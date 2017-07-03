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На «Кузнецкой крепости» прогремели выстрелы

Сегодня 07:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Горожане услышали их в воскресенье, 2 июля.

В этот день на территории музея состоялся военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир». Он был посвящён 399-летию города.

Торжественный старт фестивалю дал заместитель главы Новокузнецка по социальным вопросам Григорий Вержицкий. Спустя несколько минут участников и зрителей приветствовали залпом из крепостной пушки. Звуки выстрелов гости праздника услышали не раз. Но стреляли уже не из пушек -владение оружием продемонстрировали участники военно-исторического клуба «Томский пехотный полк».

Новокузнецкий клуб исторического моделирования представил реконструкцию «Саги о Йомсвикингах».

Также зрители увидели традиционные воинские забавы кулачных артелей и казаков от спортивно-патриотического казачьего клуба «Русич» (Новокузнецк).

Участники центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» научили желающих танцевать «Кадриль». Интервью с руководителем центра Еленой Павловской можно прочитать здесь.

А те, кто предпочитает любоваться танцами, увидели выступления участников студии исторического танца «Эхо времени» (Новокузнецк).

На территории музея работали интерактивные площадки. Любой желающий мог померяться силами с соперником или примерить на себя костюм викинга.

Напомним, в минувшие выходные Новокузнецк отметил 399-ый день рождения. К этой дате в городе открыли после реконструкции памятник Владимиру Маяковскому, а на четырёх домах на привокзальной площади установили буквы, воссоздающие цитату из стихотворения поэта.

Основные торжества прошли в субботу, 1 июля. Праздник завершился ночным салютом.

Комментарии 1
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z
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Классно. А все что за стенами было... пургец какой то, аниматоры из здания напротив цирка не справились.
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