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В Новокузнецке стало меньше трамваев

В Новокузнецке новорождённые получат специальные подарки

Сегодня 07:10
850
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

Вручат их родителям тех малышей, которые появились на свет в День города.

Первые памятные адреса «Рождённому в Новокузнецке» вручат сегодня, 4 июля. Их обладателями станут 18 мальчишек и девчонок, родившиеся 2 июля 2017 года.

Памятный адрес «Рождённому в Новокузнецке» утверждён постановлением администрации города Новокузнецка в мае этого года и вручается при условии рождения ребёнка в городе Новокузнецке в День города, который отмечается в первое воскресенье июля, — сообщает пресс-служба мэрии.

Памятный адрес размером 280×280 см выполнен в цветовой гамме бордо с серебром. Металлическая плакетка выполнена базовым цветом основы под «серебро» с цветной печатью. Она включает изображение абриса значимых исторических мест города Новокузнецка 20 века, поздравительный текст ребёнку, подпись главы города.

Символический ключ Новокузнецка высотой 115 мм исполнен в технике барельефа 4−6 мм из металлического сплава «нейзильбер» серебристого цвета. Дизайн ключа выполнен в стиле, принятом в России на рубеже 7−8 веков.

Комментарии 6
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Читатель
12 1
А другие не в Новокузнецке рождены? Либо ценный подарок давали бы на день города, либо "бумажки" такие, но всем
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Макс
3 0
А кто знает, что давали халявщикам, которые на ДГ женились?
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мимоходом
2 0

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Неравнодушная
0 0
Ольга, день города был 2 июля, а вы пишете про 3 почему-то.
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Я так кумекаю:
0 0
Чем торжественное народ ликует, тем меньше у него по жизни проблем - своеобразный показатель.
(Вот и сбылась "мечта" новокузнечан).
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Про
0 1
Другие детишки ? Не хотят подарков конченые
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