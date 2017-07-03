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Здоровый город

Россиянам расскажет всё о здоровье первый медицинский телеканал

Сегодня 18:00
576
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Врачей и пациентов приглашают смотреть новый телеканал «Доктор».

Круглосуточно россиянам рассказывают о новшествах в медицине, способах победить серьёзные болезни, отстоять право на здоровье и так далее. Ведущие передач — не журналисты, а доктора, сообщил телеканал «360».

Редакция анонсировала 14 программ, среди которых «На приёме у доктора» (консультации с медиками), «Медицинский квест» (поиск нужного лечения на консилиуме), «Медицина будущего» (новые технологии в лечении) и другие.

Важный нюанс: телеканал платный. Как удалось узнать ВашГород.ру, многие провайдеры в Сибири уже включили его к себе в тарифы — например, «НТВ плюс» и «Сибирские сети».

Комментарии 12
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*
6 0
Главное - семейство Малаховых туда не пускать.

А так, судя по анонсу, вполне интересный канал будет.
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Гм
21 0
Очередное сборище Малышевых-Мясниковых, совершенно не представляющих себе наших медицинских реалий !
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ого
7 0
Целый канал <ля-ля-ля> создали а денег в стране говорят что нет.
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ь
6 0
Очередная реклама бадов и некачественной продукции! Лучше бы следили за качеством медикаментов!
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123
7 0
Не смотрите дебилизатор )) Это будет реклама копеечных препаратов по цене в 100 раз дороже, а остальные 50% времени - рассказы маразматичек про БАДы и профилактическую гимнастику от всех болезней. Врачей там будет ноль целых, ноль десятых. Там будут ряженые иксперды, как и на всех федеральных помоечных каналах.
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Гм
5 0
Целый канал <ля-ля-ля> создали а денег в стране говорят что нет.
Ефть, ну обещали же телемедицину, это она и есть, хорошая медицина в телевизоре, да ещё и на платном канале !
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местный-2
2 0
Чрезмерная реклама препаратов может привести к обратному результату...может быть только не сразу,а может и никогда.
Покупать такие передачи скорее всего заставляют те,кто такими возможностями располагают(заставлять) и имеют с этого хорошие доходы.
Какая может быть польза??? Кому-то будет интересно занять свое время,причем с возрастом интерес может только расти.Это видно хотя бы по тому,как разные махинаторы,используя возросшую озабоченность пожилых людей о своем здоровье,наживаются на них.
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тудыть в качель
12 0
Раньше кашпировский с чумаком через экраны тв бесплатно народ лечили и воду заряжали, по несколько минут в день. Теперь целая толпа кормящихся на тв-анале и вокруг него жирнее заживет.
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Скорблю вместе с вами, други
17 0
Раньше на этой кнопке сидел неплохой канал 24Док.
Очень жаль, что новый канал "Лепила" начинает со смерти предшественника.
Когда посмотрел кто является главным редактором нового канала, и вовсе случилась жуткая мигрень у меня.
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По тихой грусти
1 0
Ты вари, вари горшочек...
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хожу-брожу
0 0
Интересно будут показывать как поликлинике талончики на через три недели на прием дают, или только фантастику будут казать.
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Гм
0 0
Интересно будут показывать как поликлинике талончики на через три недели на прием дают, или только фантастику будут казать.
Ага, непременно ! Не зря зам министершу водили в Грандмедику, а не в 29 больницу, что бы не позориться !
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