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В Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ

Мартышкин труд: новокузнечане подписываются против проезда в 25 рублей в маршрутках

Сегодня 10:22
2328
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Dzvin.news

Новокузнечане в очередной раз (и, возможно, снова бессмысленно) с помощью ресурса Change.org пытаются привлечь внимание властей к проблемам в городе.

Ранее горожане организовали на портале петицию против вылета «Металлурга» из КХЛ. Сейчас наши земляки активно подписываются против повышения тарифов в маршрутках до 25 рублей.

«Это у меня теперь на проезд с двумя пересадками будет уходить 100 рублей в день, с ума сойти. Это издевательство. А зарплата не миллион, всего 28 000 рублей на 4 человек, и это без учёта кредитов, квартплаты, оплаты детских садов и так далее. Мясо, блин, забыли уже, как пахнет», — написала новокузнечанка Светлана.

Документ хотят направить мэру города Сергею Кузнецову, губернатору Аману Тулееву и министру транспорта Максиму Соколову. Однако дойдёт ли глас народа до администрации — вопрос спорный. Как ВашГород.ру сообщал, подписывать петиции на Change.org зачастую бессмысленно, так как у них нет юридической силы.

Напомним, чтобы привлечь внимание власти к проблеме, нужно озвучить её на сайте «Российской общественной инициативы» и собрать 100 000 подписей. Это потребует больших усилий, зато глас народа гарантированно рассмотрит экспертная группа. Известны случаи, когда кампанию брали за основу для закона.

Комментарии 102
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1#23
12 34
Лучше бы инициировали петицию о подорожании коммуналки, бензина, продуктов. Тут цена 25 руб за проезд - вообще ни о чем.
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Сталин
26 15
Не поможет уже)) Губера нет- местные хапуги осмелели)) Ждем повышения минимальной цены на хлеб с 18 до 25 руб.

Похоже власти Хана приходит конец. Наступают новые времена. Это все похоже на начало 90 годов)
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Читатель
23 27
Не поможет. Бензин реально очень подорожал, на машине Ильинка-центр два дня 350 руб. И это чисто бензин, без расходов.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
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аватар
Бусина
28 1
Не поможет уже)) Губера нет- местные хапуги осмелели)) Ждем повышения минимальной цены на хлеб с 18 до 25 руб.

