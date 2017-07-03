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До какого числа можно подать заявление о поступлении в кузбасские вузы

Сегодня 15:25
81
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
susu.ru

У выпускников горячая пора.

В Кузбассе подать заявление о поступлении в вуз можно до 26 июля. Приёмные комиссии будут работать до этой даты.

На 2017−2018 учебный год в вузах Кемеровской области открыты 5 243 бюджетных места. Из них 4 321 — по программам бакалавриата и специалитета и 922 — по программам магистратуры, сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В ведомстве напомнили, что абитуриент вправе подать заявление не более чем в пять вузов, по трём специальностям или факультетам в каждом из учебных заведений.

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