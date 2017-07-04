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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Неравнодушный кузбассовец спас национальный парк от пожара

Сегодня 08:00
650
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Шорский национальный парк

В Шорском национальной парке из-за неосторожного обращения с огнём загорелся лес.

Пожар возник на участке кедрача в районе посёлка Суеты, на территории ни много ни мало 20 квадратных метров. Неизвестно, чем бы всё кончилось, не проезжай мимо таштаголец Темакин С.В. Мужчина немедленно позвонил пожарным и одним из первых принялся тушить лес.

«Благодаря быстрому реагированию удалось локализовать и предотвратить лесной пожар. Сейчас сотрудники Шорского национального парка проводят мониторинг территории, для предотвращения повторного возникновения пожара из-за не заметных для глаза очагов тления», — рассказала и.о. начальника отдела научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности «Шорского национального парка» Елена Дударева.

Туристов и жителей, чьи дома находятся на территориях парка или прилегают к нему, просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Комментарии 1
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Пока не поймают зажигателя, тушителя не награждать.
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