Похоже власти Хана приходит конец. Наступают новые времена. Это все похоже на начало 90 годов)
Чё-та давно губер не рассказывает что в Кузбассе хлеб дешевый.......видимо думает что люди-то один хлеб едят....))))) И люди дураки, не спросят почему он дешевый-то.а потому что весит он в 2 раза меньше, чем булка по ГОСТу....
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аватар
1
30 2
Побегут люди с территории бобра. И еще больше народу задумается о смене региона.
В той же Новосибирской области, зарплаты побольше чем тут.
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аватар
1
15 4
Не поможет. Бензин реально очень подорожал, на машине Ильинка-центр два дня 350 руб. И это чисто бензин, без расходов.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Сейчас, когда пассажиропоток с маршруток, где всегда оплачивали "деньгами", перераспределится в пользу муниципалов.
Завоют благим матом, хапуги.
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Митрич
26 2
Лучше бы инициировали петицию о подорожании коммуналки, бензина, продуктов. Тут цена 25 руб за проезд - вообще ни о чем.
Да? То есть, повышение цены сразу на 40% - это "ни о чем"?
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Читатель
27 22
Вот и добились ухода Питерцев с рынка и лучше совсем не стало. Лучше бы они остались, пускай цена бы была такая же 25р возможно, но зато новые автобусы. А тут эти развалюхи и за такую цену проезда, просто почуяли себя королями. Надо вернуть вернуть питерцев на наш рынок, и тогда они сразу по ужмут аппетиты. Потому что появится конкуренция. А сейчас им некого боятся хочу 25р хочу 50р, другого то перевозчика нет, значит город некуда не денется.
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аватар
777
28 0
Не поможет. Бензин реально очень подорожал, на машине Ильинка-центр два дня 350 руб. И это чисто бензин, без расходов.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
я тебе скажу у меня друг от5до 8 т руб за смену имеет ...это чистоганам..уже со всеми вычитами не считая непредвиденных поломок.. вот и посчитай на 20 рабочих дней..а при новой цене 25 руб хлопают в ладоши!!!
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аватар
1
6 3
Вот и добились ухода Питерцев с рынка и лучше совсем не стало. Лучше бы они остались, пускай цена бы была такая же 25р возможно, но зато новые автобусы. А тут эти развалюхи и за такую цену проезда, просто почуяли себя королями. Надо вернуть вернуть питерцев на наш рынок, и тогда они сразу по ужмут аппетиты. Потому что появится конкуренция. А сейчас им некого боятся хочу 25р хочу 50р, другого то перевозчика нет, значит город некуда не денется.
Город должен возродить "свой" транспорт.
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аватар
666
24 5
Не поможет. Бензин реально очень подорожал, на машине Ильинка-центр два дня 350 руб. И это чисто бензин, без расходов.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Ну ко объясни как подражание бензина влияет на ГАЗовые пазики- гробики?
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Читатель
6 10
Побегут люди с территории бобра. И еще больше народу задумается о смене региона.
В той же Новосибирской области, зарплаты побольше чем тут.
Да такие же там з/п, сайты посмотрите. Если и больше на 5 тысяч в среднем, то не забудьте о ценах на недвижимость и в силу больших расстояний движение с пересадками метро-автобусы, тоже не три копейки стоит
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аватар
Читатель
21 12
Вот и добились ухода Питерцев с рынка и лучше совсем не стало. Лучше бы они остались, пускай цена бы была такая же 25р возможно, но зато новые автобусы. А тут эти развалюхи и за такую цену проезда, просто почуяли себя королями. Надо вернуть вернуть питерцев на наш рынок, и тогда они сразу по ужмут аппетиты. Потому что появится конкуренция. А сейчас им некого боятся хочу 25р хочу 50р, другого то перевозчика нет, значит город некуда не денется.
У питерцев новые автобусы? ха-ха, это был ход, чтобы войти на рынок. В Питере то были? Не смешите. А еще в этом случае уход налогов в чужой регион - красота за те же 25 рублей?!
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Фрося
29 4
Не поможет. Бензин реально очень подорожал, на машине Ильинка-центр два дня 350 руб. И это чисто бензин, без расходов.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Сейчас очень много маршрутчиков кт ездиют на газу,а это в 2 раза дешевле бензина!!!так что не нужно ссылаться на подорожание бензина!!!вот и пусть цены поднимают кто на бензине ездиет,а то все под шумок...
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Денис Булатов
26 3
Я все таки надеюсь что, что то измениться потому что это канкретная нагласть. Если вам нравится такое повышение цен, то мне это не нравится и я буду стараться. Буду делать рассылки на все сайты администраций города, области, страны.
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Акрихин
13 0
У каждой проблемы есть имя фамилия и отчество............
(Сталин)
Надо "бомбить"прокуратуру!Пусть отвечают на заявления граждан!Если не хотят работать...пусть работают?)))
Ставить вопрос об отстранении "народных депутатов"проголосовавших за антинародное постановление!
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z
16 0
Где публичное обоснование таких цен? В интернет выложите.
Иначе это все похоже на разводилово при плохой игре клоунов из здания напротив цирка.
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Читатель
34 5
Аргументы в комментариях к петиции - отпад! Опустим ужасную неграмотность. Итак:
- я мать 4 детей, нам есть нечего.
- Работы в районе нет, обеспечьте нас работой в районе проживания.
- Коротко и ясно - я против повышения.
- Я живу на одну стипендию - ну-ка поделитесь, как вы на 1,5 в месяц живете?
У нас капитализм, которого ваше поколение (от 40 и старше) так хотели и получили! Кто теперь вам должен должен работой в районе обеспечить? Переезжайте. Кого волнуют ваши 4 детей?
Все в интернете прям ПРОТИВ-ПРОТИВ, а 12 июня на митинге было 300 человек из полумиллионного населения.
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Акрихин
19 0
Не поможет. Бензин реально очень подорожал, на машине Ильинка-центр два дня 350 руб. И это чисто бензин, без расходов.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Вот тут стоит вспомнить мои посты...в отношении уничтожения трамвая!
Где я предупреждал...что в случае повышения цен на ГСМ...город не сможет держать цены под контролем!
Хотя о чём я????Цена проезда на трамвае равна...автобусной!
В СССР проезд в трамвае был равен половине проезда в автобусе (это о рентабельности).......
Как будто умышленно раскачивают лодку!Вызывают протестные отношения в обществе.
Чтоб списать и оправдать своё воровство?
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Макс
6 31
Вот, ребятки, кто кричал нах Тулеева?! Хреново без Гумирыча стало? Еще "на бумаге" от дел не отошёл, а уже беспредел начался.. Был бы он на месте, максимум рубь-два бы подняли. Сейчас официально уйдет в отставку, вообще слаще уя во рту ничего не будет!
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Макс
2 18
Вот, ребятки, кто кричал нах Тулеева?! Хреново без Гумирыча стало? Еще "на бумаге" от дел не отошёл, а уже беспредел начался.. Был бы он на месте, максимум рубь-два бы подняли. Сейчас официально уйдет в отставку, вообще слаще уя во рту ничего не будет!
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((
10 19
Где публичное обоснование таких цен? В интернет выложите.
Иначе это все похоже на разводилово при плохой игре клоунов из здания напротив цирка.
Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
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Люся
8 5
Давайте обратимся в КПРФ. Объединимся и на митинг!
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Денис Булатов
19 1
Получится и в прокуратуру петицию отправлю. Я уверен что и вы все недовольны таким повышением. Прошу только потдержать петицию. Ничего сложного не вижу в этом.
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Читатель
22 1
Вот, ребятки, кто кричал нах Тулеева?! Хреново без Гумирыча стало? Еще "на бумаге" от дел не отошёл, а уже беспредел начался.. Был бы он на месте, максимум рубь-два бы подняли. Сейчас официально уйдет в отставку, вообще слаще уя во рту ничего не будет!
Не защищайте, ему 73 года, пора и честь знать.
Ваш аргумент, это как в 90-е бы... Не такой уж Ельцин и плохой, подачки кидает, а вдруг на его место хуже придет.
Сейчас не без него плохо, сейчас вообще областью фактически никто не правит, вот и беспределят кто как может
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Злючка
23 6
Вот, ребятки, кто кричал нах Тулеева?! Хреново без Гумирыча стало? Еще "на бумаге" от дел не отошёл, а уже беспредел начался.. Был бы он на месте, максимум рубь-два бы подняли. Сейчас официально уйдет в отставку, вообще слаще уя во рту ничего не будет!
Вы искренне думаете, что все решал Тулеев? Мое субъективное мнение, что Тулеев делал то, что ему указывали свыше федералы. И теперь федералам выгодно, чтобы регион без губера пострадал и поныл немного, и потом, придет новый губер, ручкой махнет, все плохое поотменяет чуть чуть, и вот..уже рейтинг нового губера зашкаливает... конечно могу ошибаться.
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Акрихин
14 0
Я все таки надеюсь что, что то измениться потому что это канкретная нагласть. Если вам нравится такое повышение цен, то мне это не нравится и я буду стараться. Буду делать рассылки на все сайты администраций города, области, страны.
Молодец!Видно что от души!
Но это не обоснование!

