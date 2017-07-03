Позавчера исполнилось 20 лет с момента назначения Амана Тулеева на должность губернатора Кемеровской области. Вспоминаем, какой была жизнь в теперь уже далёком 1997-м году.

Президентом был не Путин

В 1997-м шёл второй год второго срока президента Бориса Ельцина. Про Путина вся страна тогда ещё практически не слышала. Он в то время работал заместителем руководителя администрации президента.

Теракты устраивали не ИГИЛовцы, а чеченские боевики

Про ИГИЛ (организация, запрещённая на территории России) тогда даже никто и не знал. В Чечне было некоторое затишье, но боевики периодически устраивали теракты на территории страны. В 1997-м году самыми громкими оказались взрыв на ж/д вокзалах в Армавире и Пятигорске, взрыв в поезде «Москва — Петербург» и нападение в Буйнакске.

Копеек не было

Только в августе 1997-го года Борис Ельцин подписал указ о проведении деноминации с 1 января 1998-го. На купюрах «отрезали» по три ноля — то есть было 1000, стало 1. А с 1998-го в оборот вошли монеты достоинством в 1, 5, 10 и 50 копеек. Сегодня, правда, от копеечных и пятикопеечных отказались, поскольку их производство обходится дороже стоимости.

Про Гарри Поттера никто не знал

Первая книга о мальчике, который выжил, вышла в свет в июне 1997 года. Автор Джоан Роулинг не предполагала, что её творение станет культовым. Сегодня по всему миру проходят различные фестивали по мотивам вселенной Гарри Поттера, выходят продолжения и ответвления от истории.

Все были без ума от Ди Каприо и Бодрова

Джеймс Кэмерон снял свой «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях. Все девчонки сохли по молодому актёру, учили слова песни, той самой, где «на-на-на-на на-на гоу он». Кассовые сборы творения Кэмерона превысили 2 миллиарда долларов, из них в России — 5,2 миллиона долларов, кинокартина получила 11 «Оскаров».

А в России Алексей Балабанов снял фильм «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли. Кассовые сборы были не столь увесистые, как у «Титаника», но по народной любви сага о простом парне Даниле даст 200 очков вперёд романтической истории богачки Роуз и бедняка Джека.

«Руки вверх» взрывали кассетники

Самарская группа «Руки вверх» ворвалась практически во все звуковоспроизводящие устройства (а тогда это были в основном кассетные магнитофоны) страны годом ранее, но первые клипы и первый альбом музыканты выпустили именно в 1997-м. Дискотеки в 1997-м выглядели примерно так: под песню про «Студента», который увёл подругу у товарища, прыгали и активно танцевали девчонки в топиках с Ди Каприо.

А если говорить о зарубежной музыке, то в топе была песня группы AQUA «Barbie girl», которая сегодня вновь обретает популярность.

«Квака» завоевала мальчишек

Компьютер в 1997-м мог себе позволить далеко не каждый. Но про игру «Quake» (в народной транскрипции «квака») знали все мальчишки в возрасте от восьми лет. Зомби мечтали «мочить» все. Сегодняшняя молодёжь, возможно, будет воротить нос от графики игры, но 20 лет назад «Quake» совершила настоящий прорыв в 3D-технологиях. Именно во многом благодаря ей сегодня во всём мире развивается киберспорт.