В Новокузнецке на площади станцевали экскаваторы — фоторепортаж
Сегодня 08:00
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На День города новокузнечане увидели шоу от спецтехники.
Яркие машины двигались, поднимали ковши и выполняли трюки под музыку. Шоу показывали примерно каждые полчаса. В промежутках малыши и взрослые могли потрогать технику и посидеть внутри.
ВашГород.ру побывал на мероприятии и представляет читателям фото- и видеорепортаж.
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