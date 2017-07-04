А также выразить пожелания по поводу празднования 400-летия Новокузнецка.

На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» запущен опрос, посвящённый прошедшему Дню города. Жителям предлагают ответить на три вопроса: «Понравился День города-2017 или нет?», «Что особенно понравилось/не понравилось?», «Что вы хотели бы видеть в программе общегородских праздничных мероприятий, посвящённых Дню горда, в следующем году?».

Своим мнением можно поделиться здесь. Опрос продлится до 31 июля 2017 года.

Напомним, с 30 июня по 2 июля Новокузнецк праздновал 399-ый день рождения. К этой дате в городе открыли после реконструкции памятник Владимиру Маяковскому, а на четырёх домах на привокзальной площади установили буквы, воссоздающие цитату из стихотворения поэта.

Свой подарок Новокузнецку в виде скульптуры льва и львёнка сделал губернатор области Аман Тулеев. Как ранее сообщал ВашГород.ру, новый арт-объект расположился на площади у цирка.

Основные торжества прошли в субботу, 1 июля. Кульминацией стал ночной салют.

В воскресенье, 2 июля, праздничные мероприятия завершились на «Кузнецкой крепости». Там прошёл военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир».