У выпускников горячая пора.

В Кузбассе подать заявление о поступлении в вуз можно до 26 июля. Приёмные комиссии будут работать до этой даты.

На 2017−2018 учебный год в вузах Кемеровской области открыты 5 243 бюджетных места. Из них 4 321 — по программам бакалавриата и специалитета и 922 — по программам магистратуры, сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В ведомстве напомнили, что абитуриент вправе подать заявление не более чем в пять вузов, по трём специальностям или факультетам в каждом из учебных заведений.