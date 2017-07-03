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Лихой 1997-й, или Как мы жили, когда Тулеев в первый раз стал губернатором

Сегодня 07:40
2738
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Axea.ru

Позавчера исполнилось 20 лет с момента назначения Амана Тулеева на должность губернатора Кемеровской области. Вспоминаем, какой была жизнь в теперь уже далёком 1997-м году.

Президентом был не Путин

В 1997-м шёл второй год второго срока президента Бориса Ельцина. Про Путина вся страна тогда ещё практически не слышала. Он в то время работал заместителем руководителя администрации президента.

Теракты устраивали не ИГИЛовцы, а чеченские боевики

Про ИГИЛ (организация, запрещённая на территории России) тогда даже никто и не знал. В Чечне было некоторое затишье, но боевики периодически устраивали теракты на территории страны. В 1997-м году самыми громкими оказались взрыв на ж/д вокзалах в Армавире и Пятигорске, взрыв в поезде «Москва — Петербург» и нападение в Буйнакске.

Копеек не было

Только в августе 1997-го года Борис Ельцин подписал указ о проведении деноминации с 1 января 1998-го. На купюрах «отрезали» по три ноля — то есть было 1000, стало 1. А с 1998-го в оборот вошли монеты достоинством в 1, 5, 10 и 50 копеек. Сегодня, правда, от копеечных и пятикопеечных отказались, поскольку их производство обходится дороже стоимости.

Про Гарри Поттера никто не знал

Первая книга о мальчике, который выжил, вышла в свет в июне 1997 года. Автор Джоан Роулинг не предполагала, что её творение станет культовым. Сегодня по всему миру проходят различные фестивали по мотивам вселенной Гарри Поттера, выходят продолжения и ответвления от истории.

Все были без ума от Ди Каприо и Бодрова

Джеймс Кэмерон снял свой «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях. Все девчонки сохли по молодому актёру, учили слова песни, той самой, где «на-на-на-на на-на гоу он». Кассовые сборы творения Кэмерона превысили 2 миллиарда долларов, из них в России — 5,2 миллиона долларов, кинокартина получила 11 «Оскаров».

А в России Алексей Балабанов снял фильм «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли. Кассовые сборы были не столь увесистые, как у «Титаника», но по народной любви сага о простом парне Даниле даст 200 очков вперёд романтической истории богачки Роуз и бедняка Джека.

«Руки вверх» взрывали кассетники

Самарская группа «Руки вверх» ворвалась практически во все звуковоспроизводящие устройства (а тогда это были в основном кассетные магнитофоны) страны годом ранее, но первые клипы и первый альбом музыканты выпустили именно в 1997-м. Дискотеки в 1997-м выглядели примерно так: под песню про «Студента», который увёл подругу у товарища, прыгали и активно танцевали девчонки в топиках с Ди Каприо.

А если говорить о зарубежной музыке, то в топе была песня группы AQUA «Barbie girl», которая сегодня вновь обретает популярность.

«Квака» завоевала мальчишек

Компьютер в 1997-м мог себе позволить далеко не каждый. Но про игру «Quake» (в народной транскрипции «квака») знали все мальчишки в возрасте от восьми лет. Зомби мечтали «мочить» все. Сегодняшняя молодёжь, возможно, будет воротить нос от графики игры, но 20 лет назад «Quake» совершила настоящий прорыв в 3D-технологиях. Именно во многом благодаря ей сегодня во всём мире развивается киберспорт.

