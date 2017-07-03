Новый законопроект поможет защитить права дольщиков. Документ собираются принять до конца 2017 года.
Как сообщает «Интерфакс», 3 июля пройдут парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков, в них поучаствуют сами пострадавшие участники долевого строительства, а также представители государственных структур и строительных компаний.
Депутаты планируют, что решать проблемы дольщиков, можно будет за счёт Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию. В частности, АИЖК может выступать в роли страховщика, обеспечивая безопасность вкладов и долей.
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Вот и здесь так же - деньги отмоют, для вида помогут нескольким семьям и затихнут
Понимаю людей, которых кинули застройщики. Ну так суд и ПРИСТАВЫ им в помощь! Пусть приставы описывают и изымают имущество, активы (по решению суда, конечно) у тех, кто не выполнил свои обязательства! Почему у тети Мани приставы опечатывают последний утюг в счет погашения задолженности, а г-да полонский и иже с ним будут покупать себе острова в Камбоджи, имея сотни и сотни кинутых дольщиков? Почему вот за деятельность вот этих самых господ должно расплачиваться государство, т.е. МЫ?