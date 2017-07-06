То и дело от тех, кто застал времена СССР, приходится слышать — вот тогда продукты были, не то, что сейчас: масло было жёлтым, в сметане ложка стояла, а молоко спокойненько прокисало себе на подоконнике и из него получалась отменная простокваша. А сегодня якобы и вкус другой — не «как в детстве», и качество не то, и всё состоит из сплошных ГМО. Неужели с натуральными продуктами — со вкусом «как в детстве» — мы должны навсегда распрощаться? Всю правду о молоке и не только рассказывает заведующий лабораторией молочного производства «Родная земля» в Новокузнецке Наталья Белкина.

— Наталья Михайловна, а правда, что натуральное молоко сегодня можно купить только у бабушки — «из-под коровки»?

— По-хорошему, если это не коровка вашей родной бабушки, такое молоко следует хотя бы вскипятить. А при кипячении, увы, уничтожается не только вредная, но и полезная молочная микрофлора, а само молоко кажется уже не таким вкусным и ароматным. Но с помощью современной технологии обработки натурального молока и ответственного подхода к делу сегодня возможно производить вкусное и полезное молоко, ни в чём не уступающее «бабушкиному» по качеству.

— Сырое домашнее молоко прокисает быстро, потому что оно натуральное. А что с магазинным не так?

— «Магазинное» молоко подвергается температурной обработке — пастеризации, которая уничтожает различные посторонние микроорганизмы, находящиеся в сыром молоке, но при этом сохраняя всю пользу молока и без заметного изменения вкуса, запаха и консистенции. Такое молоко гарантированно не прокисает в течение 5 суток при хранении в холодильнике при указанной на упаковке температуре.

— В советские времена детские врачи советовали покупать цельное пастеризованное коровье молоко со сроком годности 2−3 дня, а сегодня на упаковках пишут «срок годности 5 суток». С чем это связано?

— В этом нет ничего удивительного. Сегодня благодаря изменениям технологии производства молока и современной качественной упаковке молоко может храниться 5 суток, если соблюдается рекомендованный температурный режим. А вот после вскрытия упаковки мы рекомендуем употребить его в течение 24 часов.

— Коровье молоко обычно имеет жирность от 3-х до 5-ти процентов, а на прилавках можно встретить продукцию, например, жирностью 2,5%, как такое происходит?

— В производстве технологи используют процесс нормализации при помощи обезжиренного молока, которое получается в процессе отделения от цельного молока сливок — они идут на производство масла, а оставшееся обезжиренное молоко используется для нормализации цельного молока до необходимой жирности. При этом получается стопроцентно натуральный продукт.

— Когда молоко становится горьким, значит ли это, что оно было произведено из сухого молока или с применением химических добавок или в нем есть антибиотики?

— Горький вкус молока возникает из-за разложения молочного белка под воздействием нежелательной (или несвойственной молоку) микрофлоры. Бактерии обладают способностью в той или иной степени разлагать белки молока, вследствие чего молоко приобретает горький вкус. Этот процесс может происходить с изменением консистенции и без изменений. Продукты жизнедеятельности посторонней микрофлоры небезопасны для организма человека, горькое молоко пить нельзя.

— К слову о масле. Почему у «Родной земли» оно такое жёлтое?

— Цвет сливочного масла в летний период всегда более насыщенный. Коровы в это время пасутся на лугу, употребляя свежие сочные корма, богатые каротином. Он и придаёт маслу яркий жёлтый цвет, а молоку — желтоватый. Зимой количество каротина в кормах снижается, и цвет масла становится бледнее. Если же продукт остаётся ярко-жёлтым вне зависимости от сезона, то значит, что в него добавили бета-каротин, чтобы придать товарный вид. ГОСТ допускает цвет сливочного масла от светло-жёлтого до жёлтого, но в любом случае он должен быть однородным.

— Сегодня производители масла нередко используют пальмовое масло. Как можно отличить такой продукт от натурального?

— Натуральное сливочное масло, если его хранить при низкой температуре в морозильной камере, теряет свою пластичность и начинает слегка крошиться и откалываться. Это происходит не из-за воды, а из-за свойств молочного жира. Если же масло, даже только что вынутое из холодильника, легко и равномерно размазывается на хлебе, то в нём, к сожалению, действительно присутствуют растительные жиры. А это уже совсем другой продукт — мы такой не производим.

— А верно ли утверждение, что настоящая сметана должна быть густой, чтобы в ней «ложка стояла», а на вкус — с кислинкой?

— При термостатном способе производства, даже низкожирная сметана (10−15%) имеет более густую консистенцию, нежели сметана, изготовленная резервуарным способом, при котором в процессе перемешивания в резервуаре сгусток нарушается.

При термостатном способе сливки после заквашивания фасуют в потребительскую тару и сквашивают в термостатной камере, после чего охлаждают. Такая термостатная сметана отличается выраженным вкусом и более густой консистенцией. В ней буквально ложка стоит. Вкус сметаны не кислый, а слегка сладковатый, приятный. Наша сметана «Родная земля» произведена как раз термостатным способом. И покупатели отмечают у нее вкус, знакомый с детства!

— Наталья Михайловна, расскажите, а каким должен быть натуральный творог?

— Натуральный творог нормальной кислотности, в приготовлении которого не используются стабилизаторы, имеет более естественную структуру, как это получается при варке домашнего творога. Срок хранения такого творога небольшой — всего 72 часа. А вот наличие крупных зёрен зачастую некоторые производители добиваются с помощью различных пищевых добавок.

— А допустимо ли образование «водички» (сыворотки) в кисломолочных продуктах? Или это происходит из-за нарушений во время производства?

— Незначительное отделение сыворотки в кефире, ряженке, простокваше, йогуртах и сметане — это естественный процесс, который говорит о натуральности кисломолочных продуктов. Сыворотка образуется во время их хранения, если при производстве не были использованы какие-либо загустители или стабилизаторы. Мы рекомендуем взбалтывать или перемешивать эти продукты перед употреблением, чтобы получилась однородная консистенция.

— Расскажите о вашей простокваше. Почему она называется «Мечниковская»?

— Простокваша «Мечниковская» — уникальный кисломолочный продукт с приятным вкусом и запахом, а также нежным в меру плотным сгустком. Мы её производим из натурального молока и закваски, в состав которой входит болгарская палочка. Она благотворно влияет на микрофлору кишечника, улучшает обмен веществ и пищеварение, помогает усвоению кальция. Простокваша «Родной земли» носит имя знаменитого учёного Ильи Ильича Мечникова, который открыл этот удивительный продукт ещё в начале XX века. Он мечтал с её помощью сохранить человеку молодость и долголетие. Натуральный сливочный вкус и вся польза закваски с добавлением болгарской палочки делают «Мечниковскую» простоквашу незаменимой для здорового питания.

— А есть какие-то особенности при производстве ряженки и йогуртов?

— Молоко для ряженки дополнительно подвергается томлению в течение трех-четырех часов, что придаёт ей характерный кремовый оттенок и карамельный привкус. И только потом добавляется закваска. При производстве ещё одного популярного вида продукции «Родной земли» — питьевых йогуртов — мы не используем никаких стабилизаторов и загустителей. Рецепт прост: всё натуральное — молоко, закваска и фруктово-ягодные наполнители.

— Рынок молочной продукции в нашем городе представлен многими торговыми марками, и ваша продукция, мягко говоря, не самая дешёвая.

— Потребители вправе выбирать те продукты, которые их устраивают — в том числе и по стоимости. Скажу одно — мы не просто заявляем о высоком качестве и натуральности продукции, но и чётко следуем принципам Политики «Родной земли» в области качества. Поэтому, считаю, что в данном случае цена на нашу продукцию соответствует её качеству.

— Сегодня продукцию от «Родной земли» можно купить только в Новокузнецке?

— Нет. Наша продукция доступна сегодня жителям Новокузнецка, Кемерова, Прокопьевска, Киселёвска, Осинников, Калтана, Мысков и Междуреченска. Натуральные молочные продукты «Родная земля» можно купить в магазинах формата «у дома», а также в магазинах торговых сетей:

«Холидей Классик»

«Ариант»

«Гастроном № 1»

«Магнит»

«Филеймон»

«Радость»

«Сибирский хлеб»

«Бегемот»

«Палата»

Ну, и конечно, всегда можно купить продукцию «Родной земли» в фирменном магазине при заводе, по адресу ул. Зорге, 17а.

Полный список магазинов отмечен на карте на официальном сайте: http://rdzm.ru/