Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

Россиян предупредили о катаклизмах в июле

Сегодня 09:40
1398
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sfw.so

Специалисты прогнозируют резкие изменения погоды в июле.

Июль будет сложным месяцем для спасателей. Прогноз погоды на июль говорит нам о том, что у нас будут катаклизмы, — цитирует novokuznetsk.su главу МЧС Владимира Пучкова.

По его словам, в одних регионах страны ожидаются максимумы температур, в других — сильный ветер, резкие перепады температур и обильные осадки.

Ранее ВашГород.ру сообщал о сильной буре в Москве и об аномальной жаре в Сибири. Также мы рассказывали о прогнозе погоды на июль в Кузбассе.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Ленин
8 0
а че про тулеева не пишете? Что его на носилках в борт МЧС переносили и в Москву отправили?
ответить
аватар
Дон Хенаро 44082
6 0
а че про тулеева не пишете? Что его на носилках в борт МЧС переносили и в Москву отправили?
ВГ не читают федеральные СМИ...клевер с 6 листьями важнее того что с губернатором...а между тем РБК пишут

Власти сообщили о переводе Тулеева в Москву по инициативе главы Минздрава
Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева перевели на реабилитацию в московскую клинику по личной инициативе главы Минздрава Вероники Скворцовой. Ранее стало известно о его доставке из Кемерово на носилках бортом МЧС

ответить
аватар
stek
3 5
а че про тулеева не пишете? Что его на носилках в борт МЧС переносили и в Москву отправили?
Выздоравливайте, Аман Гумирович!
ответить
аватар
j
2 0
Пусть эти спецы сначала уяснят себе что означает слово 'катаклизм'
ответить
аватар
ульянову
0 3
а че про тулеева не пишете? Что его на носилках в борт МЧС переносили и в Москву отправили?
Не бзди, вместо тебя его не положат.
ответить
аватар
алекс
1 1
Выздоравливайте, Аман Гумирович!
Как он выздоровеет если с центра докторов прислали в виде следственного комитета....
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