Комментарии 38
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Бусина
35 7
Я помню, как мы жили......и как выживали!! Как з/п не платили на ЗСМК месяцами!!!! Дадут 3 копейки, и живи как хочешь, то ли за д/сад заплатить, то ли еду домой купить.....а тузы делил власть, и имущество заводов!!! И по фиг было губеру что детские пособия не давали то же месяцами.........я потом через суд их получила , задолженность была 1,5 года!!!! Предлагали конечно талоны на тухлые пельмени, но попробовав 1 раз, больше не стали их(талоны) брать.Да много чего было такого, что и вспоминать не хочется.губер-то видимо думает он герой, а мы все это забыли..........
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222
32 1
Самое главное - это то, что 20 лет назад мы были молодыми ...
А про Гарри Поттера я и сейчас ничего не знаю. И не жалею об этом.
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Читатель
28 4
Ужасные были времена, конечно. Сейчас живем лучше, но это совсем не повод ************ и говорить "не ной, вспомни 90-е". И так же, это не повод спускать с рук сумасшедшее воровство администраций. Надо к лучшему стремиться. Катимся к тому же ужасу, который пережили в 90-е, люди снова устали и перемены нужны!
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Читатель
4 3
Ужасные были времена, конечно. Сейчас живем лучше, но это совсем не повод ************ и говорить "не ной, вспомни 90-е". И так же, это не повод спускать с рук сумасшедшее воровство администраций. Надо к лучшему стремиться. Катимся к тому же ужасу, который пережили в 90-е, люди снова устали и перемены нужны!
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Читатель
2 0
Ужасные были времена, конечно. Сейчас живем лучше, но это совсем не повод ************ и говорить "не ной, вспомни 90-е". И так же, это не повод спускать с рук сумасшедшее воровство администраций. Надо к лучшему стремиться. Катимся к тому же ужасу, который пережили в 90-е, люди снова устали и перемены нужны!
За что запикали *************************
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Читатель
2 0
За что запикали *************************
*расслаблRTьсR
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333
0 6
Самое главное - это то, что 20 лет назад мы были молодыми ...
А про Гарри Поттера я и сейчас ничего не знаю. И не жалею об этом.
а ведь некоторые части включены в списки лучших книг мира
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123
23 5

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
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222
10 0
а ведь некоторые части включены в списки лучших книг мира
И что из этого? Списков лучших книг мира - множество, как и самих книг.
"Фауст", "Доктор Живаго", "Чума", "Старик и море", "Божественная комедия", "Человек, который смеётся", "12 стульев", "Идиот" ...
Это мизерная часть произведений из списков лучших книг мира. Поэтому и без раскрученного "Гарри Поттера" есть чем занять свободное время ... читать - не перечитать.


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Читатель
13 9

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Почему она дура, что жить ей не на что было, люди то в чем виноваты?
И про наследие СССР уже не актуально, что осталось то? Ничего.
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а-ха
4 17

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

"... сегодняшний ЦБ не отвечает конституционным нормам!"
Каким именно?

"... сместо мозгов и книг нас травят телепомоями!"
?????????????????? Без комментариев.
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123
27 7
Почему она дура, что жить ей не на что было, люди то в чем виноваты?
И про наследие СССР уже не актуально, что осталось то? Ничего.
Дура она потому, что ее мысль сегодня работает не в ту сторону. Они лишь вспоминает о плохом, не анализируя, что было на самом деле. Но самое печальное, что она не пишет о будущем - то есть по умолчанию, как и аленина алешенька, хочет плыть по течению.

Не актуально????? Да ты в своем уме??????? ВСЯ инфраструктура еще советская! ПОЧТИ все дома, все дороги (не асфальт, а именно дороги, как инженерное сооружение), все сети, все ЛЭП, все плотины, заводы, фабрики (которые не развалили). Тупо выйди во двор, открой канализационный колодец и помолись, что его построили твои отцы или деды.

Водозаборы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции - все это из СССР. Все это сегодня отжато у муниципалитета и на этом наживается кучка комбинаторов. Фамилии их известны. Но все это пока замалчивается.
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Ааааа
14 0
Тулеев, тогда говорил чтобы старья во власти не было. Нужны молодые энергичные люди(это он про себя). И хвалил КПСС.
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ага .....
8 5

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

А ты сама-то не дура, если так себя ведёшь?
Почему она дура-то? Потому что ей вспоминать не хочется?
А, по-твоему, надо её насильно заставить вспоминать? А зачем, если ей этого не хочется? Тем более, если есть такие "умницы", как ты, которые рвутся в бой.
Когда вы уже проснётесь? А сама-то ты уже проснулась? И что? Результат какой? Что сделала? Чего добилась?
Оскорбила кого-то здесь, да "открыла" нам всем здесь глаза? Только и всего.

