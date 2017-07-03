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Медуза в новокузнецком водоёме второй год будоражит СМИ

Сегодня 07:30
1665
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img-fotki.yandex.ru

Информация о пойманной в Новокузнецке медузе настолько впечатлила кузбассовцев, что говорить о ней не перестают второй год подряд.

Накануне ряд кузбасских СМИ опубликовали новость: в одном из водоёмов Новокузнецка рыбак поймал медузу. К тексту прикреплено соответствующе видео.

Такой случай действительно имел место быть. Правда, почти два года назад. Об этом свидетельствует и видео двухгодичной давности.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, неожиданный улов попался горожанину в Тёплом канале Новокузнецка 23 августа 2015 года. Напомним, нетипичного для пресноводных водоёмов Сибири обитателя новокузнечанин выпустил обратно в Тёплый канал.

Комментарии 3
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Ledi Di
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А где видео прикрепленное к тексту???
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Недимон
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Ловил таких медуз на холодном канале кузнецкий тэц еще в 80-х, а также на кульяновских карьерах ... .
Неоднократно удавалось вынимать живой волос .
Этого добра в водоемах города давно хватает.
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20660
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Так-то это не теплый, а второй отстойник. Теплый немного ближе к ильинской трассе..
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