Информация о пойманной в Новокузнецке медузе настолько впечатлила кузбассовцев, что говорить о ней не перестают второй год подряд.

Накануне ряд кузбасских СМИ опубликовали новость: в одном из водоёмов Новокузнецка рыбак поймал медузу. К тексту прикреплено соответствующе видео.

Такой случай действительно имел место быть. Правда, почти два года назад. Об этом свидетельствует и видео двухгодичной давности.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, неожиданный улов попался горожанину в Тёплом канале Новокузнецка 23 августа 2015 года. Напомним, нетипичного для пресноводных водоёмов Сибири обитателя новокузнечанин выпустил обратно в Тёплый канал.