Уголовное дело о смертельной аварии, участником которой стал экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, направят в Верховный Суд.

Такое решение принял Кемеровский районный суд. Ходатайства об изменении территориальной подсудности подали обе стороны — и потерпевшие, и подсудимый. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Как ранее писал ВашГород.ру, трагедия случилась 23 апреля 2016 года. На 26 километре автодороги «Кемерово-Яшкино-Тайга» столкнулись автомобили «Тойота Ленд Крузер 200», которым управлял Мовшин, и «Тойота Премио», в которой было пять человек.

В результате ДТП две пассажирки «Тойоты Премио» погибли на месте, две другие скончались в больнице. Юрию Мовшину предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Во время предварительного расследования были проведены судебно-автотехнические, медицинские экспертизы, следственный эксперимент, проверки показаний на месте, очные ставки.

В середине июня 2017 года уголовное дело в отношении экс-начальника ГИБДД Кузбасса было направлено в Кемеровский районный суд. Теперь же вопрос о том, где оно будет рассматриваться, решит Верховный Суд России.