Столица Кузбасса преображается.

В Кемерове реализованы шесть проектов конкурса по благоустройству и озеленению «Город друзей — город идей».

Из 13 заявленных проектов грант администрации города получили 11. В мае- июне активисты воплощали свои задумки в жизнь. К реализации проектов привлекались жители микрорайонов и спонсоры, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

На улице Волгоградской рядом с домами 14 и 16 высадили аллею из 100 кустов сирени. Во дворе дома № 15 на проспекте Химиков обустроена спортивная площадка

В Центральном районе арт-объект «Кубы» с фотографиями Кемерова появился в сквере искусств. В этом же сквере в июне на клумбу были установлены стилизованные под велосипеды кашпо «Навстречу к 100-летию», изготовленные общественниками.

Как ранее писал ВашГород.ру, в парке «Лесная сказка» в Лесной Поляне «выросло» металлическое «Дерево счастья».

В Рудничном районе общественники продолжили обустройство двора у дома № 48 по проспекту Шахтёров, воплотив в жизнь проект «Уютный дворик». Жители установили спортивный комплекс, декоративную ограду, а около детской площадки высадили 115 корней кустарников.

В течение летних месяцев будут реализованы проекты «Живи, родник», «Шахтёрская слава», «От чистого истока мы начинаем путь», мини-сквер «Первое свидание».