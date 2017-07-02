Накануне Новокузнецк отметил 399-летие.

В честь этого в 00.00 на Площади торжеств прогремел салют. Залпы украшали небо немногим более пяти минут. Представляем вам видео фейерверка.

Напомним, накануне на День города в Новокузнецке шёл ливень.