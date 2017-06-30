Российская актриса театра и кино Кристина Асмус приезжала в Новокузнецк на похороны бабушки.
Своим горем она поделилась с подписчиками в инстаграме.
Только вернулась из Новокузнецка., где моя любимая баба Таня прожила всю свою жизнь. Невообразимой красоты женщина с самыми золотыми руками и наидобрейшим сердцем, проработавшая на скорой помощи 55 лет! Вчера собралось очень много людей… У каждого своя память., но у всех она самая тёплая и светлая!!. Навсегда в нашем сердце., моя хрупкая и сильная Танюша…, — написала актриса в своём аккаунте (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).
Сообщение опубликовано 30 июня.
Только вернулась из Новокузнецка.., где моя любимая баба Таня прожила всю свою жизнь. Невообразимой красоты женщина с самыми золотыми руками и наидобрейшим сердцем, проработавшая на скорой помощи 55 лет!! Вчера собралось очень много людей... У каждого своя память.., но у всех она самая тёплая и светлая!!. Навсегда в нашем сердце.., моя хрупкая и сильная Танюша...
Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)
Кристина Асмус наиболее известна зрителям по роли Вари Черноус в сериале «Интерны».
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Святые угодники, как скучно я живу - о существовании ни Кристиночки, ни Интернов - ни сном ни духом.
Может и не настолько известная актриса?
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А если серьезно, - куда катится мир?
Святые угодники, как скучно я живу - о существовании ни Кристиночки, ни Интернов - ни сном ни духом.
Может и не настолько известная актриса?
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А если серьезно, - куда катится мир?
Боже, куда катится мир? Скоро от русского языка останутся рожки с ножками.
Ув. читатель. Никоим образом не стремился опоганить светлую память Татьяны Ивановны, мне лишь кажется, талантливая внучка в школе училась не абы как.
Боже, куда катится мир? Скоро от русского языка останутся рожки с ножками.
Ув. читатель. Никоим образом не стремился опоганить светлую память Татьяны Ивановны, мне лишь кажется, талантливая внучка в школе училась не абы как.
зачем у вас стоит запятая после "хотя бы"?
выражение "абы как" значит "как попало"
и в предыдущем вашем комментарии знаки препинания расставлены именно абы как
зачем у вас стоит запятая после "хотя бы"?
выражение "абы как" значит "как попало"
и в предыдущем вашем комментарии знаки препинания расставлены именно абы как
Мой юный друг, после "хотя бы" идет обособленная часть предложения (см. Сергей Иванович Ожегов).
Хорошо, если Вы скажете, что Асмус Мясникова действительно известная российская актриса театра и кино, готов признать ее печатные тексты, во-скорби, - современным развитием русского языка...,так сказать!!.