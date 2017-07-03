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В Кемерове водитель иномарки врезался в дерево и погиб

Сегодня 13:40
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Смертельное ДТП произошло ночью 2 июля.

По предварительным данным, водитель «Шевроле Лачетти» двигался по улице Клары Цеткин. В 230 метрах от первого корпуса строения № 10 он не справился с управлением. Автомобилист съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель получил смертельные травмы, сообщили в ГИБДД Кузбасса. Другие подробности аварии не уточняются.

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