Цена смартфона не всегда определяет его характеристики.
Разработчики программы AnTuTu, которая измеряет производительных мобильных устройств, представили рейтинг самых мощных смартфонов за май этого года. ВашГород.ру узнал, сколько в России стоит каждый гаджет.
Итак, пятое и четвёртое место заняли Samsung Galaxy s8+ и Samsung Galaxy s8 соответственно. В магазинах Сибири почему-то s8+ дороже: 59 000 рублей, в то время как s8 стоит 54 000 рублей.
Третье место занял Xiaomi Mi6, который у нас стартует от 32 000 рублей.
Едва ли не самый популярный гаджет iPhone 7 Plus только на второй позиции. Цена на него начинается от 57 000 рублей.
Почётное первое место получил HTC U11. Гаджет недавно вышел в продажу и успел прославиться благодаря сенсорной рамке корпуса. На официальном сайте HTC он стоит от 44 000 рублей.
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Наверное потому что стоимость смартфона формируется не по отчетам в ANTUTU? S8+ имеет экран чуть больше (6.2 против 5.8 в S8), соответственно другой корпус, другую батарею(больше на 500mAh). Но такой же чип/процессор Exynos. Переплачивают в данном случае за бОльший экран.