"... просыпайтесь сами и будите своих соседей! ограбление народа пора прекращать!"
А ты, надо полагать, уже проснулась? И много соседей разбудила? Вот и начинайте ... прекращать ограбление народа, а мы подтянемся, если сочтём нужным.
Или сама в кустах отсиживаешься и ждёшь, когда другие где-то что-то ... Так безопасней. Не так ли, "умница"-подстрекательница?
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..................
7 3

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

хахаххахааа, ДУРА )))) (скопировано)

"сместо мозгов и книг нас травят телепомоями!"
это как понимать?
просто полёт мыслей ..........................
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пенсионер
13 3
В лихие времена балом правили бандиты, рэкитёры, продажные чиновники партийцы, уголовники. махинаторы. Сейчас ОНИ узаконены и под себя подогнали конституцию - проституцию, УПК, УК РФ... В настоящий период, что строилось всем народом нашими дедами, отцами,бабушками, матерями ничего для народа не осталось. На погосте только остались места для деревянного бушлата . И то через Похоронные ритуалы. Калыма, Воркута, Магадан скучает по нынешним оборзевшим, беспредельщикам руководителям -правителям. Нет на них И.В.Сталина.
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Jackie
4 0
Самое главное - это то, что 20 лет назад мы были молодыми ...
А про Гарри Поттера я и сейчас ничего не знаю. И не жалею об этом.
Безусловно, "Поттер" и в подмётки не годится бессмертной классике (тут даже сравнивать незачем), но книга по-своему хорошая и добрая. И учит честности, дружбе и великодушию.
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Читатель
14 0
В лихие времена балом правили бандиты, рэкитёры, продажные чиновники партийцы, уголовники. махинаторы. Сейчас ОНИ узаконены и под себя подогнали конституцию - проституцию, УПК, УК РФ... В настоящий период, что строилось всем народом нашими дедами, отцами,бабушками, матерями ничего для народа не осталось. На погосте только остались места для деревянного бушлата . И то через Похоронные ритуалы. Калыма, Воркута, Магадан скучает по нынешним оборзевшим, беспредельщикам руководителям -правителям. Нет на них И.В.Сталина.
Спустя 136 лет все так же!
Из дневника Льва Толстого, 1881 год:
"... Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное..."
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123
8 7
В лихие времена балом правили бандиты, рэкитёры, продажные чиновники партийцы, уголовники. махинаторы. Сейчас ОНИ узаконены и под себя подогнали конституцию - проституцию, УПК, УК РФ... В настоящий период, что строилось всем народом нашими дедами, отцами,бабушками, матерями ничего для народа не осталось. На погосте только остались места для деревянного бушлата . И то через Похоронные ритуалы. Калыма, Воркута, Магадан скучает по нынешним оборзевшим, беспредельщикам руководителям -правителям. Нет на них И.В.Сталина.
Ребят, завязывайте со Сталиным. Посмотрите последнюю лекцию Кати Шульман. Она там все по полочкам раскладывает: кому и зачем сегодня выгоден образ Сталина. Включайте мозги. Вам сегодня вдалбливают в головы ложные истины!

Очнитесь и посмотрите, как работает закон в демократических государствах. Сталиных там никогда не было. Там были Вашингтоны и Кеннеди!
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Кукин
0 0
Нефть стоила 20 бакинских за бочку.
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322 223
4 9
Дура она потому, что ее мысль сегодня работает не в ту сторону. Они лишь вспоминает о плохом, не анализируя, что было на самом деле. Но самое печальное, что она не пишет о будущем - то есть по умолчанию, как и аленина алешенька, хочет плыть по течению.

Не актуально????? Да ты в своем уме??????? ВСЯ инфраструктура еще советская! ПОЧТИ все дома, все дороги (не асфальт, а именно дороги, как инженерное сооружение), все сети, все ЛЭП, все плотины, заводы, фабрики (которые не развалили). Тупо выйди во двор, открой канализационный колодец и помолись, что его построили твои отцы или деды.

