В Кемерове автомобилист снёс ограждение на трамвайной остановке
Сегодня 09:35
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В областном центре Кузбасса водитель иномарки влетел в дорожное ограждение. В результате устройство сломалось.
Фото с места ДТП опубликовано накануне в группе «Инцидент. Кемерово». Сообщается, что ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев. Когда именно, не уточняется.
По сообщениям пользователей, за рулём находилась женщина. Получить официальный комментарий по ДТП на данный момент не удалось.
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