В Кемерове водитель иномарки врезался в дерево и погиб
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Смертельное ДТП произошло ночью 2 июля.
По предварительным данным, водитель «Шевроле Лачетти» двигался по улице Клары Цеткин. В 230 метрах от первого корпуса строения № 10 он не справился с управлением. Автомобилист съехал с дороги и врезался в дерево.
Водитель получил смертельные травмы, сообщили в ГИБДД Кузбасса. Другие подробности аварии не уточняются.
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