Водозаборы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции - все это из СССР. Все это сегодня отжато у муниципалитета и на этом наживается кучка комбинаторов. Фамилии их известны. Но все это пока замалчивается.
Своими достижениями похвастай в этом направлении.
Или все твои достижения - это то, что мысли твои работают в ТУ сторону, ты анализируешь, что было на самом деле, и, что самое РАДОСТНОЕ (антоним - "печальный"), ты пишешь о будущем, "то есть по умолчанию, как и аленина алешенька", не хочешь плыть по течению.
А похвастаешь чем, кроме болтовни?
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аватар
333
0 0
И что из этого? Списков лучших книг мира - множество, как и самих книг.
"Фауст", "Доктор Живаго", "Чума", "Старик и море", "Божественная комедия", "Человек, который смеётся", "12 стульев", "Идиот" ...
Это мизерная часть произведений из списков лучших книг мира. Поэтому и без раскрученного "Гарри Поттера" есть чем занять свободное время ... читать - не перечитать.


да ничего, просто действительно неплохие книги, не заслуживающие пренебрежительных отзывов
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123
9 6
ВГ, почему удален мой первый камент?

Слово "дура" в данном контексте является литературным, в нем нет ничего оскорбительного! Не уподобляйтесь говно сайту ситя-ГЭ, где модеры отморожены на всю голову!

Восстановите камент, плиз ))

писи: у меня есть бэкапы ))
писи2: жду от вас комментария..
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Алекс
1 10
Почему-то в статье решили вспомнить "как мы жили", а не что делалось в области и губернатором в частности.
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222
5 0
да ничего, просто действительно неплохие книги, не заслуживающие пренебрежительных отзывов
Ну-да, если я сейчас напишу, что ничего не знаю о каком-либо произведении, включённом кем-то и когда-то в один из списков лучших книг мира, то это будет уже пренебрежительный отзыв с моей стороны?
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ага .....
27 19
Ребят, завязывайте со Сталиным. Посмотрите последнюю лекцию Кати Шульман. Она там все по полочкам раскладывает: кому и зачем сегодня выгоден образ Сталина. Включайте мозги. Вам сегодня вдалбливают в головы ложные истины!

Очнитесь и посмотрите, как работает закон в демократических государствах. Сталиных там никогда не было. Там были Вашингтоны и Кеннеди!
О, Господи ... Дожили. "Посмотрите последнюю лекцию Кати Шульман" ...
Кто такая Катя Шульман? 38-летняя еврейка, окончившая Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, 6 лет занимавшая должности "помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата Государственной думы РФ", имеющая 3-х детей ...
Она раскладывает по полочкам? А откуда у неё эти полочки? Когда успела-то их заиметь?
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123
2 3
ок. сам восстановлю без привязки к "дуре".

09:48
хахаххахааа, ДУРА ))))
вспоминать ей не хочется! ишь ты! выживали они. включи свой мозг. эта ситуация была намеренно создана. цель была одна - уничтожить и ограбить самую богатую страну планеты!

сегодня почти ничего не поменялось. люди получают копейки, а прихватизаторы пользуются наследием СССР и рубят мегабабло в офшоры! заводы были прихватизированы за виртуальные ваучеры!

сегодняшний ЦБ не отвечает конституционным нормам! людей по прежнему грабят. сместо мозгов и книг нас травят телепомоями! телевизор на сегодня главное оружие! когда вы уже проснетесь??????

почему сейчас идет такой наезд на интернет, да потому что он информационно почти независим и почти не поддается управлению.

