Первое июльское утро понедельника мы предлагаем начать с мяукающих гепардов.
Видео развирусилось на прошлой неделе. Пользователь «Твиттера» опубликовал его, написав, что очень удивился, услышав мяукание гепардов. «Всё это время я жил в неведении», — написал он.
I didn't know cheetahs meow I've always thought they roar my whole life has been a lie pic.twitter.com/Zbo8bDVTS6— (@hoewever) 24 июня 2017 г.
«Это такая у них игра: заманить тебя на ужин с помощью очарования», — прокомментировал другой пользователь.
Никогда не просите отфотошопить ваш снимок в интернете. Иначе получится как у этой американки.
«Сестра моей лучшей подруги только что помолвилась, она на фото. Это фото было снято сразу после помолвки, и она хочет сохранить его, убрав парня на заднем плане. У меня никогда не получится его отфотошопить! Можете помочь, чтобы мне не пришлось обрезать снимок?» — написала девушка.
Вот что ей прислали пользователи.
Удачной вам недели!
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