Аман Тулеев идёт на поправку.

Напомним, губернатор Кузбасса перенёс операцию на позвоночнике в Германии. После этого его положили в больницу имени Подгорбунского в Кемерове. Как тогда говорили власти, Тулеев «рвётся в бой».

«Его состояние стабильное, самочувствие хорошее», — цитирует Novokuznetsk. su представителя администрации Кемеровской области.

Операцию Тулееву рекомендовали ещё в октябре 2016 года. Однако он перенёс её на май — на время отпуска.

В июне в области начали разгораться множество слухов о состоянии Амана Тулеева. Чтобы прекратить домыслы, власти рассказали о здоровье губернатора на пресс-конференции. А верующие Кемеровской области помолились за здоровье политика.

Добавим, 1 июля исполнилось 20 лет, как Аман Тулеев руководит Кузбассом.