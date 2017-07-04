Вручат их родителям тех малышей, которые появились на свет в День города.
Первые памятные адреса «Рождённому в Новокузнецке» вручат сегодня, 4 июля. Их обладателями станут 18 мальчишек и девчонок, родившиеся 2 июля 2017 года.
Памятный адрес «Рождённому в Новокузнецке» утверждён постановлением администрации города Новокузнецка в мае этого года и вручается при условии рождения ребёнка в городе Новокузнецке в День города, который отмечается в первое воскресенье июля, — сообщает пресс-служба мэрии.
Памятный адрес размером 280×280 см выполнен в цветовой гамме бордо с серебром. Металлическая плакетка выполнена базовым цветом основы под «серебро» с цветной печатью. Она включает изображение абриса значимых исторических мест города Новокузнецка 20 века, поздравительный текст ребёнку, подпись главы города.
Символический ключ Новокузнецка высотой 115 мм исполнен в технике барельефа 4−6 мм из металлического сплава «нейзильбер» серебристого цвета. Дизайн ключа выполнен в стиле, принятом в России на рубеже 7−8 веков.
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(Вот и сбылась "мечта" новокузнечан).