Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

Новокузнечане рассказали, где им не платят зарплату

Сегодня 07:00
1408
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Новокузнечане рассказали ВашГород.ру, вовремя ли они получают зарплату, и какие компании задерживают её.

66,8% опрошенных нами читателей уверили, что заработок им выдают в срок. 14% выбрали ответ «регулярные задержки по зарплате», а остальные 19,2% сообщили, что положенные им деньги иногда поступают с задержками.

В комментариях новокузнечане рассказали, какие компании не задерживают зарплату. Сразу несколько человек пожаловались на «Финестру».

«„Мекон“, постоянные задержки, ещё и отдают не всё!» — написала одна новокузнечанка.

Другой горожанин заявил, что якобы не получил заработок от компании «Ротэкс». Также в редакцию поступила жалоба на организацию «Спецзащита».

Добавим, на момент написания материала в опросе поучаствовали 579 человек.

Комментарии 16
Добавить комментарий
аватар
Юлия
20 0
Автолайн платит по своему усмотрению.Зато о подарожание цен на проезд выступили первые.
ответить
аватар
Vasya
8 0
Вы составте список где "черные" зарплаты...он будет бесконечным.
ответить
аватар
Серый
6 0
Кто, где и когда проводил данные опросы?
ответить
аватар
Антон
3 1
Вы составте список где "черные" зарплаты...он будет бесконечным.
А зачем?
ответить
аватар
Серый
8 0
Я думаю, если официально объявят о таком опросе, вскроется очень и очень многое! Процентов 50 в зарплатах либо "серые", либо " чёрные"...
ответить
аватар
Елена Царь
9 0
Я думаю, если официально объявят о таком опросе, вскроется очень и очень многое! Процентов 50 в зарплатах либо "серые", либо " чёрные"...
У меня на руках есть. Список чёрной бухгалтерии. В списке 290 человек, от налогов укрыто более 2 миллионов рублей. Посмотрю, как и чем у меня закончится судебный процесс (я истец), буду думать, какой ход этому можно будет правильно дать.. Мысли есть по жтому вопросу..
ответить
аватар
Недимон
2 0
У меня на руках есть. Список чёрной бухгалтерии. В списке 290 человек, от налогов укрыто более 2 миллионов рублей. Посмотрю, как и чем у меня закончится судебный процесс (я истец), буду думать, какой ход этому можно будет правильно дать.. Мысли есть по жтому вопросу..
Полностью вас поддерживаю, но царское ли это дело на "холопов" челобитные писать !?
ответить
аватар
Елена Царь
7 0
Полностью вас поддерживаю, но царское ли это дело на "холопов" челобитные писать !?
Ибо нечего "холопам" людей обманывать! Люди приходят на работу деньги зарабатывать! Кормить детей, платить за квартиру и прочее... Ну а почему я так поступаю? Мне выбора не оставили! Если слушать их обещания, что выплатят позже, года пройдут в лучшем случае((((
ответить
аватар
Недимон
5 0
Ибо нечего "холопам" людей обманывать! Люди приходят на работу деньги зарабатывать! Кормить детей, платить за квартиру и прочее... Ну а почему я так поступаю? Мне выбора не оставили! Если слушать их обещания, что выплатят позже, года пройдут в лучшем случае((((
Напомню Вам на всякий случай: если в суде рассматривается вопрос трудовых правоотношений, то вы не плАтите госпошлину .
ответить
аватар
Елена Царь
5 0
Напомню Вам на всякий случай: если в суде рассматривается вопрос трудовых правоотношений, то вы не плАтите госпошлину .
Спасибо! Я в курсе... По моему делу прошло уже 7 слушаний..
ответить
аватар
Недимон
11 0
Спасибо! Я в курсе... По моему делу прошло уже 7 слушаний..
Удачи Вам, и спасибо за оздоровление города ... .
Редко встретишь Человека с чувством собственного достоинства.
Обычно наблюдаются соглашатели и наженахзлосрыватели ... .
ответить
аватар
Недимон
4 0
Спасибо! Я в курсе... По моему делу прошло уже 7 слушаний..
А вдруг забыли: за каждый день просрочки выплаты з/п "должник" обязан выплатить 1/150 ставки рефинансирования(ключевой ставки)
ответить
аватар
старик
5 2
Я думаю, если официально объявят о таком опросе, вскроется очень и очень многое! Процентов 50 в зарплатах либо "серые", либо " чёрные"...
деградируем ,
рыба гниет с головы.
каков поп таков и приход.
ответить
аватар
Елена Царь
4 0
А люди обмануты не только те, кто работал..(((. Очень много обманутых заказчиков! Не так давно был ролик о Финестре и обманутой заказчице Татьяне Ивановой. Ген.директор пообешал выполнить заказ официально, но слово так и не сдержал. Теперь заказчица тоже судится((( за свои же деньги, так сказать, ((((((
ответить
аватар
Миша
0 0
А люди обмануты не только те, кто работал..(((. Очень много обманутых заказчиков! Не так давно был ролик о Финестре и обманутой заказчице Татьяне Ивановой. Ген.директор пообешал выполнить заказ официально, но слово так и не сдержал. Теперь заказчица тоже судится((( за свои же деньги, так сказать, ((((((
Вы надеетесь что суды установят справедливость? Ведь независимая судебная ветвь власти приватизирована президентом, судей мы ведь не выбираем. Прокуратура, труднадзор тоже в его руках и президент ставит им задачи, то есть фактически завладел монархической властью. А главной свой целью он поставил поддержку бизнеса. Бизнес не может существовать без мошенничества, в отличии от предпринимательства. "Мантия судьи скрывает всё человеческое, тем самым символизируя, что судья не должен быть подвержен своим человеческим страстям и эмоциям, личному отношению к участникам процесса." (вики) Так что "всё человеческое" игнорируется судьями в угоду капиталу. А законы устроены так, чтобы каждый месяц судиться за свою зарплату? Ведь государство не гарантирует справедливости, оно лишь предлагает судам устанавливать эту "справедливость", по своему усмотрению.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