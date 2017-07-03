Врачей и пациентов приглашают смотреть новый телеканал «Доктор».
Круглосуточно россиянам рассказывают о новшествах в медицине, способах победить серьёзные болезни, отстоять право на здоровье и так далее. Ведущие передач — не журналисты, а доктора, сообщил телеканал «360».
Редакция анонсировала 14 программ, среди которых «На приёме у доктора» (консультации с медиками), «Медицинский квест» (поиск нужного лечения на консилиуме), «Медицина будущего» (новые технологии в лечении) и другие.
Важный нюанс: телеканал платный. Как удалось узнать ВашГород.ру, многие провайдеры в Сибири уже включили его к себе в тарифы — например, «НТВ плюс» и «Сибирские сети».
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А так, судя по анонсу, вполне интересный канал будет.
Покупать такие передачи скорее всего заставляют те,кто такими возможностями располагают(заставлять) и имеют с этого хорошие доходы.
Какая может быть польза??? Кому-то будет интересно занять свое время,причем с возрастом интерес может только расти.Это видно хотя бы по тому,как разные махинаторы,используя возросшую озабоченность пожилых людей о своем здоровье,наживаются на них.
Очень жаль, что новый канал "Лепила" начинает со смерти предшественника.
Когда посмотрел кто является главным редактором нового канала, и вовсе случилась жуткая мигрень у меня.