Новокузнечане в очередной раз (и, возможно, снова бессмысленно) с помощью ресурса Change.org пытаются привлечь внимание властей к проблемам в городе.
Ранее горожане организовали на портале петицию против вылета «Металлурга» из КХЛ. Сейчас наши земляки активно подписываются против повышения тарифов в маршрутках до 25 рублей.
«Это у меня теперь на проезд с двумя пересадками будет уходить 100 рублей в день, с ума сойти. Это издевательство. А зарплата не миллион, всего 28 000 рублей на 4 человек, и это без учёта кредитов, квартплаты, оплаты детских садов и так далее. Мясо, блин, забыли уже, как пахнет», — написала новокузнечанка Светлана.
Документ хотят направить мэру города Сергею Кузнецову, губернатору Аману Тулееву и министру транспорта Максиму Соколову. Однако дойдёт ли глас народа до администрации — вопрос спорный. Как ВашГород.ру сообщал, подписывать петиции на Change.org зачастую бессмысленно, так как у них нет юридической силы.
Напомним, чтобы привлечь внимание власти к проблеме, нужно озвучить её на сайте «Российской общественной инициативы» и собрать 100 000 подписей. Это потребует больших усилий, зато глас народа гарантированно рассмотрит экспертная группа. Известны случаи, когда кампанию брали за основу для закона.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Похоже власти Хана приходит конец. Наступают новые времена. Это все похоже на начало 90 годов)
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Похоже власти Хана приходит конец. Наступают новые времена. Это все похоже на начало 90 годов)
В той же Новосибирской области, зарплаты побольше чем тут.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Завоют благим матом, хапуги.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
В той же Новосибирской области, зарплаты побольше чем тут.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
(Сталин)
Надо "бомбить"прокуратуру!Пусть отвечают на заявления граждан!Если не хотят работать...пусть работают?)))
Ставить вопрос об отстранении "народных депутатов"проголосовавших за антинародное постановление!
Иначе это все похоже на разводилово при плохой игре клоунов из здания напротив цирка.
- я мать 4 детей, нам есть нечего.
- Работы в районе нет, обеспечьте нас работой в районе проживания.
- Коротко и ясно - я против повышения.
- Я живу на одну стипендию - ну-ка поделитесь, как вы на 1,5 в месяц живете?
У нас капитализм, которого ваше поколение (от 40 и старше) так хотели и получили! Кто теперь вам должен должен работой в районе обеспечить? Переезжайте. Кого волнуют ваши 4 детей?
Все в интернете прям ПРОТИВ-ПРОТИВ, а 12 июня на митинге было 300 человек из полумиллионного населения.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Где я предупреждал...что в случае повышения цен на ГСМ...город не сможет держать цены под контролем!
Хотя о чём я????Цена проезда на трамвае равна...автобусной!
В СССР проезд в трамвае был равен половине проезда в автобусе (это о рентабельности).......
Как будто умышленно раскачивают лодку!Вызывают протестные отношения в обществе.
Чтоб списать и оправдать своё воровство?
Иначе это все похоже на разводилово при плохой игре клоунов из здания напротив цирка.
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
Ваш аргумент, это как в 90-е бы... Не такой уж Ельцин и плохой, подачки кидает, а вдруг на его место хуже придет.
Сейчас не без него плохо, сейчас вообще областью фактически никто не правит, вот и беспределят кто как может
Но это не обоснование!
— Ситуация обстоит следующим образом, что в нашем городе хотят поднять тарифы на проезд в маршрутном транспорте с 18 рублей, аж до 25 рублей, это неприемлемо. Водители маршруток ездят не адекватно, большинство автобусов не соответствуют нормам ломаются каждый день. И за что мы должны платить такие суммы. Большая часть населения в нашем городе получает зарплату в 12000-15000 тысяч, и 25 рублей на проезд это как минимум в месяц 3000 тысячи на проезд. Прошу подержать эту петицию против повышения цен, — пишет инициатор Денис БУЛАТОВ.
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200<------
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000 <--------- макс 700
Колеса 9000*6 (комплект) 54000 <------------- прям пробег проходят? и прям все новые каждый год? )))
З/части 25000*12 300000 <---------- так техника новая в лизенги или старое БУ? ))
ТО 10000*12 120000 <------------------- если вы такое реально платите за солидол и трансмиссионку то вас обманывают )
Мойка 150*28*12 50400 <------------ водилы сами шваброй моют(или не моют)
Аптечки 350 350 <-------------- у бинтов срок годности год? прям обнавляете каждый год? вы еще знак аварийной остановки допишите ))
Огнетушители 450*2 900 <--------- срок годности огнетушителя 15 лет кого вы обманываете?
ПРОДОЛЖАТЬ ДАЛЬШЕ ТО? ))
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
Завоют благим матом, хапуги.
Цены растут на топливо, запчасти, постоянно власть придумывает как обложить побольше предпринимателя, почему маршрутка должна вас возить по низкой себестоимости?!
