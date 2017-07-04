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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Пропавшую девушку с двухлетним малышом привезли в Новосибирск

Сегодня 09:00
1723
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com, news1130.com

В Новосибирской области закончились поиски 22-летней девушки с маленьким сыном. Об этом сообщили волонтёры «Лиза Алерт Новосибирск».

Анастасию Бондарец вместе с сыном Савелием вчера передали родственникам в Новосибирске. Ребёнок здоров и невредим, мама тоже. Большую часть пути беглецов вёз домой дальнобойщик Александр, рассказали волонтёры в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте»:

«С большой радостью и облегчением мы наконец-то можем написать о том, что самый резонансный наш поиск за всё время существования новосибирского регионального отделения поисково-спасательного отряда „Лиза Алерт“ наконец-то закончился! Здоровью малыша ничего не угрожает. С его мамой тоже всё хорошо, насколько это слово может быть применимо в данном случае».

Напомним, Анастасия уехала из дома в селе Бажинск в ночь на 1 июля, забрав с собой маленького сына. Девушку искали по всей стране — она психически нездорова, и с ребёнком могло случиться что угодно.

Комментарии 2
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..
5 0
Нашли-то где и кто? Дальнобойщик на трассе?
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Анна
2 0
Самое главное,что все живы и здоровы!
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