— Ситуация обстоит следующим образом, что в нашем городе хотят поднять тарифы на проезд в маршрутном транспорте с 18 рублей, аж до 25 рублей, это неприемлемо. Водители маршруток ездят не адекватно, большинство автобусов не соответствуют нормам ломаются каждый день. И за что мы должны платить такие суммы. Большая часть населения в нашем городе получает зарплату в 12000-15000 тысяч, и 25 рублей на проезд это как минимум в месяц 3000 тысячи на проезд. Прошу подержать эту петицию против повышения цен, — пишет инициатор Денис БУЛАТОВ.
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Макс
23 8
Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
Ну понаписал!!!! Суяли я твой лизинг должен оплачивать??? Накопи и купи за наличку. Если сча все таксисты начнут учитывать платежи за свои кредитосолярисы?
ответить
аватар
555
24 1
Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
Почитал, поржал )))
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200<------
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000 <--------- макс 700
Колеса 9000*6 (комплект) 54000 <------------- прям пробег проходят? и прям все новые каждый год? )))
З/части 25000*12 300000 <---------- так техника новая в лизенги или старое БУ? ))
ТО 10000*12 120000 <------------------- если вы такое реально платите за солидол и трансмиссионку то вас обманывают )
Мойка 150*28*12 50400 <------------ водилы сами шваброй моют(или не моют)
Аптечки 350 350 <-------------- у бинтов срок годности год? прям обнавляете каждый год? вы еще знак аварийной остановки допишите ))
Огнетушители 450*2 900 <--------- срок годности огнетушителя 15 лет кого вы обманываете?
ПРОДОЛЖАТЬ ДАЛЬШЕ ТО? ))
ответить
аватар
Сан Саныч 4546
18 0
Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
Стоянка 66000, ТО 120000??? Иди на ...й со своим автобусом.
ответить
аватар
888
15 0
Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
В администрации ЛОХИ сидят либо очень заинтересованные люди ))) если они прям поверили этой ахинеи. А допешите еще сколько за рекламуц в месяц с 1 автобуса? Сколько экономии за не выход на линию в пустые часы? Сколько за аренду автобусов на похороны свадьбы мероприятия?
ответить
аватар
ВАня
10 0
Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
Нарисовать( написать) можно много всего, было бы желание... Ну хотя бы одну строку: газ. Написано - цена газа 28, фактически- 17,50, сами заправляемся, потому в курсе , итак по всем другим позициям проверить достоверность цен и сумм простой гражданин не может, а проверяющие реально- тут вопрос...
ответить
аватар
нытикам и халявщикам
8 41
Сейчас, когда пассажиропоток с маршруток, где всегда оплачивали "деньгами", перераспределится в пользу муниципалов.
Завоют благим матом, хапуги.
В смысле хапуги?! А ты кто? Побирушка? Почему предприниматель, честно платящий налоги и зарплату работникам, ремонтирует и покупает автобус на СВОИ деньги, платящий страхование пассажира (а это немалые деньги), должен работать себе в убыток?
Цены растут на топливо, запчасти, постоянно власть придумывает как обложить побольше предпринимателя, почему маршрутка должна вас возить по низкой себестоимости?!
Это рынок! Не нравится - выбирай альтернативный вид транспорта.
Сколько лет цена за проезд не поднималась?
ответить
аватар
нытикам и халявщикам
6 68
Да? То есть, повышение цены сразу на 40% - это "ни о чем"?
А раздели эти 40% на те годы, когда цену не повышали?
Че вы ноете тут, вы на работу ходите бесплатно?
Любой человек хочет получить прибыль вложив свои деньги.
Советского союза уже давно нет, а отголоски в лице вечно недовольных и ноющих унылых разносятся до сих пор отовсюду.
Ничего бесплатного нет уже давно! Привыкните и смиритесь, лохи
ответить
аватар
нытикам и халявщикам
9 15
Вот и добились ухода Питерцев с рынка и лучше совсем не стало. Лучше бы они остались, пускай цена бы была такая же 25р возможно, но зато новые автобусы. А тут эти развалюхи и за такую цену проезда, просто почуяли себя королями. Надо вернуть вернуть питерцев на наш рынок, и тогда они сразу по ужмут аппетиты. Потому что появится конкуренция. А сейчас им некого боятся хочу 25р хочу 50р, другого то перевозчика нет, значит город некуда не денется.
Питерцы не возили бы вас за 25 руб, а минимум за 40. Почему никак не доходит -то до вас?
ответить
аватар
нытикам и халявщикам
2 16
Я все таки надеюсь что, что то измениться потому что это канкретная нагласть. Если вам нравится такое повышение цен, то мне это не нравится и я буду стараться. Буду делать рассылки на все сайты администраций города, области, страны.
Блеаа, в какие страны жаловаться собрался, дебил? -))))))))
Даже не думал, что столько тупорезов у нас в городе
ответить
аватар
1
0 9
Нарисовать( написать) можно много всего, было бы желание... Ну хотя бы одну строку: газ. Написано - цена газа 28, фактически- 17,50, сами заправляемся, потому в курсе , итак по всем другим позициям проверить достоверность цен и сумм простой гражданин не может, а проверяющие реально- тут вопрос...
думаю 28 это количество дней. а цена 1300 в день.
ответить
аватар
нытикам и халявщикам
1 21
Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
Браво!
Тоже предприниматель, но в другой сфере, и я понимаю поднятие цен!
ответить
аватар
Сколько лет цена за проезд не поднималась
7 3
В смысле хапуги?! А ты кто? Побирушка? Почему предприниматель, честно платящий налоги и зарплату работникам, ремонтирует и покупает автобус на СВОИ деньги, платящий страхование пассажира (а это немалые деньги), должен работать себе в убыток?
Цены растут на топливо, запчасти, постоянно власть придумывает как обложить побольше предпринимателя, почему маршрутка должна вас возить по низкой себестоимости?!
Это рынок! Не нравится - выбирай альтернативный вид транспорта.
Сколько лет цена за проезд не поднималась?
два)
ответить
аватар
555
3 1
нытикам и халявщикам <------------ крюкова нет?
ответить
аватар
5
60 2
А кто подписал обоснование поднятие цен из админы? Скиньте ссылку в прокуратуру напишу пусть проверят человечка, вдруг там какие машины подарили теще или деньги в подарок упали на счет.
ответить
аватар
?
89 0
Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
С рентабельностью 25% ничего не треснет?
ответить
аватар
Люся
5 0
Получится и в прокуратуру петицию отправлю. Я уверен что и вы все недовольны таким повышением. Прошу только потдержать петицию. Ничего сложного не вижу в этом.
Давайте через КПРФ.
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((
70 1
Почитал, поржал )))
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200<------
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000 <--------- макс 700
Колеса 9000*6 (комплект) 54000 <------------- прям пробег проходят? и прям все новые каждый год? )))
З/части 25000*12 300000 <---------- так техника новая в лизенги или старое БУ? ))
ТО 10000*12 120000 <------------------- если вы такое реально платите за солидол и трансмиссионку то вас обманывают )
Мойка 150*28*12 50400 <------------ водилы сами шваброй моют(или не моют)
Аптечки 350 350 <-------------- у бинтов срок годности год? прям обнавляете каждый год? вы еще знак аварийной остановки допишите ))
Огнетушители 450*2 900 <--------- срок годности огнетушителя 15 лет кого вы обманываете?
ПРОДОЛЖАТЬ ДАЛЬШЕ ТО? ))
Обоснование приводится на другом новостном сайте. Там народ тоже поржал и поопровергал. Кажется, это Е.Корюкова над расчетами потрудилась.
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Сан Саныч 4546
6 1
Браво!
Тоже предприниматель, но в другой сфере, и я понимаю поднятие цен!
Вот и не лезь раз нихрена не понимаешь.
ответить
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Олег
9 2
Сейчас, когда пассажиропоток с маршруток, где всегда оплачивали "деньгами", перераспределится в пользу муниципалов.
Завоют благим матом, хапуги.
Ничего никуда не перераспределится. Потому что муниципального транспорта объективно мало, и он с этим перераспределением просто не справится. Буквально вчера я минут 40 простоял на "Комете" - ждал 6 троллейбус (в сторону центра, естественно). В итоге, пришлось уезжать на 94м, троллейбус так и не пришел.
Плюс есть места, куда муниципальные вообще не ездят или ездят раз в час-два, там тоже будет ахтунг.
ответить
аватар
нытикам и халявшикам
0 3
два)
Это которые по рублю штоле?
Самим не смешно?
ответить
аватар
321
2 4
Ну понаписал!!!! Суяли я твой лизинг должен оплачивать??? Накопи и купи за наличку. Если сча все таксисты начнут учитывать платежи за свои кредитосолярисы?
что за истерика, люди желали видеть в публичном доступе обоснование повышения цен
оно имеется

