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В Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ

Пропавшую сибирячку с двухлетним малышом ищут по всей России

Сегодня 09:20
1611
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com, zagranmama.com, 54.мвд.рф

В Новосибирской области пропала молодая девушка с сыном. Женщина психически нездорова, ребёнку может угрожать опасность.

О розыске девушки 2 июля объявило областное МВД. Анастасия Александровна Бондарец ушла из дома в селе Бажинск Маслянинского района в ночь на 1 июля в неизвестном направлении. С собой девушка взяла двухлетнего сына Савелия.

Приметы Анастасии: рост 155−160 см, плотное телосложение, длинные тёмно-русые волосы, карие глаза. Была одета в розовые брюки, синюю футболку и белые кроссовки с серыми вставками. У Савелия прямые русые волосы и карие глаза. На нём — голубые джинсы и джинсовая кепка, светлая футболка и светлые сандалии. Мама также взяла с собой паспорт, свидетельство о рождении сына, черный рюкзак и красную дорожную сумку.

К поискам подключились волонтёры «Лизы Алерт Новосибирск». По их словам, женщина нездорова и дезориентирована, поэтому ребёнку грозит опасность. Сейчас розыск Анастасии ведётся по всей России. В соседней Кемеровской области сообщения с просьбой о помощи уже появились в некоторых СМИ.

Как сообщают пользователи в группе «Лизы Алерт Новосибирск», похожую девушку с малышом видели 1 июля. Мама автостопом добиралась до аэропорта Толмачёво, сообщила, что едет к маме в Омск. Также о странной девушке с ребёнком на трассе заявили из Башкирии.

Комментарии 7
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читатель
13 5
"К поискам подключились волонтёры «Лизы Алерт Новосибирск». Поэтому ребёнку грозит опасность." Т.е. если бы не подключились опасности бы не было.....
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я
7 1
К поискам подключились волонтёры «Лизы Алерт Новосибирск». Поэтому ребёнку грозит опасность ЭТО КАК?????
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ВашГород.ру
0 6
К поискам подключились волонтёры «Лизы Алерт Новосибирск». Поэтому ребёнку грозит опасность ЭТО КАК?????
Исправили, спасибо.
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Бусина
7 0
...."и красную дорожную сумку красного цвета."-Это как??? Могла быть красная сумка черного цвета????? Татьяна Жукова????!!!!!!!!! Вы в каком классе учитесь????? Неужели в тексты никто не проверяет?????

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главред
7 0
...."и красную дорожную сумку красного цвета."-Это как??? Могла быть красная сумка черного цвета????? Татьяна Жукова????!!!!!!!!! Вы в каком классе учитесь????? Неужели в тексты никто не проверяет?????

Да с бодуна она.чо пристали?
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Люся
2 0
И как же она жила с маленьким ребёнком, одна что ли? Психически нездорова. Или сбежала от мужа тирана?
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