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Учёные раскрыли новый полезный эффект горького шоколада

Сегодня 17:48
339
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Горький шоколад улучшает умственные способности.

Это выяснили итальянские учёные из Университета Аквилы. Статья опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Умственная деятельность от горького шоколада улучшается благодаря содержанию в какао-бобах флавонолов. Они помогают мозгу лучше обрабатывать визуальную информацию, сохраняют концентрацию внимания и скорость реакции, пишет «Здоровье.Mail.ru».

Горький шоколад отлично поможет вам, если ночью вы плохо спали. Также лакомство рекомендуют пожилым людям. Но помните: горьким считается сладость, в которой не менее 70% какао, а идеальная суточная доза — две дольки.

Как ранее писал ВашГород.ру, горький шоколад также спасёт от аритмии.

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