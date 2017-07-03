Эксперты выяснили, где в Европе можно купить самое дешёвое жильё.

По данным агентства по недвижимости RE/MAX Europe, самое дешёвое жильё можно приобрести в Греции. Эксперты сравнивали квартиры в европейских странах площадью 100 кв. м. В Греции средняя цена такого просторного жилья составляет 92 тысячи евро (6 миллионов 250 тысяч рублей), а частного дома — 67 тысяч (4 миллиона 556 тысяч рублей).

А вот самая дорогая недвижимость в Люксембурге. За 100 кв. м вам придётся отдать 797 тысяч евро (54 миллиона 196 тысяч рублей). Второе место заняла Швейцария. Здесь апартаменты в 100 квадратов обойдутся всего на на несколько десятков тысяч дешевле, чем в Люксембурге.

Для сравнения, в центре Новосибирска квартира площадью 100 кв. м обойдётся в среднем в 7−8 миллионов рублей, в Кемерове — 5 миллионов, в Новокузнецке — 4,5 миллиона рублей.