Новый законопроект поможет защитить права дольщиков. Документ собираются принять до конца 2017 года.

Как сообщает «Интерфакс», 3 июля пройдут парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков, в них поучаствуют сами пострадавшие участники долевого строительства, а также представители государственных структур и строительных компаний.

Депутаты планируют, что решать проблемы дольщиков, можно будет за счёт Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию. В частности, АИЖК может выступать в роли страховщика, обеспечивая безопасность вкладов и долей.