ответить
аватар
нытикам и халявшикам
3 15
нытикам и халявщикам <------------ крюкова нет?
Неа, корюкова не стала бы здесь даже писать и что-то обьяснять, думаю. А смысл?
ответить
аватар
Денис Булатов
8 0
Вечером за комп сяду скину в прокуратуру.
ответить
аватар
123
10 1
В администрации ЛОХИ сидят либо очень заинтересованные люди ))) если они прям поверили этой ахинеи. А допешите еще сколько за рекламуц в месяц с 1 автобуса? Сколько экономии за не выход на линию в пустые часы? Сколько за аренду автобусов на похороны свадьбы мероприятия?
Кстати о рекламе, да. Напиши, если ты в курсе - сколько на карман падает хозяину ПАЗИКа с рекламы?? Тоже любопытно.
ответить
аватар
Олег
10 3
Ничего никуда не перераспределится. Потому что муниципального транспорта объективно мало, и он с этим перераспределением просто не справится. Буквально вчера я минут 40 простоял на "Комете" - ждал 6 троллейбус (в сторону центра, естественно). В итоге, пришлось уезжать на 94м, троллейбус так и не пришел.
Плюс есть места, куда муниципальные вообще не ездят или ездят раз в час-два, там тоже будет ахтунг.
ЗЫ: отдельное спасибо Сироже за то, что трамваи убивал.
А кто минуса ставит - аргументируйте. Я не за маршрутчиков, но я в упор не вижу, как наш полудохлый муниципальный транспорт, которого мало, может полностью их заместить.
ответить
аватар
777
6 0
Неа, корюкова не стала бы здесь даже писать и что-то обьяснять, думаю. А смысл?
Не грамотная? или интернета боится?
ответить
аватар
123
10 1
В смысле хапуги?! А ты кто? Побирушка? Почему предприниматель, честно платящий налоги и зарплату работникам, ремонтирует и покупает автобус на СВОИ деньги, платящий страхование пассажира (а это немалые деньги), должен работать себе в убыток?
Цены растут на топливо, запчасти, постоянно власть придумывает как обложить побольше предпринимателя, почему маршрутка должна вас возить по низкой себестоимости?!
Это рынок! Не нравится - выбирай альтернативный вид транспорта.
Сколько лет цена за проезд не поднималась?
Давай откроем все карты? Комерсы нам покажут первичку и фин.отчеты, а мы проведем народный аудит )). И посмотрим ху из ху )) И это еще я не говорю о том, что билеты многие не берут, а это как минимум 10% уходит налево, то есть напрямую в карман водилы и кондуктора.
ответить
аватар
321
9 0
Это которые по рублю штоле?
Самим не смешно?
нет, не смешно
пенсии повышают на размер официальной инфляции
зарплаты не повышают вообще
цена за проезд почему должна быть исключением?
ответить
аватар
Максим
8 1
Питерцы не возили бы вас за 25 руб, а минимум за 40. Почему никак не доходит -то до вас?
А зарплата у Питерцев как у нас 8-15 тысяч?
ответить
аватар
*__________*
3 3
Давайте через КПРФ.
В КПРФ сидят беззубые пердуны, которым давно все похрен. Лучше через ЛДПР. Там хоть можно поднять шумиху через Жирика ))
ответить
аватар
777
14 0
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808 прям бедненькие за 13к работают? А они вас так любят так защищают, а в черненькую сколько добавляете? А ОБЭП не приходил? А еще про кондукторов забыли или они у вас вообще не в штате? Первая женщина садящаяся в ПАЗ автоматически становиться кондуктором, естественно бесплатно работает. Так что допишите их зарплату и можно до 30р проезд делать
ответить
аватар
123
9 0
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808 прям бедненькие за 13к работают? А они вас так любят так защищают, а в черненькую сколько добавляете? А ОБЭП не приходил? А еще про кондукторов забыли или они у вас вообще не в штате? Первая женщина садящаяся в ПАЗ автоматически становиться кондуктором, естественно бесплатно работает. Так что допишите их зарплату и можно до 30р проезд делать
Да ежу понятно, что это псевдообоснование - липовое. Им надо было что-то предоставить, вот они и насочиняли липы. Они могут и до 30 рублей поднять. Никто им это не запрещает, так как город отдал эти маршруты в "свободный рынок".

