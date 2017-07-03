Позавчера исполнилось 20 лет с момента назначения Амана Тулеева на должность губернатора Кемеровской области. Вспоминаем, какой была жизнь в теперь уже далёком 1997-м году.
Президентом был не Путин
В 1997-м шёл второй год второго срока президента Бориса Ельцина. Про Путина вся страна тогда ещё практически не слышала. Он в то время работал заместителем руководителя администрации президента.
Теракты устраивали не ИГИЛовцы, а чеченские боевики
Про ИГИЛ (организация, запрещённая на территории России) тогда даже никто и не знал. В Чечне было некоторое затишье, но боевики периодически устраивали теракты на территории страны. В 1997-м году самыми громкими оказались взрыв на ж/д вокзалах в Армавире и Пятигорске, взрыв в поезде «Москва — Петербург» и нападение в Буйнакске.
Копеек не было
Только в августе 1997-го года Борис Ельцин подписал указ о проведении деноминации с 1 января 1998-го. На купюрах «отрезали» по три ноля — то есть было 1000, стало 1. А с 1998-го в оборот вошли монеты достоинством в 1, 5, 10 и 50 копеек. Сегодня, правда, от копеечных и пятикопеечных отказались, поскольку их производство обходится дороже стоимости.
Про Гарри Поттера никто не знал
Первая книга о мальчике, который выжил, вышла в свет в июне 1997 года. Автор Джоан Роулинг не предполагала, что её творение станет культовым. Сегодня по всему миру проходят различные фестивали по мотивам вселенной Гарри Поттера, выходят продолжения и ответвления от истории.
Все были без ума от Ди Каприо и Бодрова
Джеймс Кэмерон снял свой «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях. Все девчонки сохли по молодому актёру, учили слова песни, той самой, где «на-на-на-на на-на гоу он». Кассовые сборы творения Кэмерона превысили 2 миллиарда долларов, из них в России — 5,2 миллиона долларов, кинокартина получила 11 «Оскаров».
А в России Алексей Балабанов снял фильм «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли. Кассовые сборы были не столь увесистые, как у «Титаника», но по народной любви сага о простом парне Даниле даст 200 очков вперёд романтической истории богачки Роуз и бедняка Джека.
«Руки вверх» взрывали кассетники
Самарская группа «Руки вверх» ворвалась практически во все звуковоспроизводящие устройства (а тогда это были в основном кассетные магнитофоны) страны годом ранее, но первые клипы и первый альбом музыканты выпустили именно в 1997-м. Дискотеки в 1997-м выглядели примерно так: под песню про «Студента», который увёл подругу у товарища, прыгали и активно танцевали девчонки в топиках с Ди Каприо.
А если говорить о зарубежной музыке, то в топе была песня группы AQUA «Barbie girl», которая сегодня вновь обретает популярность.
«Квака» завоевала мальчишек
Компьютер в 1997-м мог себе позволить далеко не каждый. Но про игру «Quake» (в народной транскрипции «квака») знали все мальчишки в возрасте от восьми лет. Зомби мечтали «мочить» все. Сегодняшняя молодёжь, возможно, будет воротить нос от графики игры, но 20 лет назад «Quake» совершила настоящий прорыв в 3D-технологиях. Именно во многом благодаря ей сегодня во всём мире развивается киберспорт.
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А про Гарри Поттера я и сейчас ничего не знаю. И не жалею об этом.
А про Гарри Поттера я и сейчас ничего не знаю. И не жалею об этом.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
"Фауст", "Доктор Живаго", "Чума", "Старик и море", "Божественная комедия", "Человек, который смеётся", "12 стульев", "Идиот" ...
Это мизерная часть произведений из списков лучших книг мира. Поэтому и без раскрученного "Гарри Поттера" есть чем занять свободное время ... читать - не перечитать.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Почему она дура, что жить ей не на что было, люди то в чем виноваты?
И про наследие СССР уже не актуально, что осталось то? Ничего.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев."... сегодняшний ЦБ не отвечает конституционным нормам!"
Каким именно?
"... сместо мозгов и книг нас травят телепомоями!"
?????????????????? Без комментариев.
И про наследие СССР уже не актуально, что осталось то? Ничего.
Не актуально????? Да ты в своем уме??????? ВСЯ инфраструктура еще советская! ПОЧТИ все дома, все дороги (не асфальт, а именно дороги, как инженерное сооружение), все сети, все ЛЭП, все плотины, заводы, фабрики (которые не развалили). Тупо выйди во двор, открой канализационный колодец и помолись, что его построили твои отцы или деды.
Водозаборы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции - все это из СССР. Все это сегодня отжато у муниципалитета и на этом наживается кучка комбинаторов. Фамилии их известны. Но все это пока замалчивается.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.А ты сама-то не дура, если так себя ведёшь?
Почему она дура-то? Потому что ей вспоминать не хочется?
А, по-твоему, надо её насильно заставить вспоминать? А зачем, если ей этого не хочется? Тем более, если есть такие "умницы", как ты, которые рвутся в бой.
Когда вы уже проснётесь? А сама-то ты уже проснулась? И что? Результат какой? Что сделала? Чего добилась?
Оскорбила кого-то здесь, да "открыла" нам всем здесь глаза? Только и всего.
"... просыпайтесь сами и будите своих соседей! ограбление народа пора прекращать!"
