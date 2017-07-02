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В администрации рассказали о самочувствии Амана Тулеева

Сегодня 16:48
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
M.rns.online

Аман Тулеев идёт на поправку.

Напомним, губернатор Кузбасса перенёс операцию на позвоночнике в Германии. После этого его положили в больницу имени Подгорбунского в Кемерове. Как тогда говорили власти, Тулеев «рвётся в бой».

«Его состояние стабильное, самочувствие хорошее», — цитирует Novokuznetsk. su представителя администрации Кемеровской области.

Операцию Тулееву рекомендовали ещё в октябре 2016 года. Однако он перенёс её на май — на время отпуска.

В июне в области начали разгораться множество слухов о состоянии Амана Тулеева. Чтобы прекратить домыслы, власти рассказали о здоровье губернатора на пресс-конференции. А верующие Кемеровской области помолились за здоровье политика.

Добавим, 1 июля исполнилось 20 лет, как Аман Тулеев руководит Кузбассом.

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