Вручат их родителям тех малышей, которые появились на свет в День города.

Первые памятные адреса «Рождённому в Новокузнецке» вручат сегодня, 4 июля. Их обладателями станут 18 мальчишек и девчонок, родившиеся 2 июля 2017 года.

Памятный адрес «Рождённому в Новокузнецке» утверждён постановлением администрации города Новокузнецка в мае этого года и вручается при условии рождения ребёнка в городе Новокузнецке в День города, который отмечается в первое воскресенье июля, — сообщает пресс-служба мэрии.

Памятный адрес размером 280×280 см выполнен в цветовой гамме бордо с серебром. Металлическая плакетка выполнена базовым цветом основы под «серебро» с цветной печатью. Она включает изображение абриса значимых исторических мест города Новокузнецка 20 века, поздравительный текст ребёнку, подпись главы города.

Символический ключ Новокузнецка высотой 115 мм исполнен в технике барельефа 4−6 мм из металлического сплава «нейзильбер» серебристого цвета. Дизайн ключа выполнен в стиле, принятом в России на рубеже 7−8 веков.