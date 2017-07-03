Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило базовую ставку на 0,75−1% и составляет 9,75% годовых.

Кроме того, при приобретении квартиры на этапе строительства ставки начинаются от 9,5%. Также на 0,25% ниже базовой ставка опустится для многодетных семей и россиян, которые решили приобрести жильё на Дальнем востоке и Байкальском регионе.

Покупатели квартир могут «перекредитоваться» и взять ипотеку под меньший процент. Программа «Перекредитование» доступна по ставке от 9,5%.