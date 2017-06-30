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Что ждёт новокузнечан на День города

Известная актриса попрощалась с близким человеком в Новокузнецке

Сегодня 09:30
2008
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img-fotki.yandex.ru

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус приезжала в Новокузнецк на похороны бабушки.

Своим горем она поделилась с подписчиками в инстаграме.

Только вернулась из Новокузнецка., где моя любимая баба Таня прожила всю свою жизнь. Невообразимой красоты женщина с самыми золотыми руками и наидобрейшим сердцем, проработавшая на скорой помощи 55 лет! Вчера собралось очень много людей… У каждого своя память., но у всех она самая тёплая и светлая!!. Навсегда в нашем сердце., моя хрупкая и сильная Танюша…, — написала актриса в своём аккаунте (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

Сообщение опубликовано 30 июня.

Кристина Асмус наиболее известна зрителям по роли Вари Черноус в сериале «Интерны».

Комментарии 10
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аватар
Имя есть
22 0
Все врачи сволочи
Да смотрите шире! ВСЕ люди- сволочи! И вы - первая в списке!
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филин
0 1
Все врачи сволочи
Когда грудью кормить будешь?
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никого не хочу обидеть,
7 3
но клюнул на "известная российская актриса театра и кино некая К. Асмус, на поверку оказалась уроженной Мясниковой; прославилась, как утверждает интернет в каких-то "Интернах"
Святые угодники, как скучно я живу - о существовании ни Кристиночки, ни Интернов - ни сном ни духом.
Может и не настолько известная актриса?
-----------------
А если серьезно, - куда катится мир?
ответить
аватар
люблю Крисю
2 24
но клюнул на "известная российская актриса театра и кино некая К. Асмус, на поверку оказалась уроженной Мясниковой; прославилась, как утверждает интернет в каких-то "Интернах"
Святые угодники, как скучно я живу - о существовании ни Кристиночки, ни Интернов - ни сном ни духом.
Может и не настолько известная актриса?
-----------------
А если серьезно, - куда катится мир?
Интересно,а про твоё существование кто-нибудь знает?и если ты,неизвестное существо,не знаешь о чём или о ком либо,то это совсем не означает,что этого не существует.
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Читатель
7 0
Перестаньте поганить светлые чувства. Татьяна Ивановна прожила достойную жизнь, была очень хорошим человеком, любила свою работу, воспитала прекрасных детей и у нее замечательные талантливые внучки. Светлая ей память.
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неизвестное существо,
3 1
хотя бы, в память любимой бабушки, расставляет правильные знаки препинания (любезный ВГ сохранил орфографию "известной актрисы").

Боже, куда катится мир? Скоро от русского языка останутся рожки с ножками.
Ув. читатель. Никоим образом не стремился опоганить светлую память Татьяны Ивановны, мне лишь кажется, талантливая внучка в школе училась не абы как.
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сова
0 2
Перестаньте поганить светлые чувства. Татьяна Ивановна прожила достойную жизнь, была очень хорошим человеком, любила свою работу, воспитала прекрасных детей и у нее замечательные талантливые внучки. Светлая ей память.
Врачи не бывают достойными
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о чем вы говорите?
2 0
хотя бы, в память любимой бабушки, расставляет правильные знаки препинания (любезный ВГ сохранил орфографию "известной актрисы").

Боже, куда катится мир? Скоро от русского языка останутся рожки с ножками.
Ув. читатель. Никоим образом не стремился опоганить светлую память Татьяны Ивановны, мне лишь кажется, талантливая внучка в школе училась не абы как.
пост Асмус грамотнее вашего комментария
зачем у вас стоит запятая после "хотя бы"?
выражение "абы как" значит "как попало"
и в предыдущем вашем комментарии знаки препинания расставлены именно абы как

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аватар
Замечательно
0 0
пост Асмус грамотнее вашего комментария
зачем у вас стоит запятая после "хотя бы"?
выражение "абы как" значит "как попало"
и в предыдущем вашем комментарии знаки препинания расставлены именно абы как

Хоть один апологет(ка) грамотной родной словесности.

Мой юный друг, после "хотя бы" идет обособленная часть предложения (см. Сергей Иванович Ожегов).

Хорошо, если Вы скажете, что Асмус Мясникова действительно известная российская актриса театра и кино, готов признать ее печатные тексты, во-скорби, - современным развитием русского языка...,так сказать!!.
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