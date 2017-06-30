Российская актриса театра и кино Кристина Асмус приезжала в Новокузнецк на похороны бабушки.

Своим горем она поделилась с подписчиками в инстаграме.

Только вернулась из Новокузнецка., где моя любимая баба Таня прожила всю свою жизнь. Невообразимой красоты женщина с самыми золотыми руками и наидобрейшим сердцем, проработавшая на скорой помощи 55 лет! Вчера собралось очень много людей… У каждого своя память., но у всех она самая тёплая и светлая!!. Навсегда в нашем сердце., моя хрупкая и сильная Танюша…, — написала актриса в своём аккаунте (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).