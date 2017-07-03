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Дело о резонансном ДТП с Юрием Мовшиным получило новый поворот

Сегодня 17:04
2204
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
golos-buryatyi.ru

Уголовное дело о смертельной аварии, участником которой стал экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, направят в Верховный Суд.

Такое решение принял Кемеровский районный суд. Ходатайства об изменении территориальной подсудности подали обе стороны — и потерпевшие, и подсудимый. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Как ранее писал ВашГород.ру, трагедия случилась 23 апреля 2016 года. На 26 километре автодороги «Кемерово-Яшкино-Тайга» столкнулись автомобили «Тойота Ленд Крузер 200», которым управлял Мовшин, и «Тойота Премио», в которой было пять человек.

В результате ДТП две пассажирки «Тойоты Премио» погибли на месте, две другие скончались в больнице. Юрию Мовшину предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Во время предварительного расследования были проведены судебно-автотехнические, медицинские экспертизы, следственный эксперимент, проверки показаний на месте, очные ставки.

В середине июня 2017 года уголовное дело в отношении экс-начальника ГИБДД Кузбасса было направлено в Кемеровский районный суд. Теперь же вопрос о том, где оно будет рассматриваться, решит Верховный Суд России.

Комментарии 1
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Михаил
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Можно поздравить потерпевших. После вступления в дело московского адвоката, имеющего многолетний опыт работы в следственных и оперативных подразделениях МВД, благодаря правильно выстроенной тактики и стратегии защиты инициатива по делу перешла к потерпевшим. Жорин не смог ничего противопоставить профессионалу. В результате бывший гаишник отказался от услуг Жорина в судебном процессе.
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