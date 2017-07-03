В Новокузнецке в День города провёл тренировку для детей знаменитый хоккеист Сергей Бобровский.
После занятия на малой арене «Металлурга» каждый желающий мог получить автограф спортсмена и сфотографироваться с ним. Редакция ВашГород.ру не стала исключением.
Мы также попросили Сергея поздравить город с грядущим 400-летием.
«Всего самого наилучшего, успехов, чтобы город цвёл и процветал», — сказал Сергей Бобровский.
Всего за автографом знаменитого новокузнечанина пришли порядка нескольких сотен человек, среди них много подростков и детей.
Сергей Бобровский — известный хоккеист из Новокузнецка. В 2013 и 2017 годах признан лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги.
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