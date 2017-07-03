Информация о пойманной в Новокузнецке медузе настолько впечатлила кузбассовцев, что говорить о ней не перестают второй год подряд.
Накануне ряд кузбасских СМИ опубликовали новость: в одном из водоёмов Новокузнецка рыбак поймал медузу. К тексту прикреплено соответствующе видео.
Такой случай действительно имел место быть. Правда, почти два года назад. Об этом свидетельствует и видео двухгодичной давности.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, неожиданный улов попался горожанину в Тёплом канале Новокузнецка 23 августа 2015 года. Напомним, нетипичного для пресноводных водоёмов Сибири обитателя новокузнечанин выпустил обратно в Тёплый канал.
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Неоднократно удавалось вынимать живой волос .
Этого добра в водоемах города давно хватает.