А ты, надо полагать, уже проснулась? И много соседей разбудила? Вот и начинайте ... прекращать ограбление народа, а мы подтянемся, если сочтём нужным.
Или сама в кустах отсиживаешься и ждёшь, когда другие где-то что-то ... Так безопасней. Не так ли, "умница"-подстрекательница?
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.хахаххахааа, ДУРА )))) (скопировано)
"сместо мозгов и книг нас травят телепомоями!"
это как понимать?
просто полёт мыслей ..........................
А про Гарри Поттера я и сейчас ничего не знаю. И не жалею об этом.
Из дневника Льва Толстого, 1881 год:
"... Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное..."
Очнитесь и посмотрите, как работает закон в демократических государствах. Сталиных там никогда не было. Там были Вашингтоны и Кеннеди!
Не актуально????? Да ты в своем уме??????? ВСЯ инфраструктура еще советская! ПОЧТИ все дома, все дороги (не асфальт, а именно дороги, как инженерное сооружение), все сети, все ЛЭП, все плотины, заводы, фабрики (которые не развалили). Тупо выйди во двор, открой канализационный колодец и помолись, что его построили твои отцы или деды.
Водозаборы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции - все это из СССР. Все это сегодня отжато у муниципалитета и на этом наживается кучка комбинаторов. Фамилии их известны. Но все это пока замалчивается.
Или все твои достижения - это то, что мысли твои работают в ТУ сторону, ты анализируешь, что было на самом деле, и, что самое РАДОСТНОЕ (антоним - "печальный"), ты пишешь о будущем, "то есть по умолчанию, как и аленина алешенька", не хочешь плыть по течению.
А похвастаешь чем, кроме болтовни?
"Фауст", "Доктор Живаго", "Чума", "Старик и море", "Божественная комедия", "Человек, который смеётся", "12 стульев", "Идиот" ...
Это мизерная часть произведений из списков лучших книг мира. Поэтому и без раскрученного "Гарри Поттера" есть чем занять свободное время ... читать - не перечитать.
Слово "дура" в данном контексте является литературным, в нем нет ничего оскорбительного! Не уподобляйтесь говно сайту ситя-ГЭ, где модеры отморожены на всю голову!
Восстановите камент, плиз ))
писи: у меня есть бэкапы ))
писи2: жду от вас комментария..
Очнитесь и посмотрите, как работает закон в демократических государствах. Сталиных там никогда не было. Там были Вашингтоны и Кеннеди!
Кто такая Катя Шульман? 38-летняя еврейка, окончившая Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, 6 лет занимавшая должности "помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата Государственной думы РФ", имеющая 3-х детей ...
Она раскладывает по полочкам? А откуда у неё эти полочки? Когда успела-то их заиметь?
09:48
хахаххахааа, ДУРА ))))
вспоминать ей не хочется! ишь ты! выживали они. включи свой мозг. эта ситуация была намеренно создана. цель была одна - уничтожить и ограбить самую богатую страну планеты!
сегодня почти ничего не поменялось. люди получают копейки, а прихватизаторы пользуются наследием СССР и рубят мегабабло в офшоры! заводы были прихватизированы за виртуальные ваучеры!
сегодняшний ЦБ не отвечает конституционным нормам! людей по прежнему грабят. сместо мозгов и книг нас травят телепомоями! телевизор на сегодня главное оружие! когда вы уже проснетесь??????
почему сейчас идет такой наезд на интернет, да потому что он информационно почти независим и почти не поддается управлению.
просыпайтесь сами и будите своих соседей! ограбление народа пора прекращать!
Кто такая Катя Шульман? 38-летняя еврейка, окончившая Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, 6 лет занимавшая должности "помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата Государственной думы РФ", имеющая 3-х детей ...
Она раскладывает по полочкам? А откуда у неё эти полочки? Когда успела-то их заиметь?
По полочкам она раскидывает очень неплохо, не смотря на все выше тобой перечисленное )))
И про наследие СССР уже не актуально, что осталось то? Ничего.
По полочкам она раскидывает очень неплохо, не смотря на все выше тобой перечисленное )))
и забыла. Скопировать в Интернете и вставить здесь и знать - это не одно и то же.
Пффффффф, фанат ... ага, обожатель ...
А по полочкам НЕПЛОХО можно раскладывать что угодно, к твоему сведению. Многие её оппоненты тоже умеют очень неплохо кое-что раскладывать по полочкам.
И что из этого?!
Кто такая Катя Шульман? 38-летняя еврейка, окончившая Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, 6 лет занимавшая должности "помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата Государственной думы РФ", имеющая 3-х детей ...
Она раскладывает по полочкам? А откуда у неё эти полочки? Когда успела-то их заиметь?
Работают с 90-х годов.
Поэтому теперь нет смысла приводить ссылки на первичные документы,как и слушать тех,кто на них ссылается.
Вот такие вот дела.
Очнитесь и посмотрите, как работает закон в демократических государствах. Сталиных там никогда не было. Там были Вашингтоны и Кеннеди!
Кто такая Катя Шульман? 38-летняя еврейка, окончившая Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, 6 лет занимавшая должности "помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата Государственной думы РФ", имеющая 3-х детей ...
Она раскладывает по полочкам? А откуда у неё эти полочки? Когда успела-то их заиметь?