В Новокузнецке в День города провёл тренировку для детей знаменитый хоккеист Сергей Бобровский.

После занятия на малой арене «Металлурга» каждый желающий мог получить автограф спортсмена и сфотографироваться с ним. Редакция ВашГород.ру не стала исключением.

Мы также попросили Сергея поздравить город с грядущим 400-летием.

«Всего самого наилучшего, успехов, чтобы город цвёл и процветал», — сказал Сергей Бобровский.

Всего за автографом знаменитого новокузнечанина пришли порядка нескольких сотен человек, среди них много подростков и детей.

Сергей Бобровский — известный хоккеист из Новокузнецка. В 2013 и 2017 годах признан лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги.