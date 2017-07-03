Погода на этой неделе в Кемеровской области ожидается капризная.

Во вторник днём воздух прогреется до +22,+27°С. Ночью температура опустится до +11,+16°С. Днём ожидаются небольшие дожди и грозы с порывами ветра до 16−21 метров в секунду.

Жара по-прежнему останется сильной в среду днём — до +22,+27°С. Ночь будет прохладная — +7,+12°С. На севере области возможны дожди и грозы.

В четверг температура опустится до +16,+21°С, в области сохранятся дожди и грозы. Ночи по-прежнему холодные — +7,+12°С.

К выходным в Кузбассе снова потеплеет: в пятницу днём +22,+27°С. Ночью ожидается +9,+14°С, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

О погоде в выходные читайте на ВашГород.ру в четверг, 7 июля.