Я с попкорном сижу и ржу над тем, как никто из чиновников ничего не комментирует, а тупо выжидают что же будет.

Забавно.
ответить
аватар
13
2 5
Побегут люди с территории бобра. И еще больше народу задумается о смене региона.
В той же Новосибирской области, зарплаты побольше чем тут.
Ну давай про Новосиб)
Зарплаты побольше? Да ладно?!?! А про стоимость недвижимости не хочешь рассказать? Про коммунлку, которая в разы выше? Продукты тоже подороже.
Проезд: маршрутки 25-35-45, автобус - 20, трамвай - 19, метро не знаю.
АИ-92 - 36,15 р/л(но если знать укромные места, то 33,0)
"Хорошо там где нас нет"©
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аватар
Оксана
3 2
А раздели эти 40% на те годы, когда цену не повышали?
Че вы ноете тут, вы на работу ходите бесплатно?
Любой человек хочет получить прибыль вложив свои деньги.
Советского союза уже давно нет, а отголоски в лице вечно недовольных и ноющих унылых разносятся до сих пор отовсюду.
Ничего бесплатного нет уже давно! Привыкните и смиритесь, лохи
Да нет, ошибаетесь уважаемый... Есть у некоторых ещё бесплатные ценности - это совесть и честь (вне закона!!!) А Вы, как видно из напечатанного, общественным транспортом эдак лет 6-8 не пользуетесь когда написали про оплату проезда... Маршрут №20 2011 год - 10 рублей, 2017- 16 рублей... И вульгарно называть всех людей лохами, вспомните о своих близких и родных...
ответить
аватар
321
7 3
Ну давай про Новосиб)
Зарплаты побольше? Да ладно?!?! А про стоимость недвижимости не хочешь рассказать? Про коммунлку, которая в разы выше? Продукты тоже подороже.
Проезд: маршрутки 25-35-45, автобус - 20, трамвай - 19, метро не знаю.
АИ-92 - 36,15 р/л(но если знать укромные места, то 33,0)
"Хорошо там где нас нет"©
коммуналка дороже не в разы, а продукты не дороже вообще
ответить
аватар
Пенсионер
8 0
Лучше бы инициировали петицию о подорожании коммуналки, бензина, продуктов. Тут цена 25 руб за проезд - вообще ни о чем.
Ни хрена не лучше. Надо протестовать против ЛЮБЫХ повышений, пока не будет НОРМАЛЬНОЙ зарплаты, пока рост цен не будет ОБГОНЯТЬ зарплату, пока зарплата не станет достойной, а цены приемлимые.
Если бы мы на СВОИХ рабочих местах работали так. как работает наше правительство - то всё бы уже давно остановилось!
Какой смысл надрываться высшим чиновникам и депутатам, если им и так дают (а не платят) столько денег, что они уже не знают куда их девать!
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аватар
Пенсионер
0 0
Не поможет уже)) Губера нет- местные хапуги осмелели)) Ждем повышения минимальной цены на хлеб с 18 до 25 руб.

