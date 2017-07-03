В Новокузнецке отгремели праздничные мероприятия ко Дню города.

Предлагаем вспомнить, как 399-летие праздновали 1 июля, с фоторепортажем Никиты Шандакова.

Ранее ВашГород.ру уже публиковал фоторепортажи дождя в Новокузнецке, новой скульптуры, шоу спецтехники и видео салюта.