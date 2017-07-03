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В Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ

Автовокзалы в России будут работать по-новому

Сегодня 12:59
862
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Они должны стать комфортнее для пассажиров и водителей.

Новые правила для автовокзалов и автостанций уже вступили в силу. Среди минимальных требований к оборудованию вокзалов — наличие автоматов по продаже билетов, камер хранения, здравпункта, комнат отдыха водителей с местами для сидения.

Любой владелец автовокзала может обратиться в Ространснадзор за заключением о соответствии инфраструктуры новым требованиям, пишет «Российская газета».

Сейчас в России около 1300 вокзалов. В Кемеровской области, по данным сайта «Кузбасспассажиравтотранса», работают 9 автовокзалов и, а 17 автостанций. Сколько из них соответствуют новым требованиям, на данный момент выяснить не удалось.

Комментарии 3
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10 3
зачем писать о том, чего не удалось выяснить?
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Я
1 0
зачем писать о том, чего не удалось выяснить?
Ну надо же им хоть что то написать(((
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z
0 0
Ну надо же им хоть что то написать(((
По тулиивцы у власти, кубас не относится к рф.
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