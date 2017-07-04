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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Сибиряк выставил на «Авито» листок клевера за 6 миллионов

Сегодня 07:40
1530
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
walldevil.com

Житель Новосибирской области продаёт на «Авито» ценный артефакт. Именно так он назвал пожелтевший от времени шестилистный клевер.

Продавец Александр из Бердска, передать покупку он готов в Новосибирске возле станции метро «Площадь Ленина». А покупка, судя по описанию на сайте, ценнее некуда. Александр уверяет, что листочек клевера — могущественный артефакт, известный со времён кельтских друидов в разных народах:

«В ведических традициях черешок шестилистника считается несломимой защитой. Являясь символом Ветра он останавливает нарушенное равновесие, очищает грудную и половую чакры; регулирует процесс получения, обработки, прохождения и хранения информации; изгоняет паразитирующих на тонких телах и в физическом теле инфернальных сущностей».

Чудодейственный клевер найден у подножия Гималайских гор, для сохранности заламинирован в ионизированный серебром полимер. По словам владельца, доступ к черенку — для ритуалов — обеспечить легко, нужно только использовать серебряную иглу. Стоит волшебный предмет 6 млн руб.

При этом в других регионах России четырёх- и пятилистный клевер продают по 100−200 руб. По поверьям, такие листочки приносят удачу и финансовое благополучие.

Напомним, в январе ВашГород.ру писал, как хозяйка эзотерического салона из Новосибирска купила через «Авито» кота-экстрасенса за 5 миллионов.

Добавим, в мае в лидеры поисковых запросов на «Авито» по всей России стремительно выбились спиннеры. В сравнении с апрелем в Новосибирске прирост составил 1200%. По данным пресс-службы компании, модную игрушку в апреле искали 107 раз, в мае — уже 1455. О секрете популярности спиннеров можно почитать здесь.

Комментарии 13
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хмырь
22 1
Очень,очень,очень много стало дебилов...
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Читатель
4 1
В Новокузнецке тоже много подобного продают: платье за 5 млн, книга 19 века за 100 млн
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житель
10 0
Дураков найдет-купят. А в городе таких больных море.
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*__________*
5 0
надо посоветовать продавцу огурчик в жопу вставить, может поможет.
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z
6 0
А чо все молчат что бугернатора на самолете мчс в мск эвакуировали?
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...
14 0
Дураков найдет-купят. А в городе таких больных море.
Вот только одно интересно: как так получается, что у дураков деньги есть, а у умных их нет?
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Я так кумекаю:
0 0
Писал бы откровенно в Авито: Найду более достойное применение вашим деньгам, уважаемые лохи - было бы честно, хотя и не современно, ибо "отечества приятен дым нам сладким привкусом наживы ... ".
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njnj
4 0
Я продаю кованный подсвечник спизженный в 2008 году в "Жили-Были"
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алекс
3 3
А чо все молчат что бугернатора на самолете мчс в мск эвакуировали?
А накуй он кому нужен? Тебе нужен?
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Илья
3 2
АХАХХАХ кароч... сожрешь такой и будет стоять до старости )))
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ник
1 0
Дааа, он не очень видать волшебный, самому то хозяину не помогает. Шесть лямов то ему не заплатил никто.
Или всё волшебство -это продажа "задорого" и как следствие увеличение благосостояния?
А вобще... у нас на Руси дураков ещё лет на сто хватит...
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ник
3 0
Я продаю кованный подсвечник спизженный в 2008 году в "Жили-Были"
Кто автор-кузнец? кельтские гномы жрущие 6-ти листный клевер?
БЕРУ!!!!
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Димон
2 0
Продам лист подорожника за 5 млн. рублей, доставка по России бесплатно !
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