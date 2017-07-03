Рождаемость в России начнёт расти.

Об этом заявил доктор экономических наук, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. По мнению специалиста, рост рождаемости ожидается через 15 лет.

Если говорить о числе рождений, то оно достигнет дна где-то в начале 2030-х, после чего начнётся новый рост, и он будет продолжаться до середины века, — цитируют «Известия» слова эксперта.

Анатолий Вишневский добавил, что по прогнозу ООН численность населения России в 2035 году составит 136 миллионов человек. При этом российские прогнозы говорят о том, что людей, населяющих страну, будет на 10 миллионов больше — 146 миллионов.