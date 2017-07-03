Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ

День города глазами новокузнецкого фотографа

Сегодня 07:10
1158
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Никита Шандаков

В Новокузнецке отгремели праздничные мероприятия ко Дню города.

Предлагаем вспомнить, как 399-летие праздновали 1 июля, с фоторепортажем Никиты Шандакова.

Ранее ВашГород.ру уже публиковал фоторепортажи дождя в Новокузнецке, новой скульптуры, шоу спецтехники и видео салюта.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
бревно Ленина
12 5
Молодец, Никита. Кнопку затвора освоил. Садись, пять.
ответить
аватар
мимоходом
10 13
Молодец, Никита. Кнопку затвора освоил. Садись, пять.
А что освоил ты?
ответить
аватар
бревно Ленина
7 0
А что освоил ты?
Будешь мимо проходить, проходи мимо.
ответить
аватар
123
2 0
Молодец, Никита. Кнопку затвора освоил. Садись, пять.
+100500
КГ/АМ
ответить
аватар
z
0 0
Не в обиду участвующим ... это не день города.
ответить
аватар
Олег
2 0
Я, пока гулял, тоже таких (и даже получше) фоток наделал много. Я теперь фотограф, выходит?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