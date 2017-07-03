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В Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ
Недвижимость и строительство

Куда лучше переехать сибирякам: названа страна с самым дешевым жильем в Европе

Сегодня 14:09
615
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Greece.afy.ru

Эксперты выяснили, где в Европе можно купить самое дешёвое жильё.

По данным агентства по недвижимости RE/MAX Europe, самое дешёвое жильё можно приобрести в Греции. Эксперты сравнивали квартиры в европейских странах площадью 100 кв. м. В Греции средняя цена такого просторного жилья составляет 92 тысячи евро (6 миллионов 250 тысяч рублей), а частного дома — 67 тысяч (4 миллиона 556 тысяч рублей).

А вот самая дорогая недвижимость в Люксембурге. За 100 кв. м вам придётся отдать 797 тысяч евро (54 миллиона 196 тысяч рублей). Второе место заняла Швейцария. Здесь апартаменты в 100 квадратов обойдутся всего на на несколько десятков тысяч дешевле, чем в Люксембурге.

Для сравнения, в центре Новосибирска квартира площадью 100 кв. м обойдётся в среднем в 7−8 миллионов рублей, в Кемерове — 5 миллионов, в Новокузнецке — 4,5 миллиона рублей.

Комментарии 7
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не важно
8 0
Смешно ! Всего 6 лямов
И не говори. Счас З/П получу и побегу покупать, волосы назад.
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GOSHENKA
7 0
Цитата: "А вот самая дорогая недвижимость в Люксембурге. За 100 кв. м вам придётся отдать 797 тысяч евро (54 миллиона 196 тысяч рублей). Второе место заняла Швейцария. Здесь апартаменты в 100 квадратов обойдутся всего на на несколько десятков тысяч дороже, чем в Люксембурге." Господи, вы сами-то перечитываете то, что написали? Судя по тому, что в Швейцарии на несколько десятков тысяч ДОРОЖЕ, то у нее первое место, а не у Люксембурга! ПИПЕЦ...(((
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Читатель
7 0
Михаил Шестаков!!!! Твои новости сразу попадают в ТОП 10 самых ошеломительных новостей!!!!!!!! Если нечего писать, то лучше пойди на картошке колорадского жука пособирай!!!!!
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z
0 0
Бред ... зачем сибиряков в заблуждение вводите?
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вопрос
7 0
Сибиряки - это про тех, кто в европах живут и владеют сибирскими заводами, пароходами, разрезами и т.д?
Не про обычную же челядь речь?
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Читатель
1 0
ЛУЧШЕ? *игня, что в той самой Греции уже много лет кризис, дефолт и прочая ерунда, полное отсутствие работы даже для своих
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