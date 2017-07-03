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Оставшимся без квартир россиянам помогут

Сегодня 10:16
678
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sozh.info

Новый законопроект поможет защитить права дольщиков. Документ собираются принять до конца 2017 года.

Как сообщает «Интерфакс», 3 июля пройдут парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков, в них поучаствуют сами пострадавшие участники долевого строительства, а также представители государственных структур и строительных компаний.

Депутаты планируют, что решать проблемы дольщиков, можно будет за счёт Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию. В частности, АИЖК может выступать в роли страховщика, обеспечивая безопасность вкладов и долей.

Комментарии 3
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Читатель
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АИЖК столько проектов провалило, потому что "деньги закончились", вспомните недавно заваленный про помощь в ипотеке, у кого доход упал.
Вот и здесь так же - деньги отмоют, для вида помогут нескольким семьям и затихнут
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АИЖК-ХАХА
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Они сами только и делают что сроки сдачи переносят! Зато новую яму пот дом капают в центре! На авиаторов еще только второй этаж за то тут уже роем!!!
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В конечном итоге, проблемы обманутых дольщиков лягут на плечи законопослушных налогоплательщиков, т.е., на нас с вами.
Понимаю людей, которых кинули застройщики. Ну так суд и ПРИСТАВЫ им в помощь! Пусть приставы описывают и изымают имущество, активы (по решению суда, конечно) у тех, кто не выполнил свои обязательства! Почему у тети Мани приставы опечатывают последний утюг в счет погашения задолженности, а г-да полонский и иже с ним будут покупать себе острова в Камбоджи, имея сотни и сотни кинутых дольщиков? Почему вот за деятельность вот этих самых господ должно расплачиваться государство, т.е. МЫ?
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