённые Дню рождения города.
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