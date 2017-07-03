День города глазами новокузнецкого фотографа
Сегодня 07:10
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В Новокузнецке отгремели праздничные мероприятия ко Дню города.
Предлагаем вспомнить, как 399-летие праздновали 1 июля, с фоторепортажем Никиты Шандакова.
Ранее ВашГород.ру уже публиковал фоторепортажи дождя в Новокузнецке, новой скульптуры, шоу спецтехники и видео салюта.
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КГ/АМ