Похоже власти Хана приходит конец. Наступают новые времена. Это все похоже на начало 90 годов)
Наш губернатор превратился в зицпредседателя!
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Ваше имя
0 0
Не поможет. Бензин реально очень подорожал, на машине Ильинка-центр два дня 350 руб. И это чисто бензин, без расходов.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Из экономии я реже стал включать кондишен.
ответить
аватар
123
4 0
ЗЫ: отдельное спасибо Сироже за то, что трамваи убивал.
А кто минуса ставит - аргументируйте. Я не за маршрутчиков, но я в упор не вижу, как наш полудохлый муниципальный транспорт, которого мало, может полностью их заместить.
На месте сирожы так поступил бы каждый коррупционер. Схема простая до ужаса:
1. Делаем вкусные маршрутики конкурирующие с муниципалами.
2. Продаем эти вкусные маршрутики по вкусным ценам и пилим на карман откаты.
3. Частники выдавливают якобы "убыточных" муниципалов - избавляемся от головной боли и ржавых корыт (мазы, трамваи), с баланса списываются якобы "убыточные" активы.
4. Продолжаем пилить на вкусных маршрутах, которых в отсутствии муниципального транспорта, все больше и больше.
5,6,7... Допишите еще, если вы в теме.


В московке комерсов стреляют за право работать на маршрутах.. Так что денежки крутятся огромные. Вы видели хоть одного комерса на жигулях? Все ездят на ТЛС и пятерках БМВ Х5.
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Ваше имя
2 0
В КПРФ сидят беззубые пердуны, которым давно все похрен. Лучше через ЛДПР. Там хоть можно поднять шумиху через Жирика ))
А что толку от треска, который поднимает каждый раз Жирик?
Голосует он все-равно всегда за тех кто побеждает!
ответить
аватар
Виктор Смирнов
14 1
Мы скажем об этом на митинге протеста 09.07.
Резолюцию направим в 15-20 адресов.
Кушайте, Сергей Николаевич!
Сегодня состоялись предварительные слушания по делу об отказе администрации в проведении митинга.
Администрация - ПЛЫЛА и никаких документов предоставить суду не могла.
Запвтра на 10.00 назначено судебное заседание в Центральном районном суде каб.7 по существу вопроса. Суд обязал администрацию предоставить ряд документов, в том числе и по "Ярким людям" Фестиваля красок Холли))))
ответить
аватар
Авторитетное мнение
0 0
А где ссылка на петицию?
ответить
аватар
не нытику
3 0
В смысле хапуги?! А ты кто? Побирушка? Почему предприниматель, честно платящий налоги и зарплату работникам, ремонтирует и покупает автобус на СВОИ деньги, платящий страхование пассажира (а это немалые деньги), должен работать себе в убыток?
Цены растут на топливо, запчасти, постоянно власть придумывает как обложить побольше предпринимателя, почему маршрутка должна вас возить по низкой себестоимости?!
Это рынок! Не нравится - выбирай альтернативный вид транспорта.
Сколько лет цена за проезд не поднималась?
С чего ты взял что маршрутки сейчас работают в убыток у тебя не верные данные. Налоги не платят полные ИП. налоги с зп водителей с 8-10 тыс.руб только платят кондукторы почти нигде не оформлены. Выше расписаны расходы сам приколись какие сказки там написаны.
ответить
аватар
читатель
3 3
А раздели эти 40% на те годы, когда цену не повышали?
Че вы ноете тут, вы на работу ходите бесплатно?
Любой человек хочет получить прибыль вложив свои деньги.
Советского союза уже давно нет, а отголоски в лице вечно недовольных и ноющих унылых разносятся до сих пор отовсюду.
Ничего бесплатного нет уже давно! Привыкните и смиритесь, лохи
это вы сдуетесь вонючки...
ответить
аватар
Олег
7 0
Сирожа еще не постил у себя ВК ничего с хэштегом типа #НовокузнецкЖиви? Нет? Ну вот, как запостит - сразу станет хорошо. А не станет - потом выйдет, щеки надует, грозно поглядит на маршрутчиков и скажет, что виноват его, скажем, зам по транспорту - стоял под дверями Корюковой и попасть не мог, какой-то у них там личный конфликт. А потом призовет крепиться и пояса затянуть, и ваще, вы госдолг Америки видели? В мире-то что творится!
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Корюкова
1 6
Можете гундеть скоко угодно, а цены мы повысим, и с Нового года ещё повысим !
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Реальность
1 0
Побегут люди с территории бобра. И еще больше народу задумается о смене региона.
В той же Новосибирской области, зарплаты побольше чем тут.
Холодно там жить!
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тич
0 1
Не поможет. Бензин реально очень подорожал, на машине Ильинка-центр два дня 350 руб. И это чисто бензин, без расходов.
Муниципальный не повышают за счет субсидий, а частники их не получают. Я не защищаю частников, просто это факты. Поставь любого из вас управлять этим - сделали бы то же самое.
Причем тут бензин, маршрутки на газе ездят?!
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13
1 1
коммуналка дороже не в разы, а продукты не дороже вообще
Давай сравнивать: с1.07.17 кузня\новосиб
ХВ 19,51\19,8
ВО 13,13\15,2
ГВ 57,19\111,46
эл.эн. 2,21\2,49
отопл. 877,41\1394,94
Это платежи в РСО, платежи в УК и прочее тоже выше.
Так что не сахар
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злой
1 0
Я все таки надеюсь что, что то измениться потому что это канкретная нагласть. Если вам нравится такое повышение цен, то мне это не нравится и я буду стараться. Буду делать рассылки на все сайты администраций города, области, страны.
