Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Что ждёт новокузнечан на День города

В Новокузнецке на площади станцевали экскаваторы — фоторепортаж

Сегодня 08:00
144
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

На День города новокузнечане увидели шоу от спецтехники.

Яркие машины двигались, поднимали ковши и выполняли трюки под музыку. Шоу показывали примерно каждые полчаса. В промежутках малыши и взрослые могли потрогать технику и посидеть внутри.

ВашГород.ру побывал на мероприятии и представляет читателям фото- и видеорепортаж.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