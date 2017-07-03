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АИЖК начните строить дом на авиаторов !!!!!1
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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило базовую ставку на 0,75−1% и составляет 9,75% годовых.
Кроме того, при приобретении квартиры на этапе строительства ставки начинаются от 9,5%. Также на 0,25% ниже базовой ставка опустится для многодетных семей и россиян, которые решили приобрести жильё на Дальнем востоке и Байкальском регионе.
Покупатели квартир могут «перекредитоваться» и взять ипотеку под меньший процент. Программа «Перекредитование» доступна по ставке от 9,5%.
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