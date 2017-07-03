В областном центре Кузбасса водитель иномарки влетел в дорожное ограждение. В результате устройство сломалось.

Фото с места ДТП опубликовано накануне в группе «Инцидент. Кемерово». Сообщается, что ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев. Когда именно, не уточняется.

По сообщениям пользователей, за рулём находилась женщина. Получить официальный комментарий по ДТП на данный момент не удалось.