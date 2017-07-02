На День города новокузнечане увидели шоу от спецтехники.

Яркие машины двигались, поднимали ковши и выполняли трюки под музыку. Шоу показывали примерно каждые полчаса. В промежутках малыши и взрослые могли потрогать технику и посидеть внутри.

ВашГород.ру побывал на мероприятии и представляет читателям фото- и видеорепортаж.