Это рынок! Не нравится - выбирай альтернативный вид транспорта.
Сколько лет цена за проезд не поднималась?
Че вы ноете тут, вы на работу ходите бесплатно?
Любой человек хочет получить прибыль вложив свои деньги.
Советского союза уже давно нет, а отголоски в лице вечно недовольных и ноющих унылых разносятся до сих пор отовсюду.
Ничего бесплатного нет уже давно! Привыкните и смиритесь, лохи
Даже не думал, что столько тупорезов у нас в городе
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
Тоже предприниматель, но в другой сфере, и я понимаю поднятие цен!
Цены растут на топливо, запчасти, постоянно власть придумывает как обложить побольше предпринимателя, почему маршрутка должна вас возить по низкой себестоимости?!
Это рынок! Не нравится - выбирай альтернативный вид транспорта.
Сколько лет цена за проезд не поднималась?
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200<------
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000 <--------- макс 700
Колеса 9000*6 (комплект) 54000 <------------- прям пробег проходят? и прям все новые каждый год? )))
З/части 25000*12 300000 <---------- так техника новая в лизенги или старое БУ? ))
ТО 10000*12 120000 <------------------- если вы такое реально платите за солидол и трансмиссионку то вас обманывают )
Мойка 150*28*12 50400 <------------ водилы сами шваброй моют(или не моют)
Аптечки 350 350 <-------------- у бинтов срок годности год? прям обнавляете каждый год? вы еще знак аварийной остановки допишите ))
Огнетушители 450*2 900 <--------- срок годности огнетушителя 15 лет кого вы обманываете?
ПРОДОЛЖАТЬ ДАЛЬШЕ ТО? ))
Тоже предприниматель, но в другой сфере, и я понимаю поднятие цен!
Завоют благим матом, хапуги.
Плюс есть места, куда муниципальные вообще не ездят или ездят раз в час-два, там тоже будет ахтунг.
Самим не смешно?
оно имеется
Плюс есть места, куда муниципальные вообще не ездят или ездят раз в час-два, там тоже будет ахтунг.
А кто минуса ставит - аргументируйте. Я не за маршрутчиков, но я в упор не вижу, как наш полудохлый муниципальный транспорт, которого мало, может полностью их заместить.
Цены растут на топливо, запчасти, постоянно власть придумывает как обложить побольше предпринимателя, почему маршрутка должна вас возить по низкой себестоимости?!
Это рынок! Не нравится - выбирай альтернативный вид транспорта.
Сколько лет цена за проезд не поднималась?
Самим не смешно?
пенсии повышают на размер официальной инфляции
зарплаты не повышают вообще
цена за проезд почему должна быть исключением?
Я с попкорном сижу и ржу над тем, как никто из чиновников ничего не комментирует, а тупо выжидают что же будет.
Забавно.
В той же Новосибирской области, зарплаты побольше чем тут.
Зарплаты побольше? Да ладно?!?! А про стоимость недвижимости не хочешь рассказать? Про коммунлку, которая в разы выше? Продукты тоже подороже.
Проезд: маршрутки 25-35-45, автобус - 20, трамвай - 19, метро не знаю.
АИ-92 - 36,15 р/л(но если знать укромные места, то 33,0)
"Хорошо там где нас нет"©
Че вы ноете тут, вы на работу ходите бесплатно?
Любой человек хочет получить прибыль вложив свои деньги.
Советского союза уже давно нет, а отголоски в лице вечно недовольных и ноющих унылых разносятся до сих пор отовсюду.
Ничего бесплатного нет уже давно! Привыкните и смиритесь, лохи
Зарплаты побольше? Да ладно?!?! А про стоимость недвижимости не хочешь рассказать? Про коммунлку, которая в разы выше? Продукты тоже подороже.
Проезд: маршрутки 25-35-45, автобус - 20, трамвай - 19, метро не знаю.
АИ-92 - 36,15 р/л(но если знать укромные места, то 33,0)
"Хорошо там где нас нет"©
Если бы мы на СВОИХ рабочих местах работали так. как работает наше правительство - то всё бы уже давно остановилось!
Какой смысл надрываться высшим чиновникам и депутатам, если им и так дают (а не платят) столько денег, что они уже не знают куда их девать!
Похоже власти Хана приходит конец. Наступают новые времена. Это все похоже на начало 90 годов)
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
А кто минуса ставит - аргументируйте. Я не за маршрутчиков, но я в упор не вижу, как наш полудохлый муниципальный транспорт, которого мало, может полностью их заместить.
1. Делаем вкусные маршрутики конкурирующие с муниципалами.
2. Продаем эти вкусные маршрутики по вкусным ценам и пилим на карман откаты.
3. Частники выдавливают якобы "убыточных" муниципалов - избавляемся от головной боли и ржавых корыт (мазы, трамваи), с баланса списываются якобы "убыточные" активы.
4. Продолжаем пилить на вкусных маршрутах, которых в отсутствии муниципального транспорта, все больше и больше.
5,6,7... Допишите еще, если вы в теме.
