Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс о рабочем дне для детей.

Теперь работа подростков от 14 лет, которые закончили школу или были отчислены, регулируется законом.

Поправки устанавливают, что труд для детей от 15 лет не должен причинять вред их здоровью. А если ребёнок поступил в техникум или колледж, работа ещё и не может вредить обучению.

Зарабатывать деньги могут и 14-летние, закончившие школу или продолжающие обучение — с письменного разрешения одного из родителей и органов опеки. В законе говорится, что труд не должен причинять вред здоровью или образованию. Если ребёнок всё ещё учится, то трудиться он может только в свободное от этого время.

Поменялась формулировка статьи, определяющей максимальное время работы. Раньше говорилось, что дети до 18 лет могут трудиться только в свободное от учёбы время. Теперь же работу можно совмещать с общим и средним профессиональным образованием.

Ежедневная смена во время каникул для подростков от 14 до 15 лет не должна превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 — 7 часов. Во время учёбы ограничения следующие: для ребят от 14 до 16 лет — 2,5 часа, от 16 до 18 лет — 4 часа.

Ознакомиться с официальном документом можно здесь.

Напомним, ранее в Трудовом кодексе появились изменения о неполном рабочем дне. А многодетным мамам запретили брать отпуск в удобное для них время.