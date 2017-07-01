Новокузнечане в очередной раз (и, возможно, снова бессмысленно) с помощью ресурса Change.org пытаются привлечь внимание властей к проблемам в городе.

Ранее горожане организовали на портале петицию против вылета «Металлурга» из КХЛ. Сейчас наши земляки активно подписываются против повышения тарифов в маршрутках до 25 рублей.

«Это у меня теперь на проезд с двумя пересадками будет уходить 100 рублей в день, с ума сойти. Это издевательство. А зарплата не миллион, всего 28 000 рублей на 4 человек, и это без учёта кредитов, квартплаты, оплаты детских садов и так далее. Мясо, блин, забыли уже, как пахнет», — написала новокузнечанка Светлана.

Документ хотят направить мэру города Сергею Кузнецову, губернатору Аману Тулееву и министру транспорта Максиму Соколову. Однако дойдёт ли глас народа до администрации — вопрос спорный. Как ВашГород.ру сообщал, подписывать петиции на Change.org зачастую бессмысленно, так как у них нет юридической силы.