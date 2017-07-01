Она появилась в качестве подарка к 399-летию города.

Скульптура в виде взрослого льва и львёнка под общим названием «Первый урок» получила прописку в центре города, рядом с цирком.

Территорию вокруг неё облагородили — положили новый асфальт и установили несколько парковых диванов, отмечает novokuznetsk.su.

Напомним, 1 июля в Новокузнецке проходят торжества, посвящённые Дню рождения города.