Они должны стать комфортнее для пассажиров и водителей.

Новые правила для автовокзалов и автостанций уже вступили в силу. Среди минимальных требований к оборудованию вокзалов — наличие автоматов по продаже билетов, камер хранения, здравпункта, комнат отдыха водителей с местами для сидения.

Любой владелец автовокзала может обратиться в Ространснадзор за заключением о соответствии инфраструктуры новым требованиям, пишет «Российская газета».

Сейчас в России около 1300 вокзалов. В Кемеровской области, по данным сайта «Кузбасспассажиравтотранса», работают 9 автовокзалов и, а 17 автостанций. Сколько из них соответствуют новым требованиям, на данный момент выяснить не удалось.