Житель Новосибирской области продаёт на «Авито» ценный артефакт. Именно так он назвал пожелтевший от времени шестилистный клевер.

Продавец Александр из Бердска, передать покупку он готов в Новосибирске возле станции метро «Площадь Ленина». А покупка, судя по описанию на сайте, ценнее некуда. Александр уверяет, что листочек клевера — могущественный артефакт, известный со времён кельтских друидов в разных народах:

«В ведических традициях черешок шестилистника считается несломимой защитой. Являясь символом Ветра он останавливает нарушенное равновесие, очищает грудную и половую чакры; регулирует процесс получения, обработки, прохождения и хранения информации; изгоняет паразитирующих на тонких телах и в физическом теле инфернальных сущностей».

Чудодейственный клевер найден у подножия Гималайских гор, для сохранности заламинирован в ионизированный серебром полимер. По словам владельца, доступ к черенку — для ритуалов — обеспечить легко, нужно только использовать серебряную иглу. Стоит волшебный предмет 6 млн руб.

При этом в других регионах России четырёх- и пятилистный клевер продают по 100−200 руб. По поверьям, такие листочки приносят удачу и финансовое благополучие.

Напомним, в январе ВашГород.ру писал, как хозяйка эзотерического салона из Новосибирска купила через «Авито» кота-экстрасенса за 5 миллионов.

Добавим, в мае в лидеры поисковых запросов на «Авито» по всей России стремительно выбились спиннеры. В сравнении с апрелем в Новосибирске прирост составил 1200%. По данным пресс-службы компании, модную игрушку в апреле искали 107 раз, в мае — уже 1455. О секрете популярности спиннеров можно почитать здесь.