В московке комерсов стреляют за право работать на маршрутах.. Так что денежки крутятся огромные. Вы видели хоть одного комерса на жигулях? Все ездят на ТЛС и пятерках БМВ Х5.
Голосует он все-равно всегда за тех кто побеждает!
Резолюцию направим в 15-20 адресов.
Кушайте, Сергей Николаевич!
Сегодня состоялись предварительные слушания по делу об отказе администрации в проведении митинга.
Администрация - ПЛЫЛА и никаких документов предоставить суду не могла.
Запвтра на 10.00 назначено судебное заседание в Центральном районном суде каб.7 по существу вопроса. Суд обязал администрацию предоставить ряд документов, в том числе и по "Ярким людям" Фестиваля красок Холли))))
Цены растут на топливо, запчасти, постоянно власть придумывает как обложить побольше предпринимателя, почему маршрутка должна вас возить по низкой себестоимости?!
Это рынок! Не нравится - выбирай альтернативный вид транспорта.
Сколько лет цена за проезд не поднималась?
Че вы ноете тут, вы на работу ходите бесплатно?
Любой человек хочет получить прибыль вложив свои деньги.
Советского союза уже давно нет, а отголоски в лице вечно недовольных и ноющих унылых разносятся до сих пор отовсюду.
Ничего бесплатного нет уже давно! Привыкните и смиритесь, лохи
В той же Новосибирской области, зарплаты побольше чем тут.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
ХВ 19,51\19,8
ВО 13,13\15,2
ГВ 57,19\111,46
эл.эн. 2,21\2,49
отопл. 877,41\1394,94
Это платежи в РСО, платежи в УК и прочее тоже выше.
Так что не сахар
Резолюцию направим в 15-20 адресов.
Кушайте, Сергей Николаевич!
Сегодня состоялись предварительные слушания по делу об отказе администрации в проведении митинга.
Администрация - ПЛЫЛА и никаких документов предоставить суду не могла.
Запвтра на 10.00 назначено судебное заседание в Центральном районном суде каб.7 по существу вопроса. Суд обязал администрацию предоставить ряд документов, в том числе и по "Ярким людям" Фестиваля красок Холли))))
первое каким образом петиция ваша должна подействовать на полностью коммерческую структуру ? )))) которая не зависит от муниципального бюджета или гос заказа.
второе если после бурления этих масс законодательно захотят урегулировать данный вопрос, думаете народ выиграет ? Хоть раз народ выигрывал от законодательных инициатив ? Получите как в пословице - хотели как лучше получили как всегда
третье итог всего этого, либо сократиться количество маршруток и маршрутов, которые они обслуживают и будет транспортный коллапс (потому что муниципальный автопарк не потянет такую нагрузку), либо на рынок выйдут другие игроки, которым дадут карт бланш, что бы снять социальное напряжение. И случиться это не ежеминутно так как бюрократическая машина не позволит этого сделать.
Однако в итоге проиграют все равно жители
Даже не думал, что столько тупорезов у нас в городе
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
первое каким образом петиция ваша должна подействовать на полностью коммерческую структуру ? )))) которая не зависит от муниципального бюджета или гос заказа.
второе если после бурления этих масс законодательно захотят урегулировать данный вопрос, думаете народ выиграет ? Хоть раз народ выигрывал от законодательных инициатив ? Получите как в пословице - хотели как лучше получили как всегда
третье итог всего этого, либо сократиться количество маршруток и маршрутов, которые они обслуживают и будет транспортный коллапс (потому что муниципальный автопарк не потянет такую нагрузку), либо на рынок выйдут другие игроки, которым дадут карт бланш, что бы снять социальное напряжение. И случиться это не ежеминутно так как бюрократическая машина не позволит этого сделать.
Однако в итоге проиграют все равно жители
И теперь все внимание - на администрацию. Хватит ли у них мужества и воли вновь пригласить тех же питерцев в качестве альтернативы и здоровой конкуренции, или снова завоем, что налоги будут уходить мимо городского бюджета? Слово за Кузнецовым: смотрим и убеждаемся каждый в своем: одни - в том что он "замечательный мэр", весь такой "няшка в промокашке", а другие - лишний раз убеждаются в том что он - брехло. :-))))
Сам человек...его социальная ответственность...
Или грамотность?
Это те..........кто думает что это их не коснётся!
В статье нажмите на "подписываются" и перейдете на сайт с петициями, далее нажимайте на сверху заголовок: "Кузнецов Сергей Николаевич: Против повышения цен на проезд".
Зелёненьким светится)
Как вы этого не понимаете .... Вы же не требуете администрацию или прокуратуру проверить яндекс такси на каком основании у них тарификация 50 рублей по городу, а у такси "для вас" тарификация 120 рублей по городу ??
Это рыночная экономика - не устраивает - идите пешем, никто силой ваши карманы не вытряхивает
Это рыночная экономика - не устраивает - идите пешем, никто силой ваши карманы не вытряхивает
и в итоге получается корм для свиней )))