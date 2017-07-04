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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Амана Тулеева доставили в Москву самолётом МЧС — СМИ

Сегодня 09:29
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Медновости

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев продолжит лечение в московской клинике.

Главу Кемеровской области привезли в аэропорт на носилках и доставили в Москву самолётом МЧС, оборудованным для перевозки людей в тяжёлом состоянии. Губернатор продолжит лечение в одной из городских больниц, сообщает Novokuznetsk.su.

Напомним, Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике и осложнения в виде пневмонии. После лечения в Германии он лёг на реабилитацию в кемеровскую больницу. По официальной информации, губернатор чувствует себя хорошо и желает как можно скорее приступить к деятельности.

Как ранее писал ВашГород.ру, свой первый отпуск Аман Тулеев взял в мае.

Комментарии 1
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Губернатор чувствует себя хорошо, но доставлен в Москву на носилках самолётом МЧС, оборудованным для перевозки людей в тяжёлом состоянии... Без комментариев.
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