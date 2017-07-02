Неправильно выбранная обувь ежегодно приводит к большому числу аварий на дорогах.

Хуже всего для вождения подходят шлёпанцы, рассказали эксперты Ford. Сланцы могут легко соскользнуть с ноги водителя и заблокировать педали. Помимо этого, такая обувь увеличивает время торможения, и, как следствие, тормозной путь. При скорости 95 километров в час он возрастёт на 3,5 метров.

Также в сланцах водители в два раза дольше переносят ногу с педали газа на тормоз, пишет портал «Motor».

К счастью, в России за руль в шлёпанцах садятся лишь 13,5% водителей. 5,7% предпочитают езду босиком, а почти половина опрошенных выбирает кеды или кроссовки.

Как ранее писал ВашГород.ру, в России отзывают автомобили «Ниссан Датсун». В них возможна утечка топлива и даже возгорание, предупредили в Росстандарте. Также владельцам бесплатно отремонтируют машины «Субару Импреза» и «Субару Форрестер», которые подлежат отзыву.