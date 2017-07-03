Рождаемость в России начнёт расти.
Об этом заявил доктор экономических наук, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. По мнению специалиста, рост рождаемости ожидается через 15 лет.
Если говорить о числе рождений, то оно достигнет дна где-то в начале 2030-х, после чего начнётся новый рост, и он будет продолжаться до середины века, — цитируют «Известия» слова эксперта.
Анатолий Вишневский добавил, что по прогнозу ООН численность населения России в 2035 году составит 136 миллионов человек. При этом российские прогнозы говорят о том, что людей, населяющих страну, будет на 10 миллионов больше — 146 миллионов.
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1917 год - 91 мл.
1978 - 136 млн.- какой 2035 год?
2016 - 146,5 млн.
А через миллиард лет Андромеда прилетит, и мы все умрем. Прям очень переживаю.
но только деньги будут юанями называться и столица в другой стороне будет находится.
как пить дать, и к бабке не ходи.