До какого числа можно подать заявление о поступлении в кузбасские вузы
Сегодня 15:25
81
У выпускников горячая пора.
В Кузбассе подать заявление о поступлении в вуз можно до 26 июля. Приёмные комиссии будут работать до этой даты.
На 2017−2018 учебный год в вузах Кемеровской области открыты 5 243 бюджетных места. Из них 4 321 — по программам бакалавриата и специалитета и 922 — по программам магистратуры, сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В ведомстве напомнили, что абитуриент вправе подать заявление не более чем в пять вузов, по трём специальностям или факультетам в каждом из учебных заведений.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.