С 10 по 15 июля в Новокузнецке при поддержке «Сибирской генерирующей компании» в четвёртый раз пройдёт международный фестиваль «Неделя уличного искусства». Он пропагандирует различные направления хип-хоп культуры — граффити, брейкданс, рэп и другие, популярные в молодёжной среде. По традиции, любое городское событие пользователи интернета встречают со здоровой долей скепсиса.
Мы собрали едкие вопросы о фестивале и попросили одного из организаторов «Недели», Юлию Шайдулину, дать на них ответ.
Рисунки на стенах — признак гетто и безвкусицы, а вы ещё и фестиваль устраиваете. Неужели нельзя сделать что-то полезное для города?
Соглашусь, что шрифты, бесконтрольно и беспорядочно выполненные, зачастую по ночам нарисованные на фасадах домов — действительно, признак нездорового развития района. В рамках фестиваля мы стремимся вывести граффити в нашем городе на новый уровень, создаём интересные арт-объекты, пробуем объяснить райтерам, какие виды самовыражения приносят пользу обществу и украшают город. Например, те же трансформаторные будки, с, простите, неприличными надписями, можно с помощью граффити превратить в оригинальные арт-объекты. Я вас уверяю, люди, видя эти рисунки, улыбаются, у них поднимается настроение.
Неужели нельзя выбрать фасады домов, которые не помешало бы отремонтировать, подновить, а не портить здания, которые накануне только-только в божеский вид привели?
Во-первых, все рисунки проходят жёсткий отбор. Никто не разрешит просто так разрисовать стену здания, все объекты согласовываются и с жителями, и с руководителями управляющих компаний, обслуживающих жилые дома, и с администрацией Новокузнецка. Рисовать на обновлённых фасадах, а тем более на объектах, которые являются памятниками культуры и архитектуры, никто не даст.
При выборе объектов мы, в первую очередь, изучаем местность, подбираем эскиз, чтобы он соответствовал среде, атмосфере, в которой он будет находиться. Например, там, где детская площадка, должно быть что-то позитивное или мечтательное, а рядом с заводами или учреждениями, имеющими отношение к промышленности, гармонично будут смотреться изображения на индустриальную тематику. Так, в этом году на одном из фасадов СибГИУ — кузнице металлургических кадров Новокузнецка — нарисуют изображение завода, в прошлом — рядом с одним из административных зданий Сибирской генерирующей компании появился рисунок с трубами.
Самих граффитистов кто-нибудь отбирает, контролирует? Неужели любой желающий может объявить себя свободным художником и стать участником фестиваля граффити?
Мы тщательно подходим не только к выбору объектов, но и к отбору участников фестиваля. Есть два способа стать участником «Недели». Первый: пройти через «сито» предварительного конкурса эскизов — его победители получают возможность нарисовать свои работы в городе. В портфолио участник прикладывает минимум три работы, которые он уже выполнял, и где мы можем оценить его уровень, стиль, подготовленность и опыт. Рисунок на бумаге и на стенах — это разные вещи.
Второй: мы сами приглашаем участников, в уровне которых уверены. Например, в этом году к нам приедет команда «Так надо» — эти ребята уже победители аналогичных конкурсов очень высокого уровня по всему миру. Плюс — у нас приглашённые гости из Европы, люди, которые имеют огромный опыт. Некоторые из них стояли у истоков хип-хоп культуры и занимаются граффити более 15 лет.
Уличное искусство, хип-хоп культура… Неужели это вообще интересно кому-то в нашем городе?
Граффити, конечно, в большей мере увлекается молодёжь, но касается, затрагивает это искусство абсолютно всех. Ведь галерею люди посещают целенаправленно, а уличное искусство доступно каждому. Возможно, для кого-то наши рисунки станут толчком, побудят серьезно заниматься искусством. Такие примеры уже есть.
Этот фестиваль для небольшого числа людей. Неужели нельзя сделать что-то для горожан, чтобы как можно больше народа поучаствовало в мероприятии?
Все наши мероприятия в рамках фестиваля — мастер-классы, баттлы — доступны и открыты для всех желающих. Любой новокузнечанин может принять в них участие, пообщаться с известными райтерами и танцорами, найти для себя что-то интересное.
Приглашаю всех на показ фильма о граффити в библиотеку Гоголя, на мастер-классы по граффити, искусству татуировки, танцевальный мастер-класс. А в последний день фестиваля, 15 июля, горожан ждёт настоящая феерия: баттлы, концерт новокузнецких исполнителей и групп, а также специального гостя фестиваля, хип-хоп группы «Подумай об этом». Завершится фестиваль, как нам обещают организаторы, лучшим фаер-шоу Сибири. Это будет настоящий праздник, который, уверена, не оставит равнодушными новокузнечан всех поколений.
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