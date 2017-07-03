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Знаменитый хоккеист поздравил Новокузнецк с грядущим 400-летием

Сегодня 09:55
582
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке в День города провёл тренировку для детей знаменитый хоккеист Сергей Бобровский.

После занятия на малой арене «Металлурга» каждый желающий мог получить автограф спортсмена и сфотографироваться с ним. Редакция ВашГород.ру не стала исключением.

Мы также попросили Сергея поздравить город с грядущим 400-летием.

«Всего самого наилучшего, успехов, чтобы город цвёл и процветал», — сказал Сергей Бобровский.

Всего за автографом знаменитого новокузнечанина пришли порядка нескольких сотен человек, среди них много подростков и детей.

Сергей Бобровский — известный хоккеист из Новокузнецка. В 2013 и 2017 годах признан лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги.

Комментарии 5
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бревно Ленина
10 5
А может, не надо раньше срока с юбилеем поздравляться? Плохая примета.
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аватар
))
3 0
А может, не надо раньше срока с юбилеем поздравляться? Плохая примета.
мы в приметы не верим, пусть хоть с 500-летием повздрачляет ))) мы же за это деньги не платим )) да хоть с 1000-летим пусть вздрачляет )))
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аватар
конь с яйцами
4 3
Да он уже и не в курсе сколько лет этому разрез-поселку исполняется. Свалил в Америку и рад. Молодец.
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аватар
*
2 0
Да он уже и не в курсе сколько лет этому разрез-поселку исполняется. Свалил в Америку и рад. Молодец.
он еще не американец. у него пока российский пачпорт.
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Саня
0 0
он еще не американец. у него пока российский пачпорт.
Да и семья у него здесь живёт)
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