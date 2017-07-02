Цена смартфона не всегда определяет его характеристики.

Разработчики программы AnTuTu, которая измеряет производительных мобильных устройств, представили рейтинг самых мощных смартфонов за май этого года. ВашГород.ру узнал, сколько в России стоит каждый гаджет.

Итак, пятое и четвёртое место заняли Samsung Galaxy s8+ и Samsung Galaxy s8 соответственно. В магазинах Сибири почему-то s8+ дороже: 59 000 рублей, в то время как s8 стоит 54 000 рублей.

Третье место занял Xiaomi Mi6, который у нас стартует от 32 000 рублей.

Едва ли не самый популярный гаджет iPhone 7 Plus только на второй позиции. Цена на него начинается от 57 000 рублей.

Почётное первое место получил HTC U11. Гаджет недавно вышел в продажу и успел прославиться благодаря сенсорной рамке корпуса. На официальном сайте HTC он стоит от 44 000 рублей.