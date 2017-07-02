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Что ждёт новокузнечан на День города

Каким был праздничный салют на День города

Сегодня 12:30
421
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay

Накануне Новокузнецк отметил 399-летие.

В честь этого в 00.00 на Площади торжеств прогремел салют. Залпы украшали небо немногим более пяти минут. Представляем вам видео фейерверка.

Напомним, накануне на День города в Новокузнецке шёл ливень.

Комментарии 6
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смешно
3 4
Салют 5 минут???5 минут?????!!!!!!!Ахахахахахааааа....
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грустно
2 1
Коротенький скромненький трогательно-траурный салют, как на похоронах знаменитой и уважаемой в прошлом личности.
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сова
0 0
Коротенький скромненький трогательно-траурный салют, как на похоронах знаменитой и уважаемой в прошлом личности.
Салют ацтой, но завтра митинг, я иду
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жительница
5 3
Вы оба или обе, собой то довольны????????????? Все хорошо было,нечего тратить деньги на большой салют, это не круглая дата. Вот будет 400 летие, тогда посмотрим что будет, а пока - нормально.
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Ириска
1 0
Салют начали не в 00:00, а в 00:04 где-то!
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Ваше имя
2 3
Вы оба или обе, собой то довольны????????????? Все хорошо было,нечего тратить деньги на большой салют, это не круглая дата. Вот будет 400 летие, тогда посмотрим что будет, а пока - нормально.
А на них никогда не угодишь, или долго - будут ныть деньги потратили зря, или коротко - мало, давай еще.
Недовольный по жизни народец!
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