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Недвижимость и строительство

АИЖК снизило ипотечную ставку ниже 10%

Сегодня 17:23
497
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Trade-in-realty.ru

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило базовую ставку на 0,75−1% и составляет 9,75% годовых.

Кроме того, при приобретении квартиры на этапе строительства ставки начинаются от 9,5%. Также на 0,25% ниже базовой ставка опустится для многодетных семей и россиян, которые решили приобрести жильё на Дальнем востоке и Байкальском регионе.

Покупатели квартир могут «перекредитоваться» и взять ипотеку под меньший процент. Программа «Перекредитование» доступна по ставке от 9,5%.

Комментарии 3
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АИЖК
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АИЖК начните строить дом на авиаторов !!!!!1
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Екарный бабай
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АИЖК начните строить дом на авиаторов !!!!!1
Да вроде сегодня краны работали.
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