Губернатор Кузбасса Аман Тулеев продолжит лечение в московской клинике.

Главу Кемеровской области привезли в аэропорт на носилках и доставили в Москву самолётом МЧС, оборудованным для перевозки людей в тяжёлом состоянии. Губернатор продолжит лечение в одной из городских больниц, сообщает Novokuznetsk.su.

Напомним, Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике и осложнения в виде пневмонии. После лечения в Германии он лёг на реабилитацию в кемеровскую больницу. По официальной информации, губернатор чувствует себя хорошо и желает как можно скорее приступить к деятельности.

Как ранее писал ВашГород.ру, свой первый отпуск Аман Тулеев взял в мае.