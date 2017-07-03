В новокузнецком «Металлурге» будет играть экс-вратарь топовых клубов КХЛ
Сегодня 16:27
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В новокузнецком ХК «Металлург» пополнение.
Карьеру в «Кузне» продолжит 30-летний вратарь Иван Касутин. В минувшем сезоне он выступал за «Нефтехимик» и «Торпедо». Хоккеист провёл 11 матчей, отразил 86,7 процента бросков при коэффициенте надёжности 3,51, сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».
В спортивной копилке Ивана Касутина — выступления в ЦСКА, «АК Барсе», «Витязе», «Спартаке» и СКА.
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