просыпайтесь сами и будите своих соседей! ограбление народа пора прекращать!
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аватар
123
0 20
О, Господи ... Дожили. "Посмотрите последнюю лекцию Кати Шульман" ...
Кто такая Катя Шульман? 38-летняя еврейка, окончившая Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, 6 лет занимавшая должности "помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата Государственной думы РФ", имеющая 3-х детей ...
Она раскладывает по полочкам? А откуда у неё эти полочки? Когда успела-то их заиметь?
Ухты, даже я о ней столько не знаю ))) Значит ты ее фанат ))) Молодец.
По полочкам она раскидывает очень неплохо, не смотря на все выше тобой перечисленное )))
ответить
аватар
Кент
1 0
Почему она дура, что жить ей не на что было, люди то в чем виноваты?
И про наследие СССР уже не актуально, что осталось то? Ничего.
Ты олень , все осталось
ответить
аватар
ага .....
2 0
Ухты, даже я о ней столько не знаю ))) Значит ты ее фанат ))) Молодец.
По полочкам она раскидывает очень неплохо, не смотря на все выше тобой перечисленное )))
А я о ней вообще ничего не знаю. Даже сейчас. И вообще, первый раз о такой особе слышу. Любопытство взяло верх ... пришлось посмотреть, что это за зверь такой. Прочитала -
и забыла. Скопировать в Интернете и вставить здесь и знать - это не одно и то же.
Пффффффф, фанат ... ага, обожатель ...
А по полочкам НЕПЛОХО можно раскладывать что угодно, к твоему сведению. Многие её оппоненты тоже умеют очень неплохо кое-что раскладывать по полочкам.
И что из этого?!
ответить
аватар
Эн
0 0
Почему-то в статье решили вспомнить "как мы жили", а не что делалось в области и губернатором в частности.
Действительно, название и содержание статьи разноплановые... Надо было написать , что Тулеев сделал с областью за 20 лет . А так ... ни о чем статья !
ответить
аватар
местный-2
3 0
О, Господи ... Дожили. "Посмотрите последнюю лекцию Кати Шульман" ...
Кто такая Катя Шульман? 38-летняя еврейка, окончившая Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, 6 лет занимавшая должности "помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата Государственной думы РФ", имеющая 3-х детей ...
Она раскладывает по полочкам? А откуда у неё эти полочки? Когда успела-то их заиметь?
Виктор Илюхин депутат от КПРФ,ныне покойный, как-то сделал заявление,что в России создана и работает группа специалистов,которые занимаются фальсификацией архивных первоисточников.
Работают с 90-х годов.
Поэтому теперь нет смысла приводить ссылки на первичные документы,как и слушать тех,кто на них ссылается.
Вот такие вот дела.
ответить
аватар
кк
1 0
вся страна так жила....а у нас только сплошные манипуляции.... кричал один мужик своеобразный кемеровский с балалаечной речью.. = 150 миллионов и все ...не дам....перекопали все сдсы евразы суеки... даешь 210 миллионов... в бюджете дыра...цены трансферт.... ку ку... зато бабушки довольные..... от прокопы оставил один прах ...от сдпацанов эффективных собственников государственников. а в ако и морду сейчас могут набить.....
ответить
аватар
кк
0 3
такое ощущение, что рулон туал бумаги разворачиваешь и читаешь.....подарок такого то..... сразу чувствуешь себя бараном неспособным.... батька даже это видит и заботу проявляет....
ответить
аватар
пенсионер
0 0
Ребят, завязывайте со Сталиным. Посмотрите последнюю лекцию Кати Шульман. Она там все по полочкам раскладывает: кому и зачем сегодня выгоден образ Сталина. Включайте мозги. Вам сегодня вдалбливают в головы ложные истины!

Очнитесь и посмотрите, как работает закон в демократических государствах. Сталиных там никогда не было. Там были Вашингтоны и Кеннеди!
Ты забыл Рузвельта ! Ты никогда не жил в США, и твои дем ценности только в ТВ )
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аватар
Железный
4 0
О, Господи ... Дожили. "Посмотрите последнюю лекцию Кати Шульман" ...
Кто такая Катя Шульман? 38-летняя еврейка, окончившая Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, 6 лет занимавшая должности "помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата Государственной думы РФ", имеющая 3-х детей ...
Она раскладывает по полочкам? А откуда у неё эти полочки? Когда успела-то их заиметь?
Катя Шульман проходила стажировку в Колумбийском универе, там ей полочки и прибили)
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аватар
кк
3 0
кто такая катя Шульман...рябята вы что? это очередная моль....что о ней рассуждать.... тако же немцов ..Гайдар папа и доча... рыжий черт.. навальный и прочая пидарасня...
ответить
аватар
кк
3 0
какая то катя Шульман.... пидар Касьянов с навальным плюс проститутка собчакова мене будут уши тереть.... пусть послужат в армии... студентами поработают -грузчиком дворником... в шахте ******** 30 лет.. а потом я их в очередной раз отправлю в сторону органа....
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