Погода на этой неделе в Кемеровской области ожидается капризная.
Во вторник днём воздух прогреется до +22,+27°С. Ночью температура опустится до +11,+16°С. Днём ожидаются небольшие дожди и грозы с порывами ветра до 16−21 метров в секунду.
Жара по-прежнему останется сильной в среду днём — до +22,+27°С. Ночь будет прохладная — +7,+12°С. На севере области возможны дожди и грозы.
В четверг температура опустится до +16,+21°С, в области сохранятся дожди и грозы. Ночи по-прежнему холодные — +7,+12°С.
К выходным в Кузбассе снова потеплеет: в пятницу днём +22,+27°С. Ночью ожидается +9,+14°С, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.
О погоде в выходные читайте на ВашГород.ру в четверг, 7 июля.
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