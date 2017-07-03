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Самые глупые покупки и фотожабы, или Доброе утро на ВашГород.ру

Сегодня 06:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Первое июльское утро понедельника мы предлагаем начать с мяукающих гепардов.

Видео развирусилось на прошлой неделе. Пользователь «Твиттера» опубликовал его, написав, что очень удивился, услышав мяукание гепардов. «Всё это время я жил в неведении», — написал он.

«Это такая у них игра: заманить тебя на ужин с помощью очарования», — прокомментировал другой пользователь.

Никогда не просите отфотошопить ваш снимок в интернете. Иначе получится как у этой американки.

«Сестра моей лучшей подруги только что помолвилась, она на фото. Это фото было снято сразу после помолвки, и она хочет сохранить его, убрав парня на заднем плане. У меня никогда не получится его отфотошопить! Можете помочь, чтобы мне не пришлось обрезать снимок?» — написала девушка.

Вот что ей прислали пользователи.

Что только не придумывают предприниматели ради собственной выгоды. Ютьюб-блогер опубликовал подборку самых глупых покупок, и она забавляет. Чего только стоит транспортное средство-унитаз!

Удачной вам недели!

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