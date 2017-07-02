Рейтинг актуален к началу второго полугодия 2017 года.

Топ-10 самых дешёвых новых машин на российском рынке составила «Российская газета».

По версии издания, пальма первенства принадлежит китайскому хэтчбеку «Лифан Смайли». Его базовая стоимость — 369 900 рублей.

Три следующие строчки занимают седан «Лада Гранта» (389 900 рублей), «Лада Приора» (399 900 рублей), лифтбек «Лада Гранта» (414 900 рублей).

Пятое место у японского седана «Датсун он-До». Его можно купить за 436 000 рублей.

В топ-10 нашлось место и модели с автоматической трансмиссией — это узбекский хэтчбек «Равон Р2» за 439 000 рублей.

На седьмой строке расположился хэтчбек «Лада Калина» (от 440 600 рублей).

Восьмое место занял седан «Равон Нексия» (от 449 000 рублей).

Девятая позиция у китайского седана «Фау Олей» стоимостью от 449 100 рублей.

Замыкает рейтинг седан китайского производства «Бриллианс Н230». Его стоимость начинается от 459 900 рублей.

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