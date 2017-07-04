Россиян предупредили о катаклизмах в июле
Сегодня 09:40
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Специалисты прогнозируют резкие изменения погоды в июле.
Июль будет сложным месяцем для спасателей. Прогноз погоды на июль говорит нам о том, что у нас будут катаклизмы, — цитирует novokuznetsk.su главу МЧС Владимира Пучкова.
По его словам, в одних регионах страны ожидаются максимумы температур, в других — сильный ветер, резкие перепады температур и обильные осадки.
Ранее ВашГород.ру сообщал о сильной буре в Москве и об аномальной жаре в Сибири. Также мы рассказывали о прогнозе погоды на июль в Кузбассе.
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