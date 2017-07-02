Каким был праздничный салют на День города
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Накануне Новокузнецк отметил 399-летие.
В честь этого в 00.00 на Площади торжеств прогремел салют. Залпы украшали небо немногим более пяти минут. Представляем вам видео фейерверка.
Напомним, накануне на День города в Новокузнецке шёл ливень.
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