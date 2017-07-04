Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

Новокузнечан просят оценить праздник в честь Дня города

Сегодня 07:20
662
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

А также выразить пожелания по поводу празднования 400-летия Новокузнецка.

На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» запущен опрос, посвящённый прошедшему Дню города. Жителям предлагают ответить на три вопроса: «Понравился День города-2017 или нет?», «Что особенно понравилось/не понравилось?», «Что вы хотели бы видеть в программе общегородских праздничных мероприятий, посвящённых Дню горда, в следующем году?».

Своим мнением можно поделиться здесь. Опрос продлится до 31 июля 2017 года.

Напомним, с 30 июня по 2 июля Новокузнецк праздновал 399-ый день рождения. К этой дате в городе открыли после реконструкции памятник Владимиру Маяковскому, а на четырёх домах на привокзальной площади установили буквы, воссоздающие цитату из стихотворения поэта.

Свой подарок Новокузнецку в виде скульптуры льва и львёнка сделал губернатор области Аман Тулеев. Как ранее сообщал ВашГород.ру, новый арт-объект расположился на площади у цирка.

Основные торжества прошли в субботу, 1 июля. Кульминацией стал ночной салют.

В воскресенье, 2 июля, праздничные мероприятия завершились на «Кузнецкой крепости». Там прошёл военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир».

Комментарии 10
Добавить комментарий
аватар
Читатель
8 3
После ответа "Нет" все зависло и дальше не движется даже после обновления)))
ответить
аватар
я
7 13
Как бы ни старались, все-равно останется куча недовольных. А мне понравился этот день города: было много позитива. много концертов, воздушный шар и т.д. Только пару ливней подпортили праздник и маршрутки в 25 р.
ответить
аватар
Читатель
4 14
Даже дождь не испортил впечатление! Спасибо организаторам! Понравилось большое количество БЕСПЛАТНЫХ развлечений для детей и машины МЧС!))))
ответить
аватар
вася
4 0
После ответа "Нет" все зависло и дальше не движется даже после обновления)))
+1
на другие вопросы тоже когда нажимаешь НЕТ - все виснет ))))
придурки из админки даже тут мухлюют и не терпят другого мнения.
ответить
аватар
Татьяна
3 1
Очень понравилась презентация районов. Каждый район внес в организацию праздника большой вклад. Особенно понравился Новоильинский район. Это просто кладезь талантов. Такой молодой и перспективный район. Лично я была покорена молодыми талантами.
ответить
аватар
Житель
0 0
Понравилось! Было все красочно, весело, позитивно!
ответить
аватар
вася
0 0
3+ неплохо, но есть куда расти
ответить
аватар
ЛЮбовь
2 0
Понравился парад на улице Кирова. А также как были представлены районы.
ИЛЬИНКА - FOREVER!!!
Даже не смотря на форс-мажорные обстоятельства (ливень, ветер) выступление удалось. Девчонки - МОЛОДЦЫ!!! спели акапельно!!!!
ответить
аватар
Елена
1 1
Было очень здорово, весело!Дружная, доброжелательная атмосфера!Замечательное настроение!Очень понравилось, как в Новоильинском районе все желающие подходили и читали стихи о нашем городе!Спасибо организаторам праздника!
ответить
аватар
Джон
1 0
Одно бесит все делается для гламурного как только он прошел все удочки смотали. Для людей надо делать этот все равно скоро свалит и след просты нет а нам с вами жить .
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