Молодой человек и подруга невесты заманили кемеровчанку в кинотеатр, где её ждал сюрприз.

Вместо обещанных «Трансформеров» на экране «Юбилейного» начался показ видеоролика для Алёны Епимашко. Главную роль в нём исполнил её молодой человек Антон. Когда трансляция видео закончилась, в кинозале появился сам жених с букетом роз и кольцом для невесты.

Это было очень неожиданное предложение, я ни о чём не догадывалась. В кино меня позвала подруга. Она сказала, что должна была идти на сеанс со своим парнем, но того вызвали на работу, и попросила меня составить ей компанию. Я согласилась, — рассказала ВашГород.ру Алёна Епимашко.

Как потом выяснилось, билеты в кино купил Антон. Он же и попросил подругу Алёны привести её в кинотеатр. К слову, «подговорённая» подружка тоже не знала, что затевает молодой человек. Оригинальное предложение растрогало обеих девушек, особенно Алёну.

Антон — настоящий романтик! Три года назад он увёз меня на озеро Апрелька, при этом не сказав, куда именно и зачем мы едем. Мы приехали на озеро уже поздно вечером, разложили палатку. Я уснула. Ночью Антон меня разбудил. Я вышла из палатки и увидела большое сердце, выложенное из свечей. В середине стоял накрытый стол, букет роз! Тогда Антон впервые признался мне в любви и преподнёс подарок. Это был камень с надписью: «Алёна, я тебя люблю!», — вспоминает счастливая невеста.

При подготовке необычного предложения руки и сердца Антону пришлось потрудиться. Как рассказал видеооператор Дмитрий Копытков, съёмки ролика начались в 6 утра на набережной Томи и продолжались более девяти часов.

В этот день была жара выше 35 градусов. Сняли кучу дублей в нескольких местах. Антон — молодец, стойко всё выдержал. Работа над монтажом продолжалась 2 плотных дня, — написал Дмитрий Копытков на своей странице в «Одноклассниках».

Он добавил, что, по словам сотрудников кинотеатра «Юбилейный», такое видеопредложение руки и сердца состоялось в кинозале впервые.

Молодые уже подали заявление в ЗАГС. Свадьба назначена на 5 августа.