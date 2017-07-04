Новокузнечане рассказали ВашГород.ру, вовремя ли они получают зарплату, и какие компании задерживают её.
66,8% опрошенных нами читателей уверили, что заработок им выдают в срок. 14% выбрали ответ «регулярные задержки по зарплате», а остальные 19,2% сообщили, что положенные им деньги иногда поступают с задержками.
В комментариях новокузнечане рассказали, какие компании не задерживают зарплату. Сразу несколько человек пожаловались на «Финестру».
«„Мекон“, постоянные задержки, ещё и отдают не всё!» — написала одна новокузнечанка.
Другой горожанин заявил, что якобы не получил заработок от компании «Ротэкс». Также в редакцию поступила жалоба на организацию «Спецзащита».
Добавим, на момент написания материала в опросе поучаствовали 579 человек.
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Редко встретишь Человека с чувством собственного достоинства.
Обычно наблюдаются соглашатели и наженахзлосрыватели ... .
рыба гниет с головы.
каков поп таков и приход.