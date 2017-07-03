В Новосибирской области пропала молодая девушка с сыном. Женщина психически нездорова, ребёнку может угрожать опасность.

О розыске девушки 2 июля объявило областное МВД. Анастасия Александровна Бондарец ушла из дома в селе Бажинск Маслянинского района в ночь на 1 июля в неизвестном направлении. С собой девушка взяла двухлетнего сына Савелия.

Приметы Анастасии: рост 155−160 см, плотное телосложение, длинные тёмно-русые волосы, карие глаза. Была одета в розовые брюки, синюю футболку и белые кроссовки с серыми вставками. У Савелия прямые русые волосы и карие глаза. На нём — голубые джинсы и джинсовая кепка, светлая футболка и светлые сандалии. Мама также взяла с собой паспорт, свидетельство о рождении сына, черный рюкзак и красную дорожную сумку.

К поискам подключились волонтёры «Лизы Алерт Новосибирск». По их словам, женщина нездорова и дезориентирована, поэтому ребёнку грозит опасность. Сейчас розыск Анастасии ведётся по всей России. В соседней Кемеровской области сообщения с просьбой о помощи уже появились в некоторых СМИ.

Как сообщают пользователи в группе «Лизы Алерт Новосибирск», похожую девушку с малышом видели 1 июля. Мама автостопом добиралась до аэропорта Толмачёво, сообщила, что едет к маме в Омск. Также о странной девушке с ребёнком на трассе заявили из Башкирии.