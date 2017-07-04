Губернатор Кузбасса Аман Тулеев продолжит лечение в московской клинике.
Главу Кемеровской области привезли в аэропорт на носилках и доставили в Москву самолётом МЧС, оборудованным для перевозки людей в тяжёлом состоянии. Губернатор продолжит лечение в одной из городских больниц, сообщает Novokuznetsk.su.
Напомним, Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике и осложнения в виде пневмонии. После лечения в Германии он лёг на реабилитацию в кемеровскую больницу. По официальной информации, губернатор чувствует себя хорошо и желает как можно скорее приступить к деятельности.
Как ранее писал ВашГород.ру, свой первый отпуск Аман Тулеев взял в мае.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.