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В Новокузнецке стало меньше трамваев

В России детей запретили оставлять одних в машине

Сегодня 07:30
847
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
t-kurer.ru

В России изменились правила перевозки детей.

Новую редакцию ПДД подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства в понедельник, 3 июля.

По новым правилам, перевозить детей в возрасте до семи лет можно только с помощью детских удерживающих систем. Какие-либо аналоги использовать нельзя. Кроме того, запрещается оставлять дошкольников в автомобиле на время его стоянки без присмотра взрослых.

Ребятишек от 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристёгивать обычными ремнями безопасности или использовать детское удерживающее устройство. Перевозить маленьких пассажиров (от 7 до 11 лет) на переднем сиденье можно только с использованием детских удерживающих устройств.

Запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Изменения в ПДД также касаются правил обгона. Если водитель выехал на обгон в разрешённом месте (через прерывистую линию), а заканчивает его через сплошную, в запрещённом месте, то в этом случае автомобилист будет 100% виноват и может быть лишён прав через суд. При этом в новой редакции ПДД ничего не сказано о том, как быть, если автомобиль оказался за пределами сплошной линии разметки одним колесом, отмечает «Коммерсант».

Нововведения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

Комментарии 1
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анна
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А есть понятие, что такое "детские удерживающие системы"?
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