Ваша инициатива очень похвальна и люди уже собирают подписи, но не мешало бы вам проверить свой текст на ошибки (грамматические и стилистические). Их очень много! Это также очень важно!
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й
1 0
Мы скажем об этом на митинге протеста 09.07.
Резолюцию направим в 15-20 адресов.
Кушайте, Сергей Николаевич!
Сегодня состоялись предварительные слушания по делу об отказе администрации в проведении митинга.
Администрация - ПЛЫЛА и никаких документов предоставить суду не могла.
Запвтра на 10.00 назначено судебное заседание в Центральном районном суде каб.7 по существу вопроса. Суд обязал администрацию предоставить ряд документов, в том числе и по "Ярким людям" Фестиваля красок Холли))))
Ты на прошлом митинге уже сказал, ага. Только почему то в Новосибирске, а не в родном Новокузнецке
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Вася
3 12
Забавно смотреть как бурлит *овнишко у людей ))) Мне просто интересно наблюдать как сами же себя и загоняете в угол )))
первое каким образом петиция ваша должна подействовать на полностью коммерческую структуру ? )))) которая не зависит от муниципального бюджета или гос заказа.
второе если после бурления этих масс законодательно захотят урегулировать данный вопрос, думаете народ выиграет ? Хоть раз народ выигрывал от законодательных инициатив ? Получите как в пословице - хотели как лучше получили как всегда
третье итог всего этого, либо сократиться количество маршруток и маршрутов, которые они обслуживают и будет транспортный коллапс (потому что муниципальный автопарк не потянет такую нагрузку), либо на рынок выйдут другие игроки, которым дадут карт бланш, что бы снять социальное напряжение. И случиться это не ежеминутно так как бюрократическая машина не позволит этого сделать.
Однако в итоге проиграют все равно жители
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Ого!
1 1
Блеаа, в какие страны жаловаться собрался, дебил? -))))))))
Даже не думал, что столько тупорезов у нас в городе
Как тебя прорвало то!
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злой
2 2
Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 3118147,8
Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
Рентабельность 25% 5,155667659
ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
ИТОГО сумма за год 1816210
Итого себестоимость без рентабельности 88.2
Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
ИТОГО стоимость проезда 110.2
Ваша отписка, товарищи из АвтоЛайна - бред сивой кобылы! И развод полнейший? Вы обнаглели просто или Корюковой понадобилось оплачивать очередной кредит?!
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Ну да!
0 0
Холодно там жить!
У нас, конечно, теплее.
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Денис Булатов
8 3
Кто пишет за повышения цен на проезд, это те люди которые из Авто Лайна. Навариваются на простых людях.
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Митрич
4 0
Ну ко объясни как подражание бензина влияет на ГАЗовые пазики- гробики?
А ты полагаешь что газ не дорожает?
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Анна
0 0
Где петиция то?!ни че не вижу...дайте ссылку я подпишу!!!!
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Анна
4 2
Забавно смотреть как бурлит *овнишко у людей ))) Мне просто интересно наблюдать как сами же себя и загоняете в угол )))
первое каким образом петиция ваша должна подействовать на полностью коммерческую структуру ? )))) которая не зависит от муниципального бюджета или гос заказа.
второе если после бурления этих масс законодательно захотят урегулировать данный вопрос, думаете народ выиграет ? Хоть раз народ выигрывал от законодательных инициатив ? Получите как в пословице - хотели как лучше получили как всегда
третье итог всего этого, либо сократиться количество маршруток и маршрутов, которые они обслуживают и будет транспортный коллапс (потому что муниципальный автопарк не потянет такую нагрузку), либо на рынок выйдут другие игроки, которым дадут карт бланш, что бы снять социальное напряжение. И случиться это не ежеминутно так как бюрократическая машина не позволит этого сделать.
Однако в итоге проиграют все равно жители
Ну не подействует,значит пойдем в прокуратуру,там займутся проверкой!!!
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Митрич
1 1
А зарплата у Питерцев как у нас 8-15 тысяч?
Речь не о питерской зарплате, а о том, что ноя сегодня про питерцев, почему-то многие не хотят понять одну вещь: на ТЕХ условиях, когда питерцы пришли сюда к нам, в случае их "выигрыша" конкурса, мы бы уже давно ездили по 25 рублей! И цифра тогда именно эта озвучивалась. Они этого особо и не скрывали! Так что от победы местных перевозчиков мы, горожане безусловно, выиграли. Но ненадолго! Сегодня, когда ценовая конъюнктура кардинально изменилась, вопрос с питерцами вновь становится актуальным. Задрать цену еще выше сегодня будет весьма проблематично, а вот здоровая конкуренция в лице "варягов" вполне способна существенно сбить цену за проезд. Это факт.
И теперь все внимание - на администрацию. Хватит ли у них мужества и воли вновь пригласить тех же питерцев в качестве альтернативы и здоровой конкуренции, или снова завоем, что налоги будут уходить мимо городского бюджета? Слово за Кузнецовым: смотрим и убеждаемся каждый в своем: одни - в том что он "замечательный мэр", весь такой "няшка в промокашке", а другие - лишний раз убеждаются в том что он - брехло. :-))))
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Акрихин
0 0
Ваша инициатива очень похвальна и люди уже собирают подписи, но не мешало бы вам проверить свой текст на ошибки (грамматические и стилистические). Их очень много! Это также очень важно!
А что важнее????????
Сам человек...его социальная ответственность...
Или грамотность?
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Акрихин
0 0
Кто пишет за повышения цен на проезд, это те люди которые из Авто Лайна. Навариваются на простых людях.
Нет!
Это те..........кто думает что это их не коснётся!
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News
0 0
Где петиция то?!ни че не вижу...дайте ссылку я подпишу!!!!
Не размещается здесь ссылка.
В статье нажмите на "подписываются" и перейдете на сайт с петициями, далее нажимайте на сверху заголовок: "Кузнецов Сергей Николаевич: Против повышения цен на проезд".
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Акрихин
0 0
Где петиция то?!ни че не вижу...дайте ссылку я подпишу!!!!
Ссылка в тексте новости!
Зелёненьким светится)
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Анна
1 4
Можете гундеть скоко угодно, а цены мы повысим, и с Нового года ещё повысим !
А харя у Вас простите не треснет?!))Вы в двери маршрутки то ещё проходите, а жрать меньше пробовали? или экономить на себе?!
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да-да
0 0
А харя у Вас простите не треснет?!))Вы в двери маршрутки то ещё проходите, а жрать меньше пробовали? или экономить на себе?!
А бизнес не для того заводили, чтобы на себе экономить.
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Анна
1 0
А бизнес не для того заводили, чтобы на себе экономить.
А чо наглеть то,там уже морда шире опы,и все её мало...
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Вася
1 2
Ну не подействует,значит пойдем в прокуратуру,там займутся проверкой!!!
А на каком основании прокуратура будет проверять частный коммерческий бизнес не связанный социальными обязательствами и контрактами ???
Как вы этого не понимаете .... Вы же не требуете администрацию или прокуратуру проверить яндекс такси на каком основании у них тарификация 50 рублей по городу, а у такси "для вас" тарификация 120 рублей по городу ??
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Корякова
0 0
А харя у Вас простите не треснет?!))Вы в двери маршрутки то ещё проходите, а жрать меньше пробовали? или экономить на себе?!
Кушай меньше и всё пройдёт )
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123
0 1
Давай откроем все карты? Комерсы нам покажут первичку и фин.отчеты, а мы проведем народный аудит )). И посмотрим ху из ху )) И это еще я не говорю о том, что билеты многие не берут, а это как минимум 10% уходит налево, то есть напрямую в карман водилы и кондуктора.
Че совсем куку? А ты свою зарплату напиши и я посчитаю вдруг тебе много платят?
Это рыночная экономика - не устраивает - идите пешем, никто силой ваши карманы не вытряхивает
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Ledi Di
0 0
Чё-та давно губер не рассказывает что в Кузбассе хлеб дешевый.......видимо думает что люди-то один хлеб едят....))))) И люди дураки, не спросят почему он дешевый-то.а потому что весит он в 2 раза меньше, чем булка по ГОСТу....
Тут не только вес,они старые булки из магазинов обратно забирают,перерабатывают его,выпекают и по новой в магазин...Хлеб низкого качества,крошется,безвкусный..
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Читатель
1 0
Можно сколько угодно сочувствовать предпринимателям, но и простых людей необходимо понять. 25 рублей это очень дорого. Возможно ли на период учебного года делать скидки школьникам на маршрутах, где нет муниципального транспорта? Мы все живем и работаем в одном городе. Не будет денег на проезд, не поедут ребята в кружки, а взрослые в удаленные магазины. И будут дети слоняться по улицам. Будет расти социальная напряженность. Надо же все с умом делать. Денег сейчас у всех нет. Что же теперь и врачам начать драть цены ? Может плату за образование ввести. Одно дело, когда начинают наглеть монополисты, а тут же нет монополиста. Здесь просто сговор частников. Дорогие участники, зачем раскачиваете лодку, в которой живете? Пусть 20 рублей, но не 25 же.
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аватар
123
0 0
Че совсем куку? А ты свою зарплату напиши и я посчитаю вдруг тебе много платят?
Это рыночная экономика - не устраивает - идите пешем, никто силой ваши карманы не вытряхивает
Это ты - куку. Данные о моей зарплате есть в налоговой. И моя зарплата никак не относится и не влияет на социально-значимые нужды. Здесь же мне предлагают липовый расчет себестоимости, который я никак не могу проверить по факту. Никакая это не рыночная экономика, это называется МОШЕННИЧЕСТВО. В данный момент мои карманы пока не вытряхивают, их будут вытряхивать после 15-го числа и вытряхивать их будут мошенники с молчаливого согласия нашей "продажной" админки!
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хлев
0 0
Тут не только вес,они старые булки из магазинов обратно забирают,перерабатывают его,выпекают и по новой в магазин...Хлеб низкого качества,крошется,безвкусный..
+100500
и в итоге получается корм для свиней )))
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