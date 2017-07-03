Врачей и пациентов приглашают смотреть новый телеканал «Доктор».

Круглосуточно россиянам рассказывают о новшествах в медицине, способах победить серьёзные болезни, отстоять право на здоровье и так далее. Ведущие передач — не журналисты, а доктора, сообщил телеканал «360».

Редакция анонсировала 14 программ, среди которых «На приёме у доктора» (консультации с медиками), «Медицинский квест» (поиск нужного лечения на консилиуме), «Медицина будущего» (новые технологии в лечении) и другие.

Важный нюанс: телеканал платный. Как удалось узнать ВашГород.ру, многие провайдеры в Сибири уже включили его к себе в тарифы — например, «НТВ плюс» и «Сибирские сети».